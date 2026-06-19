Tuổi trẻ Bắc Ninh đội nắng 40 độ, tăng tốc mặt bằng sân bay Gia Bình

Hơn 2.000 lượt đoàn viên, thanh niên Bắc Ninh đã có mặt tại các điểm giải phóng mặt bằng dự án sân bay Gia Bình, hỗ trợ gần 1.000 hộ dân di dời tài sản. Đằng sau những giọt mồ hôi dưới nắng nóng 40 độ C là tinh thần xung kích, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ đối với công trình trọng điểm quốc gia.

Những ngày giữa tháng 6, tại các thôn làng thuộc vùng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, hình ảnh dễ bắt gặp nhất không chỉ là những chuyến xe chở đồ đạc nối nhau ra vào mà còn là màu áo xanh thanh niên tại các điểm di dời.

Dưới cái nắng bỏng rát có thời điểm lên tới 40 độ C, hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên vẫn miệt mài giúp người dân chuyển nhà, tháo dỡ công trình, vận chuyển tài sản đến nơi ở mới. Nhiều bạn trẻ chấp nhận gác lại ngày nghỉ cuối tuần để đồng hành cùng bà con, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho công trình trọng điểm quốc gia.

Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng.

Phóng viên Báo Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với anh Trần Văn Đăng, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, về những dấu ấn đặc biệt của tuổi trẻ Bắc Ninh trên công trường giải phóng mặt bằng dự án sân bay Gia Bình.

Thưa anh, điều gì khiến Tỉnh Đoàn Bắc Ninh quyết định huy động lực lượng lớn đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ người dân di dời phục vụ dự án sân bay Gia Bình?

Anh Trần Văn Đăng: Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước và tỉnh Bắc Ninh trong tương lai.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trao quà động viên các đoàn viên tình nguyện ở dự án sân bay Gia Bình.

Khi dự án triển khai, hàng nghìn hộ dân phải di dời, nhiều trường học, cơ quan, đơn vị phải chuyển đến địa điểm mới. Đây là khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị.

Với tuổi trẻ Bắc Ninh, chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ tình nguyện đơn thuần mà còn là trách nhiệm của thanh niên đối với quê hương.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Hà Thái Sơn và đoàn viên hỗ trợ di chuyển đồ đạc giúp người dân đến nơi ở mới.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã xây dựng kế hoạch huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Chúng tôi mong muốn tuổi trẻ được trực tiếp góp sức vào một công trình lớn của đất nước bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhất.

Hình ảnh khiến anh xúc động nhất trong quá trình đồng hành cùng người dân là gì?

Anh Trần Văn Đăng: Có rất nhiều khoảnh khắc khiến tôi thực sự xúc động. Đó là hình ảnh những bạn sinh viên vừa kết thúc kỳ học đã lập tức đăng ký tham gia đội hình tình nguyện. Đó là những học sinh THPT tranh thủ ngày nghỉ đến hỗ trợ người dân chuyển nhà.

Có hôm nhiệt độ ngoài trời lên tới gần 40 độ C, nhiều bạn áo ướt đẫm mồ hôi từ sáng đến chiều nhưng vẫn không ai bỏ cuộc giữa chừng.

Hay những chuyến xe “0 đồng” liên tục hoạt động từ sáng sớm đến tối muộn để vận chuyển tài sản cho người dân. Những hình ảnh đó cho thấy tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự sẻ chia của tuổi trẻ Bắc Ninh. Đó chính là những giá trị đẹp nhất của công tác Đoàn.

Từ ngày 11 đến 17/6, hơn 2.000 lượt đoàn viên đã tham gia hỗ trợ gần 1.000 hộ dân. Con số này nói lên điều gì về thanh niên Bắc Ninh hiện nay, thưa anh?

Anh Trần Văn Đăng: Tôi cho rằng đó là minh chứng rất rõ cho tinh thần xung kích của tuổi trẻ Bắc Ninh. Nhiều người thường nghĩ thanh niên bây giờ chỉ quan tâm đến mạng xã hội hoặc những vấn đề cá nhân. Nhưng thực tế, khi địa phương cần, khi nhân dân cần, các bạn trẻ luôn sẵn sàng có mặt.

