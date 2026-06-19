Hiến kế gửi Đoàn: Kiến tạo hệ sinh thái, hình thành bệ phóng cho thế hệ doanh nhân mới

TPO - Trong thời gian tới, tổ chức Đoàn, Hội cần đồng hành sâu sát, thực chất hơn cùng thanh niên trong kỷ nguyên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đặc biệt là tạo môi trường, kiến tạo để làm bệ phóng hình thành thế hệ doanh nhân mới phục vụ cho phát triển đất nước.

Cần sự đồng hành thực chất

Nghị quyết 57 đặt ra yêu cầu đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghị quyết 68 khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Hai nghị quyết này mở ra không gian rất lớn cho thanh niên, doanh nhân trẻ và các mô hình khởi nghiệp sáng tạo.

Theo anh Lê Mạnh Cường - Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam, vấn đề đặt ra hiện nay là làm sao để tinh thần xung kích của thanh niên không chỉ dừng ở phong trào, mà được chuyển hóa thành sản phẩm mới, doanh nghiệp mới, việc làm mới và giá trị mới cho xã hội.

Anh Lê Mạnh Cường - Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam.

“Khởi nghiệp không chỉ cần cảm hứng. Khởi nghiệp cần môi trường thử nghiệm, cần người cố vấn, cần vốn, cần thị trường và cả những bài học rất thực tế về quản trị, dòng tiền, pháp lý, nhân sự, gọi vốn, bán hàng”, anh Cường chia sẻ.

Từ góc nhìn đó, nhiệm kỳ tới, tổ chức Đoàn cần chuyển mạnh từ phát động phong trào khởi nghiệp sang kiến tạo hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp thực chất. Các cuộc thi, diễn đàn, chương trình truyền cảm hứng là cần thiết, nhưng chưa đủ.

Điều quan trọng hơn là cơ chế đồng hành sau cuộc thi, sau lễ trao giải, sau những cam kết ban đầu; bởi nhiều ý tưởng của người trẻ không thất bại vì thiếu nhiệt huyết, mà vì thiếu thị trường, thiếu cố vấn, thiếu hiểu biết pháp lý và thiếu năng lực quản trị.

Để Nghị quyết 57 đi vào đời sống thanh niên, Đoàn có thể bắt đầu từ những việc cụ thể: trang bị năng lực số thiết yếu cho đoàn viên; khuyến khích mỗi cơ sở Đoàn lựa chọn một bài toán chuyển đổi số tại địa phương, trường học, làng nghề, hợp tác xã hoặc doanh nghiệp nhỏ; kết nối thanh niên công nghệ với các nhu cầu thật của đời sống. Khi công nghệ được đặt vào bài toán thật, đổi mới sáng tạo sẽ bớt xa vời và trở thành năng lực hành động của thanh niên.

Anh Lê Mạnh Cường trao đổi với các doanh nhân trẻ thành viên CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Bên cạnh đó, với Nghị quyết 68, cần nhìn nhận thanh niên làm kinh tế, startup, hộ kinh doanh trẻ và doanh nhân trẻ như một lực lượng phát triển quan trọng. Kinh tế tư nhân không chỉ là câu chuyện của các tập đoàn lớn, mà còn là câu chuyện của người trẻ mở xưởng sản xuất, xây dựng thương hiệu nông sản, làm thương mại điện tử, phát triển ứng dụng công nghệ, khởi nghiệp xanh hoặc chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp.

Một vấn đề khác cũng cần được quan tâm là sự dịch chuyển lao động trẻ khỏi nông thôn, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế còn khó khăn. Bên cạnh khuyến khích thanh niên lập nghiệp ở các đô thị, cần chú trọng hơn đến đào tạo kỹ năng, nâng cao trình độ và hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế ngay trên quê hương mình.

Thanh niên có thể phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng, sản phẩm nông sản đặc trưng, dược liệu bản địa, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn hoặc các mô hình kinh doanh gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương. Khi người trẻ nhìn thấy cơ hội phát triển ở quê hương, họ không chỉ có thêm lựa chọn lập nghiệp, mà còn trở thành lực lượng giữ gìn tài nguyên, văn hóa và sức sống kinh tế của địa phương.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là thời điểm để tổ chức Đoàn xác lập một cam kết mới với thanh niên: Không chỉ khơi dậy khát vọng, mà còn mở đường, kết nối nguồn lực và bảo vệ những ý tưởng dám đi tới cùng. “Khi thanh niên được trang bị công nghệ, được lắng nghe về chính sách, được tiếp cận thị trường và được dẫn dắt bởi văn hóa kinh doanh tử tế, họ sẽ góp phần kiến tạo một thế hệ doanh nhân trẻ mới cho đất nước”, anh Cường khẳng định.

Xây mạng lưới doanh nhân trẻ cố vấn thanh niên khởi nghiệp

Từ góc độ của CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam, anh Cường kiến nghị tổ chức Đoàn, Hội cần có các mô hình tôn vinh, hỗ trợ và nhân rộng những thanh niên làm kinh tế bền vững tại địa phương.

Bên cạnh tôn vinh những startup gọi vốn lớn, cần phát hiện, nâng đỡ những mô hình âm thầm nhưng có giá trị thật: tạo việc làm tại chỗ, nâng giá trị nông sản, phát triển du lịch cộng đồng, bảo tồn nghề truyền thống, khai thác dược liệu bản địa, đưa công nghệ vào sản xuất và kinh doanh. Đây chính là cách để phong trào thanh niên khởi nghiệp gắn sâu hơn với phát triển bền vững.

CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam với các hoạt động kết nối hội viên.

Ở đây, vai trò của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cần được phát huy mạnh mẽ hơn. Nếu tổ chức Đoàn có thế mạnh về tập hợp, dẫn dắt và khơi dậy khát vọng thanh niên, thì Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam có thế mạnh về kinh nghiệm thị trường, mạng lưới doanh nhân, khả năng cố vấn, kết nối vốn, kết nối đối tác và hỗ trợ thương mại hóa ý tưởng. Sự phối hợp giữa Đoàn và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vì thế không nên chỉ dừng ở tổ chức sự kiện, mà cần trở thành cơ chế hành động thường xuyên.

CLB kiến nghị Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp xây dựng mạng lưới doanh nhân trẻ cố vấn thanh niên khởi nghiệp; kết nối startup với nhà đầu tư; tổ chức các phiên “doanh nghiệp đặt hàng - startup giải bài toán”; đồng thời hình thành kênh lắng nghe, phản biện và hiến kế chính sách thường xuyên của doanh nhân trẻ, startup và thanh niên làm kinh tế.

Hội LHTN Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ở cấp địa phương, cần có mô hình phối hợp thực chất giữa Tỉnh Đoàn, Hội LHTN và Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố. Đoàn - Hội phát hiện ý tưởng và tập hợp thanh niên; Hội Doanh nhân trẻ cố vấn, kết nối thị trường; địa phương hỗ trợ chính sách, môi trường thử nghiệm và nguồn lực phát triển. Khi ba nguồn lực này gặp nhau, phong trào khởi nghiệp sẽ gần hơn với thị trường và nhu cầu phát triển thật.

Là đơn vị trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng tổ chức Đoàn- Hội trong xây dựng mạng lưới cố vấn, kết nối nhà đầu tư, hỗ trợ thanh niên tiếp cận công nghệ, thị trường và nguồn lực phát triển.

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