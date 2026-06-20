Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình gặp mặt đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn XIII

Tham dự chương trình, có bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình, anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình cùng các đồng chí thường trực Tỉnh uỷ; thường trực Tỉnh Đoàn và 18 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 135.332 đoàn viên trong toàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp, anh Trần Ngọc Nam thay mặt đoàn đại biểu báo cáo tóm tắt công tác chuẩn bị tham dự đại hội. Công tác chuẩn bị được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai nghiêm túc, chu đáo với nhiều nội dung trọng tâm như:

Chuẩn bị tham luận với chủ đề “Đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”; xây dựng Không gian Bảo tàng số Tỉnh Đoàn Ninh Bình; chuẩn bị tư liệu tham gia triển lãm ảnh “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững bước vươn mình trong kỷ nguyên mới”; đồng thời lựa chọn các sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu của thanh niên Ninh Bình để trưng bày, quảng bá tại đại hội.

Anh Trần Ngọc Nam thay mặt đoàn đại biểu báo cáo tóm tắt công tác chuẩn bị tham dự đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp, bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, biểu dương sự chủ động, nghiêm túc của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và đoàn đại biểu trong công tác chuẩn bị tham dự đại hội. Phó Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng các đại biểu sẽ phát huy bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và trí tuệ của tuổi trẻ Ninh Bình, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung của Đại hội, góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu.

Nhân dịp này, Thường trực Tỉnh ủy đã tặng hoa và quà chúc mừng đoàn đại biểu tỉnh Ninh Bình tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, thể hiện sự quan tâm, động viên và kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh đối với thế hệ trẻ. Đồng thời tiếp thêm động lực để các đại biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giới thiệu hình ảnh tuổi trẻ Ninh Bình năng động, sáng tạo và trách nhiệm tại đại hội.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.

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