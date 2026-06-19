Doanh nghiệp tư nhân trước cơ hội vàng để tăng trưởng hai con số

TPO - Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026, nhiều giải pháp về thể chế, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực doanh nghiệp được đề xuất nhằm giúp khu vực kinh tế tư nhân tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ngày 19/6, tại Bắc Ninh, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) - Phiên đối thoại địa phương, đã ghi nhận nhiều ý tưởng, kiến nghị, đề xuất và cam kết mạnh mẽ từ các doanh nhân, chuyên gia, đại diện chính quyền trong việc mở ra không gian phát triển mới cho khu vực kinh tế tư nhân.

Doanh nghiệp đồng kiến tạo chính sách

Diễn đàn do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh tổ chức, thu hút sự tham dự của nhiều lãnh đạo, chuyên gia và doanh nhân.

Phát biểu khai mạc, anh Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch VPSF 2026 nhấn mạnh, khu vực kinh tế tư nhân đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen.

Các đại biểu tham dự diễn đàn.

Nghị quyết số 68 đã xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Vì vậy, VPSF 2026 không chỉ dừng ở việc phản ánh khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp mà hướng tới một cách tiếp cận mới: doanh nghiệp cùng tham gia kiến tạo chính sách, đưa ra những giải pháp cụ thể, khả thi và có thể triển khai ngay trong thực tiễn.

Đối với Bắc Ninh - địa phương nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về công nghiệp, xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài, yêu cầu trong giai đoạn mới không chỉ là tăng trưởng nhanh hơn mà phải tăng trưởng chất lượng hơn.

Anh Đặng Hồng Anh cho rằng, Bắc Ninh đang đứng trước ba chuyển dịch lớn. Đó là chuyển từ thu hút FDI mạnh sang liên kết FDI sâu hơn; từ công nghiệp quy mô lớn sang công nghiệp có giá trị gia tăng cao; từ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sang nâng chuẩn doanh nghiệp.

Ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch VPSF 2026 (bên trái) và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn, khẳng định diễn đàn phản ánh đúng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới, khi chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ.

Theo ông Mai Sơn, sau hợp nhất, Bắc Ninh sở hữu không gian phát triển rộng lớn hơn cùng nhiều lợi thế nổi bật. Tỉnh Bắc Ninh nằm ở vị trí trung tâm tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, kết nối thuận lợi với hệ thống cảng biển, sân bay và các tuyến giao thông chiến lược.

Không chỉ có lợi thế về vị trí địa lý, Bắc Ninh còn sở hữu nền tảng công nghiệp hiện đại với hệ sinh thái sản xuất quy mô lớn, nơi hiện diện của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Đây là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp tư nhân trong tỉnh Bắc Ninh tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ba khu vực kinh tế như “kiềng ba chân”

Tại diễn đàn, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã đưa ra 5 định hướng chiến lược nhằm thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Các đại biểu trao đổi ý kiến tại diễn đàn.

Theo đó, kinh tế tư nhân phải trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của địa phương, đóng vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh. Thứ hai, tiếp tục đột phá về thể chế, cải cách hành chính, giảm chi phí tuân thủ và xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi.

Tiếp đó, Bắc Ninh ưu tiên phát triển doanh nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, logistics và các ngành dịch vụ hiện đại. Thứ tư, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Bắc Ninh đang tích cực hoàn thiện cơ sở pháp lý để thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm và Trung tâm Đổi mới sáng tạo, tạo bệ đỡ cho các doanh nghiệp trẻ phát triển.

Cuối cùng, tỉnh sẽ phát triển kinh tế tư nhân gắn với tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Với tinh thần “Chính quyền kiến tạo - Doanh nghiệp phát triển - Người dân thụ hưởng”, Bắc Ninh cam kết tiếp tục cải cách mạnh mẽ, xây dựng môi trường đầu tư công khai, minh bạch và thân thiện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển.

Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm tại diễn đàn là các giải pháp nâng cao năng lực nội tại của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.

Các tham luận cho rằng, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào lợi thế lao động giá rẻ hay thị trường sẵn có. Muốn tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp phải thay đổi từ bên trong.

Các đại biểu nêu ý kiến tại diễn đàn.

Nhiều ý kiến nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về minh bạch tài chính, chuẩn hóa quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực vận hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và tăng cường liên kết chuỗi.

Theo Tiến sĩ Cấn Văn Lực - Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, qua phân tích bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam, cần nhấn mạnh ba yêu cầu lớn đối với kinh tế Việt Nam và các địa phương công nghiệp như Bắc Ninh: nâng năng suất lao động, phát triển kinh tế số và tăng năng lực nội địa của doanh nghiệp Việt Nam.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao, ba khu vực kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và kinh tế FDI cần được nhìn nhận như “kiềng ba chân”, đồng hành, đồng bộ và cùng phát triển.

Với Bắc Ninh, vấn đề cấp thiết là phải tăng khả năng kết nối giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh nâng cấp năng lực quản trị, tài chính, nhân lực và công nghệ.