Người lãnh đạo trẻ tâm huyết với công tác thiện nguyện: Lan tỏa yêu thương từ những hành động thiết thực

Không chỉ được biết đến là Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, ông Nguyễn Xuân Tài còn để lại nhiều dấu ấn trong lòng người dân bởi sự tận tâm với các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội. Với ông, sứ mệnh của một bệnh viện không chỉ là chăm sóc sức khỏe nhân dân mà còn là sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều năm qua, công tác thiện nguyện đã trở thành một hoạt động thường xuyên tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Dưới sự định hướng của ông Nguyễn Xuân Tài, hàng loạt chương trình hỗ trợ cộng đồng được triển khai liên tục, hướng đến những người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, hộ nghèo, gia đình chính sách và những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Xuân Tài - Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông.

Các hoạt động vì cộng đồng của Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông được triển khai với tần suất dày hơn, tập trung vào hỗ trợ người dân vùng thiên tai, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho các đối tượng yếu thế và đồng hành cùng những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều chương trình đã nhận được sự ghi nhận của chính quyền địa phương và sự đồng tình từ cộng đồng bởi tính thiết thực, kịp thời.

Khi người dân huyện Kỳ Sơn đối mặt với những thiệt hại nặng nề do mưa lũ, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông đã trao tặng số quà trị giá gần 200 triệu đồng nhằm hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Sau bão số 3 (Wipha), bệnh viện tiếp tục trao tặng hơn 400 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Tây Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Hàng năm, ông Nguyễn Xuân Tài luôn dành một khoản tiền để triển khai các chương trình thiện nguyện.

Không chỉ hướng về quê hương Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông còn dành sự sẻ chia với đồng bào miền Bắc khi ủng hộ hơn 330 triệu đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Những nghĩa cử ấy không đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp người dân thêm niềm tin và nghị lực để vượt qua khó khăn.

Trong năm qua, bệnh viện cũng tích cực tham gia các chương trình vận động, quyên góp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thiên tai, bệnh tật; đồng thời duy trì nhiều hoạt động thiện nguyện nội bộ như hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại bệnh viện, trao quà cho người bệnh nghèo và đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Xuân Tài có mặt ở vùng lũ lụt, thiên tai để vận chuyển quà, nhu yếu phẩm trao tặng đến người dân bị thiệt hại.

Tinh thần vì cộng đồng còn được thể hiện qua chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con xã Tân Phú với tổng kinh phí 180 triệu đồng. Thông qua những hoạt động này, dịch vụ y tế được mang đến gần hơn với người dân vùng khó khăn, góp phần chăm sóc sức khỏe và nâng cao nhận thức phòng bệnh cho cộng đồng.

Bên cạnh các hoạt động thiện nguyện, ông Nguyễn Xuân Tài luôn quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa. Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt, thăm hỏi và tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, chương trình trao quà cho người nghèo lại được duy trì như một nét đẹp truyền thống của đơn vị. Không chỉ trong dịp Xuân Quý Mão 2023, những năm gần đây bệnh viện đều tổ chức các chương trình trao quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách và người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần mang đến một mùa xuân đủ đầy và ấm áp hơn.

Điều đáng quý là những hoạt động thiện nguyện ấy không chỉ diễn ra theo từng đợt phát động mà đã trở thành công việc thường quý của tập thể Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Mỗi chương trình đều được triển khai bằng tinh thần trách nhiệm và sự chân thành, xuất phát từ mong muốn mang lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, những gia đình chính sách được ông Nguyễn Xuân Tài thực hiện thường xuyên vào các ngày lễ, Tết.

Một trong những dấu ấn nổi bật vừa qua là sự đồng hành của Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông tại chương trình truyền hình thực tế "Mái ấm gia đình Việt" tổ chức tại Nghệ An. Trước hoàn cảnh khó khăn của em Bảo Ngọc, bệnh viện đã cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho em. Ngay sau khi chương trình khép lại, ông Nguyễn Xuân Tài đã trực tiếp đưa em đến bệnh viện để thăm khám và xây dựng phương án điều trị phù hợp. Hành động giản dị nhưng đầy trách nhiệm ấy đã nhận được sự yêu mến từ cộng đồng. Bởi với ông, thiện nguyện không chỉ là những lời hứa mà phải được thể hiện bằng hành động cụ thể.

Trong thời gian gần đây, bệnh viện còn tăng cường các hoạt động tư vấn sức khỏe cộng đồng, khám sàng lọc miễn phí cho người dân tại một số địa phương và triển khai nhiều chương trình hỗ trợ bệnh nhân khó khăn ngay tại bệnh viện. Những việc làm tuy không quá lớn nhưng đã góp phần giúp nhiều người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng và giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị.

Công tác thiện nguyện đã trở thành một hoạt động thường xuyên tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông.

Ở ông Nguyễn Xuân Tài, người ta dễ dàng cảm nhận được sự gần gũi, chân thành của một người lãnh đạo luôn đặt con người làm trung tâm trong mọi hoạt động. Không phô trương, không ồn ào, những việc làm thiện nguyện được ông cùng tập thể Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông thực hiện bằng tất cả sự tận tâm và trách nhiệm.

Những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ ấy đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông - không chỉ là địa chỉ chăm sóc sức khỏe uy tín mà còn là đơn vị luôn đồng hành cùng cộng đồng, lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sẻ chia trong cuộc sống.