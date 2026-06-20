Thiếu nhi 34 tỉnh, thành hào hứng khám phá công nghệ, sáng tạo tương lai

Từ ngày 18 - 20/6/2026, tại tỉnh Lâm Đồng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với tỉnh Lâm Đồng tổ chức Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam mừng Đại hội Đoàn”.

Festival quy tụ hơn 2.000 thiếu nhi và cán bộ phụ trách đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là hoạt động quy mô toàn quốc diễn ra trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.