Lãnh đạo TPHCM đến nơi biểu dương các chiến sĩ 'Mùa hè số'

TPO - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong mong các chiến sĩ Mùa hè xanh, đội hình Mùa hè số nỗ lực chung tay tuyên truyền, lan tỏa những lợi ích, tiện ích của dịch vụ công toàn trình để các cán bộ khu phố nắm bắt và sử dụng nhiều hơn, góp phần giảm công sức đi lại.

Ngày 20/6, ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chủ trì cùng lãnh đạo các sở, ngành thành phố đã đến khảo sát, thăm và động viên các đội hình thanh niên tình nguyện đang triển khai hoạt động “Mùa hè số” tại các địa bàn thành phố.

Tại các điểm đến thăm, lãnh đạo TPHCM trực tiếp theo dõi hoạt động của các đội hình đang hỗ trợ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công; gặp gỡ, động viên các chiến sĩ đang đồng hành cùng cán bộ địa phương trong quá trình tiếp nhận, hướng dẫn và hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số.

Lãnh đạo TPHCM thăm hỏi các đội hình hỗ trợ Tổ chuyển đổi số cộng đồng đang thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn. Những ngày qua, các chiến sĩ Mùa hè xanh các trường đại học trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng và khai thác hiệu quả các ứng dụng số thiết yếu được thành phố khuyến nghị sử dụng như Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh, VNeID, VssID và eTax Mobile.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong thăm hỏi, trao đổi với các thành viên đội hình "Mùa hè số" đang tham gia hoạt động tình nguyện tại địa bàn phường Đức Nhuận. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Lê Quốc Phong thăm hỏi các cán bộ khu phố.

Trao đổi với các cán bộ khu phố 1 (phường Đức Nhuận), ông Lê Quốc Phong nhìn nhận nhiều cô chú ở khu phố là người lớn tuổi, do đó việc dùng điện thoại thông minh để thực hiện các thao tác trên môi trường số cũng gặp ít nhiều vất vả, khó khăn. Mặt khác, nhu cầu sử dụng thiết bị điện tử của các cô chú cũng không nhiều, do đó có thể nhờ các thành viên khác trong Chi bộ, khu phố hỗ trợ, chia sẻ thêm.

Thông tin thêm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhấn mạnh hiện nay nhà nước đã triển khai dịch vụ công toàn trình, nhiều thủ tục có thể được thực hiện ngay tại nhà. Người dân không cần đến cơ quan công quyền cấp phường, xã, chỉ cần lên các website hoặc ứng dụng và làm theo hướng dẫn thì sẽ nhận được kết quả trên đó.

“Việc này cần sự cố gắng chung tay tuyên truyền, hỗ trợ của các bạn chiến sĩ Mùa hè xanh, đội hình Mùa hè số. Các bạn hãy thông tin cho cô chú biết những tiện ích đó và sử dụng nhiều lên. Bằng việc này, ít nhất chúng ta đã giúp cô chú đỡ tốn thời gian đi lại”, ông Phong đề nghị và cũng mong các cán bộ khu phố tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các bạn trẻ trong khi thực hiện các hoạt động tình nguyện tại địa bàn.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM tặng phần quà động viên các bạn sinh viên.

Bạn Phan Diệp Chi - sinh viên năm nhất Trường Đại học Tài chính - Marketing, phụ trách đội hình "Mùa hè số" tại khu phố 1, phường Đức Nhuận - cho biết ngoài hỗ trợ người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính tại UBND phường, các bạn còn hỗ trợ người dân địa phương cài đặt, sử dụng các app cần thiết, hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cơ bản trên trang dịch vụ công… “Đa phần các cô chú đã tự thao tác trên môi trường số, nhưng cũng có một số người cần tụi mình hỗ trợ thêm từ việc tải ứng dụng, đăng nhập tài khoản… Chúng mình ai nấy đều cố gắng một chút để hỗ trợ cô chú sử dụng một cách nhanh nhất và linh hoạt hơn”, Diệp Chi nói.

Lan tỏa ý nghĩa Mùa hè số

Các chiến sĩ tình nguyện cùng các cán bộ khu phố 1, phường Đức Nhuận. Ảnh: Ngô Tùng

Theo ông Phạm Bảo Toàn - Phó Chủ tịch UBND phường Đức Nhuận, từ đầu tháng 6 đến nay, các bạn sinh viên Mùa hè xanh đã tổ chức 9 lượt và hỗ trợ khoảng 1.000 lượt đảng viên xoay quanh các công việc như cài đặt các ứng dụng, phần mềm trong Đảng; chia sẻ, hướng dẫn cách thức sử dụng các công cụ, thủ tục… Lực lượng này cũng tham gia vào Tổ công nghệ số cộng đồng của phường để hướng dẫn cho người dân trên địa bàn liên quan đến các thủ tục hành chính cần thực hiện trực tuyến, toàn trình.

Vị cán bộ cho rằng bên cạnh người dân trực tiếp thao tác, sử dụng, còn cần có người khác hướng dẫn thêm, qua đó góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử. “Chúng tôi mong việc hỗ trợ này tiếp tục diễn ra lâu dài bởi nhận thức số nên là việc làm thường xuyên, liên tục”, ông Toàn chia sẻ.

Anh Nguyễn Tiến Khôi - Bí thư Đoàn Trường Đại học Tài chính - Marketing cho biết, toàn trường có 9 đội hình thuộc 9 đoàn khoa, viện tỏa đến 13 phường của TPHCM để tham gia các hoạt động của Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm nay và triển khai các hoạt động “Mùa hè số”.

Theo anh Khôi, ngoài thực hiện nhiệm vụ trong khuôn khổ chiến dịch, Đoàn trường cũng định hướng phối hợp các đơn vị một cách lâu dài để tiếp tục triển khai không chỉ trong dịp hè mà còn trong các chương trình khác như Xuân tình nguyện, Tháng Thanh niên. “Cùng với đó, Đoàn trường cũng định hướng những nhiệm vụ khác trong thời gian tới như tham gia dạy tin học, thực hiện các nội dung nâng cao kỹ năng số cho dành cho người dân và cán bộ, đoàn viên thanh niên địa phương”, anh Khôi thông tin.