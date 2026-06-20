Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII: Hiến kế gửi Đoàn: Thanh niên cần được tin tưởng và trao cơ hội

TPO - “Thanh niên không thiếu nhiệt huyết, họ cần được tin tưởng và trao cơ hội” là lời gửi gắm đầy trăn trở của các bạn trẻ hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Để khơi dậy khát vọng cống hiến ấy cần đội ngũ cán bộ Đoàn không chỉ giỏi tập hợp phong trào, còn phải hiểu tâm tư và biết dùng công nghệ để dẫn dắt thế hệ trẻ.

Chuyển đổi số phải là mặt trận rèn bản lĩnh

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, những yêu cầu bức thiết về chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, còn là ngày hội lớn để định hình tương lai của thế hệ trẻ. Các bạn trẻ ở miền Tây đã thẳng thắn hiến kế, mong muốn tổ chức Đoàn bám sát hơn nữa thời đại công nghệ.

Bạn Nguyễn Thiên Thoại - Sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện, Ủy viên BTV Đoàn trường Đại học Tây Đô.

Bạn Nguyễn Thiên Thoại - Sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện, Ủy viên BTV Đoàn trường Đại học Tây Đô bày tỏ: Trong thời đại công nghệ số, người trẻ không chỉ cần bản lĩnh chính trị vững vàng, còn phải có khả năng nhận diện thông tin sai lệch, làm chủ công nghệ và sử dụng không gian mạng một cách văn minh, trách nhiệm. Đoàn cần tiếp tục phát huy vai trò định hướng, xây dựng môi trường mạng lành mạnh cho thế hệ trẻ.

Đặc biệt, dưới góc nhìn của một người học truyền thông, Thiên Thoại kỳ vọng, tổ chức Đoàn sẽ dẫn đường để thanh niên đưa công nghệ vào bảo tồn di sản. “Những giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc cần được lan tỏa trên các nền tảng số bằng phương thức tiếp cận hiện đại, bắt mắt và gần gũi với giới trẻ, từ đó quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Việt Nam ra thế giới”, Thiên Thoại chia sẻ.

Cán bộ Đoàn phải thấu tâm tư, giỏi công nghệ

Một trong những trăn trở lớn nhất của thanh niên trước làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) và Big Data (dữ liệu lớn) là năng lực thích ứng với thị trường lao động. Hiến kế về giải pháp cho bài toán này, các thủ lĩnh Đoàn học đường cho rằng, Đoàn cần thoát ly khỏi lối mòn hành chính để trở thành một trạm kết nối thực chất.

Bạn Võ Trí Thiện - Sinh viên ngành Luật Kinh tế, Ủy viên Ban thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Tây Đô, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ngay từ ghế nhà trường.

Bạn Võ Trí Thiện - Sinh viên ngành Luật Kinh tế, Ủy viên Ban thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Tây Đô.

Theo Trí Thiện, các trường đại học phải là nơi ươm mầm ý tưởng, nơi sinh viên được ‘va chạm’ thực tế với doanh nghiệp để dám hiện thực hóa khát vọng. Để làm được điều đó, tổ chức Đoàn chính là cầu nối vững chắc nhất giữa ba nhà: Nhà trường - Doanh nghiệp - Xã hội.

“Để hiện thực hóa những kỳ vọng trên, vấn đề then chốt chính là con người. Bản chất của phong trào thanh niên nằm ở sự lôi cuốn và đồng cảm. Do đó, chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn được xem là yếu tố quyết định sự thành bại trong nhiệm kỳ mới”, Trí Thiện kỳ vọng.

Trí Thiện còn cho rằng, hoạt động Đoàn cần hướng đến giá trị cốt lõi là rèn luyện nhân cách, bồi dưỡng lý tưởng và phát triển năng lực thực tiễn cho từng đoàn viên.