Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII: Hiến kế gửi Đoàn: Cần biến không gian của Đoàn thành 'trạm tiếp năng lượng' cho sinh viên

TPO - Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, từ thực tế giảng đường, anh Trần Trung Quốc - Bí thư Đoàn Trường Đại học An Giang đã chỉ ra "điểm nghẽn" trong tập hợp thanh niên. Từ đó, để không xa rời Gen Z, tổ chức Đoàn cần xóa bỏ tư duy hành chính, biến các buổi sinh hoạt Đoàn thành những trạm tiếp năng lượng.

Phải trả lời câu hỏi được gì?

Đồng hành cùng hàng ngàn đoàn viên, sinh viên suốt nhiều năm qua, anh Trần Trung Quốc - Bí thư Đoàn Trường Đại học An Giang (ĐHQG TPHCM) chia sẻ, rất "đau đầu" mỗi khi thông báo họp Chi đoàn, hay triển khai một phong trào mới. Do không ít sinh viên khi nhận thông báo đã hỏi lại "Đi hoạt động này có được cộng điểm rèn luyện không?”, thay cho các câu hỏi hoạt động có gì hay, có gì ý nghĩa.

Anh Trần Trung Quốc - Bí thư Đoàn trường Đại học An Giang

Thực tế trên, theo anh Trần Trung Quốc, cho thấy một bộ phận không nhỏ đoàn viên, sinh viên hiện tham gia các hoạt động Đoàn, Hội với tâm thế nghĩa vụ để đủ điều kiện ra trường. Rất nhiều bạn chỉ tham gia những phong trào có điểm thưởng, hoặc được ghi vào thành tích cá nhân, thay vì mưu cầu những giá trị học hỏi, rèn luyện, thử sức cho bản thân từ hoạt động Đoàn mang lại.

Theo anh Quốc, có nhiều nguyên nhân dẫn tới thực tế trên, trong đó cũng phải nhìn thẳng rằng, các buổi sinh hoạt Đoàn tại cơ sở đôi khi nặng tính hành chính, rập khuôn; chỉ tập trung đọc văn bản khô khan, phổ biến quyết định hoặc giao chỉ tiêu thi đua. Lối mòn này đã đẩy khoảng cách giữa tổ chức Đoàn và đoàn viên xa hơn.

Bí thư Đoàn Trường Đại học An Giang cho rằng, sinh viên hiện phải đối mặt với hàng loạt áp lực học tập, từ yêu cầu trình độ ngoại ngữ, việc làm khi ra trường, cho đến hội chứng tâm lý áp lực đồng trang lứa. “Trong bối cảnh ấy, nếu Đoàn vẫn giữ lối sinh hoạt thuần hành chính, tổ chức Đoàn sẽ tự biến mình thành gánh nặng, trách nhiệm bắt buộc”, anh Quốc nói.

Thành trạm tiếp năng lượng

Anh Trần Trung Quốc cho rằng, đã đến lúc cần một sự thay đổi linh hoạt mang tính đồng hành và chia sẻ. Thay vì những buổi sinh hoạt điểm danh, đọc báo cáo, tổ chức Đoàn cơ sở cần chủ động bước vào thế giới của đoàn viên. Cần biến không gian của Đoàn thành các "trạm tiếp năng lượng" thông qua những mô hình thực tế, giải quyết trực tiếp bài toán sát sườn của sinh viên về kỹ năng, việc làm.

“Đoàn cơ sở có thể chủ động kết nối với mạng lưới cựu sinh viên thành đạt hoặc bộ phận nhân sự của các doanh nghiệp đối tác để giới thiệu việc làm cho sinh viên. Đoàn tổ chức các buổi sinh hoạt hướng dẫn cách làm hồ sơ xin việc, cách thiết kế hồ sơ chuyên nghiệp, thực hành phỏng vấn, với sự tham gia của nhà tuyển dụng ngay tại giảng đường”, anh Quốc kỳ vọng.

Thủ lĩnh Đoàn Trường Đại học An Giang cho rằng, khi sinh viên nhận được những giá trị có ích cho tương lai, thấy rõ lợi ích thực tế cho mình, sợi dây gắn kết giữa người trẻ và tổ chức Đoàn sẽ bền chặt. Khi đó, hoạt động Đoàn sẽ trở thành một đặc quyền được tham gia để học hỏi, rèn luyện.

Anh Trần Trung Quốc - Bí thư Đoàn trường Đại học An Giang (trái) trao nhà tình bạn cho sinh viên khó khăn của trường.

Tổ chức Đoàn 4.0

Gen Z là thế hệ sinh ra và lớn lên trong kỷ nguyên số, với phần lớn thời gian để cập nhật thông tin qua mạng xã hội, ưa chuộng những phương thức tương tác nhanh chóng, trực quan và sinh động. Để Đoàn trở thành hạt nhân lan tỏa trong thế giới số, việc đổi mới phương thức quản trị và tiếp cận bằng công nghệ là điều bắt buộc.

Từ thực tiễn cơ sở, anh Quốc đề xuất, Trung ương Đoàn ứng dụng nền tảng trò chơi số để truyền tải, tìm hiểu các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn và Luật Thanh niên.

Cùng với đó, số hóa quy trình đánh giá, xếp loại đoàn viên qua ứng dụng di động (App), giúp giảm bớt áp lực giấy tờ cho cán bộ Đoàn cơ sở. Ngoài ra, Đoàn cần thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn cán bộ Đoàn tiếp cận cách quản lý, vận hành phần mềm quản lý đoàn viên, để các thao tác được bảo mật, nhanh chóng và chính xác.

Sinh viên Trường Đại học An Giang dạy bơi miễn phí cho trẻ em vùng biên giới.

Hướng tới kỷ nguyên mới, những thủ lĩnh Đoàn cấp cơ sở đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIII, kỳ vọng về những quyết sách đột phá để phương thức tập hợp thanh niên ngày càng hiệu quả. Để Đoàn thực sự là người bạn đồng hành tin cậy trên chặng đường trưởng thành của mỗi sinh viên.

“Thông điệp 'Tuổi trẻ Việt Nam gửi niềm tin tới Đoàn" không phải một khẩu hiệu xa xôi, khi tổ chức Đoàn trao đi giá trị thực chất, sẵn sàng đổi mới để thấu hiểu, đoàn viên, sinh viên cũng sẽ luôn sẵn sàng cống hiến hết mình”, anh Quốc chia sẻ.