Hơn 2.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ gần 1.000 hộ dân chỉ trong một tuần là con số rất đáng tự hào. Trong lực lượng đó có học sinh, sinh viên, cán bộ Đoàn, đoàn viên tại các xã, phường và nhiều thanh niên tình nguyện thuộc các đơn vị khác nhau. Các bạn đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ để thực hiện những công việc nặng nhọc, đòi hỏi nhiều sức lực.

Điều đáng quý nhất là tất cả đều tham gia với tinh thần tự nguyện, trách nhiệm và không quản khó khăn.

Nhiều bạn trẻ nói rằng họ cảm thấy tự hào khi được góp sức cho dự án sân bay Gia Bình. Anh nhìn nhận điều này như thế nào?

Anh Trần Văn Đăng: Tôi hoàn toàn đồng tình. Không phải lúc nào tuổi trẻ cũng có cơ hội được trực tiếp tham gia vào một công trình mang tầm vóc quốc gia.

Đoàn viên giúp người dân thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án sân bay Gia Bình di chuyển đến nơi ở mới.

Mai này khi sân bay Gia Bình hình thành, khi những chuyến bay cất cánh trên vùng đất hôm nay, các bạn đoàn viên hoàn toàn có quyền tự hào rằng mình đã góp một phần công sức vào hành trình đó.

Có thể đóng góp ấy chỉ là khiêng một chiếc tủ, chuyển một thùng sách, lái một chuyến xe “0 đồng” hay hỗ trợ một hộ dân dọn nhà. Nhưng hàng nghìn việc làm nhỏ cộng lại sẽ tạo nên sức mạnh lớn. Tôi tin rằng chính những trải nghiệm ấy sẽ giúp các bạn trưởng thành hơn, hiểu rõ hơn giá trị của sự cống hiến và trách nhiệm công dân.

Theo anh, điều gì làm nên sức hút của phong trào tình nguyện đối với thanh niên Bắc Ninh hiện nay?

Anh Trần Văn Đăng: Thanh niên luôn mong muốn được khẳng định bản thân thông qua những việc làm có ích. Khi các phong trào tình nguyện thực sự gắn với nhu cầu của người dân và nhiệm vụ phát triển của địa phương thì sẽ tạo được sức lan tỏa rất lớn.

Dự án sân bay Gia Bình là ví dụ điển hình. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời cũng là nơi để thanh niên thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng.

Các bạn nhìn thấy rõ kết quả công việc của mình, nhìn thấy niềm vui của người dân sau mỗi chuyến chuyển nhà, mỗi đợt hỗ trợ. Chính điều đó tạo nên động lực để thanh niên tiếp tục cống hiến.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh sẽ tiếp tục triển khai những hoạt động gì trong thời gian tới để đồng hành cùng dự án?

Anh Trần Văn Đăng: Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì các đội hình thanh niên tình nguyện tại địa bàn dự án, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong quá trình di dời và ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Đồng thời, các cơ sở Đoàn sẽ tiếp tục huy động lực lượng thanh niên tham gia các phần việc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các công trình trọng điểm của tỉnh.

Chúng tôi mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên đều phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc khó có thanh niên”, biến nhiệt huyết tuổi trẻ thành những hành động cụ thể vì cộng đồng.

Anh muốn gửi gắm điều gì tới đoàn viên, thanh niên Bắc Ninh đang tham gia hỗ trợ người dân tại vùng dự án sân bay Gia Bình?

Anh Trần Văn Đăng: Tôi muốn gửi lời cảm ơn và biểu dương tinh thần trách nhiệm của tất cả đoàn viên, thanh niên đã và đang tham gia hỗ trợ người dân tại vùng dự án sân bay Gia Bình.

Những giọt mồ hôi dưới nắng nóng, những ngày nghỉ cuối tuần hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, những chuyến xe nghĩa tình lặng lẽ nối dài… tất cả đều góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Bắc Ninh.

Tôi mong các bạn tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết ấy, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện trên mọi mặt trận. Bởi ở bất cứ thời điểm nào, quê hương cũng cần những người trẻ dám dấn thân, dám cống hiến và dám nhận việc khó. Và tôi tin rằng tuổi trẻ Bắc Ninh sẽ luôn là lực lượng tiên phong trên hành trình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Cảm ơn anh!