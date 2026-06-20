Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình gặp mặt đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn XIII

Diệu Nhi

TPO - Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình vừa gặp mặt đoàn đại biểu tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tham dự chương trình, có bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình, anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình cùng các đồng chí thường trực Tỉnh uỷ; thường trực Tỉnh Đoàn và 18 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 135.332 đoàn viên trong toàn tỉnh.

img-8310-1.jpg
Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp, anh Trần Ngọc Nam thay mặt đoàn đại biểu báo cáo tóm tắt công tác chuẩn bị tham dự đại hội. Công tác chuẩn bị được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai nghiêm túc, chu đáo với nhiều nội dung trọng tâm như:

Chuẩn bị tham luận với chủ đề “Đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”; xây dựng Không gian Bảo tàng số Tỉnh Đoàn Ninh Bình; chuẩn bị tư liệu tham gia triển lãm ảnh “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững bước vươn mình trong kỷ nguyên mới”; đồng thời lựa chọn các sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu của thanh niên Ninh Bình để trưng bày, quảng bá tại đại hội.

img-8313.jpg
Anh Trần Ngọc Nam thay mặt đoàn đại biểu báo cáo tóm tắt công tác chuẩn bị tham dự đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp, bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, biểu dương sự chủ động, nghiêm túc của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và đoàn đại biểu trong công tác chuẩn bị tham dự đại hội. Phó Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng các đại biểu sẽ phát huy bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và trí tuệ của tuổi trẻ Ninh Bình, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung của Đại hội, góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

img-8311-1.jpg
img-8312-5445.jpg
Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu.

Nhân dịp này, Thường trực Tỉnh ủy đã tặng hoa và quà chúc mừng đoàn đại biểu tỉnh Ninh Bình tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, thể hiện sự quan tâm, động viên và kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh đối với thế hệ trẻ. Đồng thời tiếp thêm động lực để các đại biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giới thiệu hình ảnh tuổi trẻ Ninh Bình năng động, sáng tạo và trách nhiệm tại đại hội.

img-8314.jpg
Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.

Diệu Nhi
#Tỉnh Đoàn Ninh Bình #Đại hội Đoàn XIII #tuổi trẻ #thanh niên #Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #đoàn đại biểu #hiến kế gửi Đoàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe