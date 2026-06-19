Người trẻ chọn học nghề để tự chủ tài chính từ sớm

Thay vì đầu tư hàng trăm triệu đồng chạy theo những tấm bằng cử nhân để rồi đối mặt với làn sóng “làm việc trái ngành”, thế hệ Gen Z chủ động tìm hướng đi mới từ học nghề thực chiến, đón đầu nhu cầu thị trường và sớm tự chủ tài chính.

Tỷ lệ làm trái ngành đặt ra bài toán về định hướng nghề nghiệp sớm

Theo khảo sát của nhóm nghiên cứu thuộc Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, trung bình khoảng 21,43% sinh viên sau tốt nghiệp đang làm trái ngành; ở một số lĩnh vực, tỷ lệ này có thể vượt quá 60%. Thực tế cho thấy, không ít sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học lại làm việc không đúng chuyên ngành đã học.

Những con số trên đặt ra bài toán về định hướng nghề nghiệp từ sớm. Nhiều học sinh vẫn chọn ngành học theo xu hướng, theo kỳ vọng gia đình hoặc theo bạn bè, trong khi chưa thực sự hiểu rõ năng lực và mục tiêu dài hạn của bản thân. Theo các chuyên gia hướng nghiệp, việc lựa chọn chưa phù hợp khiến người học tốn thêm thời gian, chi phí đào tạo và làm giảm cơ hội phát triển nghề nghiệp về sau.

Bên cạnh đó, sự phát triển của nhiều ngành dịch vụ, công nghệ, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp cũng mở ra thêm lựa chọn cho người trẻ. Thay vì dành nhiều năm cho các chương trình nặng lý thuyết, một bộ phận Gen Z ưu tiên mô hình đào tạo ngắn hơn, thiên về thực hành, giúp họ sớm tiếp cận môi trường làm việc và tự chủ tài chính từ sớm.

Sự phát triển của ngành dịch vụ, ngày càng nhiều Gen Z ưu tiên kỹ năng thực chiến và khả năng tạo thu nhập sớm.

Học nghề đang trở thành lựa chọn thực tế được thế hệ trẻ ưu tiên

Xu hướng dịch chuyển sang học nghề được ghi nhận ở nhiều lĩnh vực như công nghệ, dịch vụ, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Thay vì dành nhiều năm theo đuổi chương trình học nặng về lý thuyết, nhiều bạn trẻ hiện nay mong muốn nhanh chóng tham gia thị trường lao động và tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Tại Công Ty Cổ Phần Học Viện Trang Điểm Nghệ Thuật Mewart (Mewart Makeup Academy), đơn vị hoạt động trong lĩnh vực makeup chuyên nghiệp, với số lượng học viên thuộc thế hệ Gen Z chiếm tỷ lệ lớn. Theo Trần Ngọc Hiền, Nhà sáng lập Mewart Makeup Academy, đội ngũ nhân sự trẻ tại nhiều cơ sở đào tạo nghề cho thấy xu hướng người trẻ lựa chọn phát triển kỹ năng thực tế và tham gia thị trường lao động từ sớm.

“Bên cạnh yếu tố đam mê, nhiều bạn trẻ quan tâm đến khả năng tạo thu nhập từ nghề nghiệp trong thời gian ngắn. Các bạn mong muốn được học nghề thực chiến, phát triển bằng chính năng lực của mình và sớm tự chủ tài chính”, Hiền nhấn mạnh.

Trần Ngọc Hiền - Nhà sáng lập Mewart Makeup Academy.

Theo ghi nhận từ đơn vị này, không ít học viên đã có cơ hội làm việc ngay sau quá trình đào tạo hoặc xây dựng thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực làm đẹp khi còn khá trẻ. Vân Anh, một học viên Gen Z chọn theo nghề ngay sau khi tốt nghiệp THPT, hiện đã xây dựng được tệp khách hàng ổn định với mức thu nhập 20-25 triệu đồng mỗi tháng. Trong khi đó, Thanh Loan sau quá trình đào tạo bài bản cũng nhanh chóng khẳng định tay nghề với thu nhập trung bình khoảng 25 triệu đồng/tháng.

Điều quan trọng không nằm ở bằng cấp, mà ở sự phù hợp và năng lực thích ứng

Các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh kinh tế hiện nay, thành công không còn được đánh giá đơn thuần qua bằng cấp mà phụ thuộc nhiều hơn vào năng lực chuyên môn, khả năng thích nghi và giá trị mà mỗi cá nhân tạo ra.

Đại học vẫn là lựa chọn phù hợp đối với nhiều ngành nghề đòi hỏi nền tảng học thuật chuyên sâu. Tuy nhiên, học nghề cũng đang trở thành hướng đi đáng cân nhắc đối với những người trẻ muốn sớm gia nhập thị trường lao động và tự do về tài chính cá nhân.

Điều quan trọng với thế hệ trẻ hiện nay không phải học đại học hay học nghề, mà là chọn đúng con đường phù hợp với chính mình.

Từ góc độ đào tạo nghề, Trần Ngọc Hiền nhấn mạnh xã hội cần có cái nhìn cởi mở hơn đối với các lựa chọn nghề nghiệp của người trẻ. Điều quan trọng là các bạn hiểu rõ năng lực, mục tiêu và con đường phù hợp với bản thân. Khi được làm công việc mình yêu thích và có khả năng phát triển lâu dài, người trẻ sẽ có nhiều cơ hội tạo ra giá trị cho xã hội cũng như từng bước xây dựng sự tự chủ tài chính.

Theo các chuyên gia hướng nghiệp, việc đa dạng hóa các lựa chọn sau phổ thông sẽ giúp thế hệ trẻ có thêm cơ hội phát triển đúng năng lực, đồng thời góp phần giải quyết bài toán cung - cầu lao động trong nhiều ngành nghề đang thiếu hụt nhân lực chất lượng cao.

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