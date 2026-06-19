Xây dựng lớp thanh niên Lâm Đồng bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm

Sáng 19/6, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 đã diễn ra phiên trọng thể. Dự Đại hội có anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; ông Đặng Hồng Sỹ - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và 297 đại biểu đại diện hơn 327.700 hội viên, thanh niên toàn tỉnh.​

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029.

Đổi mới để thực sự trở thành mái nhà chung của thanh niên

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Đặng Hồng Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội của các tầng lớp thanh niên tỉnh Lâm Đồng sau hợp nhất và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ông Sỹ nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và tỉnh Lâm Đồng luôn xác định thanh niên là lực lượng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển địa phương.

Ông Đặng Hồng Sỹ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2024 - 2026 như: Triển khai hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, chuyển đổi số, phát triển kỹ năng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.

Ông Đặng Hồng Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, phát biểu chỉ đạo.

Đặc biệt, tuổi trẻ Lâm Đồng đã phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số thông qua phong trào “Bình dân học vụ số”, tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tham gia triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Ông Đặng Hồng Sỹ cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác Hội và phong trào thanh niên: Công tác tập hợp thanh niên ở một số địa bàn còn khó khăn, nội dung hoạt động có nơi chậm đổi mới và chất lượng đội ngũ cán bộ Hội chưa đồng đều. Ông đề nghị nhiệm kỳ tới, các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng hoạt động để thực sự trở thành mái nhà chung, người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên.

Nhấn mạnh việc hợp nhất đã mở ra không gian phát triển mới với nhiều tiềm năng và lợi thế, ông Đặng Hồng Sỹ kỳ vọng thanh niên sẽ phát huy vai trò tiên phong, xung kích trên các lĩnh vực mới, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. Ông đề nghị Hội LHTN Việt Nam tỉnh tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng; phát huy vai trò thanh niên trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng các chương trình đồng hành với thanh niên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện.

Thanh niên Lâm Đồng trước vận hội phát triển mới

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của công tác Hội và phong trào thanh niên mà tuổi trẻ Lâm Đồng đạt được. Anh đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích của thanh niên địa phương trong các phong trào tình nguyện vì cộng đồng, chuyển đổi số, khởi nghiệp, bảo vệ môi trường và tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, việc hình thành tỉnh Lâm Đồng mới sau sáp nhập đã mở ra không gian phát triển rộng lớn với nhiều tiềm năng, lợi thế mới. Đây vừa là cơ hội, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn đối với tổ chức Hội trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn rộng, đa dạng về vùng miền, dân tộc, ngành nghề.

Anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam đề nghị Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa I cần nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết để xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên; khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo và ý chí vươn lên của thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, tổ chức Hội cần đặc biệt quan tâm đến công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo, thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn và thanh niên vùng sâu, vùng xa; tạo môi trường để mọi thanh niên đều có cơ hội rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.​

Đại biểu tham dự đại hội.

Anh Nguyễn Kim Quy bày tỏ tin tưởng rằng: Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của tuổi trẻ địa phương, cùng sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa I sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng lớp thanh niên Lâm Đồng thời kỳ mới có bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng và trách nhiệm; đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.​