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Giới trẻ

Thiếu nhi 34 tỉnh, thành hào hứng khám phá công nghệ, sáng tạo tương lai

Thái Lâm

TPO - 96 thiếu nhi tiêu biểu của 34 tỉnh, thành đã có dịp trải nghiệm lập trình, điều khiển robot và tìm hiểu công nghệ AI tại Trường Đại học Đà Lạt. Hoạt động thuộc Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ nhất năm 2026, góp phần nuôi dưỡng tư duy sáng tạo và khơi dậy niềm yêu thích khoa học - công nghệ trong thế hệ trẻ.

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Ngày 19/6, trong khuôn khổ Festival Thiếu nhi toàn quốc﻿ lần thứ I năm 2026 tại Lâm Đồng, 96 thiếu nhi đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đã tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo khoa học tại Trường Đại học Đà Lạt.
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Tại đây, các em thiếu nhi được hướng dẫn lập trình, khám phá các công nghệ mới và tương tác với những mô hình ứng dụng AI trong học tập và đời sống.
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Lần đầu tham dự Festival Thiếu nhi toàn quốc, em Bun Hra Nary, học sinh lớp 9 thuộc Đoàn đại biểu tỉnh Đắk Lắk, không giấu được sự hào hứng. Nary cho biết em ấn tượng với những người bạn đồng trang lứa đến từ khắp mọi miền đất nước, bởi ai cũng năng động và có những tài năng nổi bật.
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“Em học hỏi được rất nhiều từ các bạn, từ kỹ năng, năng khiếu đến sự tự tin trong giao tiếp. Đây là những kinh nghiệm quý giúp em hoàn thiện và phát triển bản thân hơn”, em Nary chia sẻ.
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Các em thiếu nhi thích thú trải nghiệm mô hình công nghệ.
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Hoạt động trải nghiệm sáng tạo khoa học không chỉ mang đến sân chơi bổ ích, giúp các em tiếp cận với khoa học công nghệ hiện đại mà còn góp phần rèn luyện tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành, tinh thần học hỏi và khả năng làm việc nhóm.
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Bên cạnh tham quan, mỗi đơn vị tham gia còn mang đến một sản phẩm sáng tạo để trưng bày, giới thiệu tại Trung tâm thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng. Nhiều sản phẩm ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, mô hình tái chế và các ý tưởng phục vụ học tập, bảo vệ môi trường.

Từ ngày 18 - 20/6/2026, tại tỉnh Lâm Đồng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với tỉnh Lâm Đồng tổ chức Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam mừng Đại hội Đoàn”.

Festival quy tụ hơn 2.000 thiếu nhi và cán bộ phụ trách đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là hoạt động quy mô toàn quốc diễn ra trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thái Lâm
#thiếu nhi #công nghệ #Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ nhất #Lâm Đồng #đam mê sáng tạo

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