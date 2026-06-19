Chị H'Hồng làm Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Lâm Đồng

Sáng 19/6, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 đã diễn ra phiên trọng thể. Về dự Đại hội có anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; ông Đặng Hồng Sỹ - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và 297 đại biểu đại diện hơn 327.700 hội viên, thanh niên toàn tỉnh.​

Anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam, dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2024 - 2026, các cấp Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã triển khai hiệu quả chương trình hành động số 25-CTR/TU thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ chính trị về Phát triển văn hoá Việt Nam; tổ chức hơn 630 hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, lễ hội truyền thống, liên hoan nghệ thuật và ngày hội thanh niên; tổ chức trên 850 hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm và giáo dục văn hóa truyền thống.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Hội tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/05/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Qua đó, các cấp bộ Hội đã tổ chức các diễn đàn, hội thảo, tọa đàm về chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong học tập, lao động và sản xuất.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I phiên trọng thể.

Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã tổ chức 103 cuộc thi, ngày hội với 2.949 ý tưởng tham gia sáng tạo; tổ chức 174 chương trình tọa đàm, diễn đàn “Thanh niên sáng tạo”; tổ chức hơn 320 hoạt động tuyên truyền, tập huấn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thu hút hơn 22.600 lượt thanh niên tham gia.

Tại chương trình, Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử 71 anh, chị tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2029. Chị H' Hồng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa I.​

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dự đại hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, chị H' Hồng bày tỏ sự trân trọng trước sự tín nhiệm của Đại hội khi bầu Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2029. Chị khẳng định đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn trước tuổi trẻ toàn tỉnh.

Chị H' Hồng cho biết: Trong bối cảnh tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập đang bước vào giai đoạn phát triển mới, tổ chức Hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên, khơi dậy khát vọng cống hiến và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.

Chị H' Hồng - tân Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa I, phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thay mặt Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa mới, chị H' Hồng cam kết phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, nỗ lực triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cấp, các ngành và đông đảo hội viên, thanh niên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

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