Rộ tin Thủ tướng Anh Keir Starmer sắp từ chức

TPO - Báo Observer đưa tin Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến sẽ từ chức vào ngày 22/6 và công bố lộ trình rời nhiệm sở. Tuy nhiên, một nguồn tin trong chính phủ khẳng định ông Starmer vẫn đang tập trung điều hành đất nước.

Thủ tướng Anh Keir Starmer. (Ảnh: AP)

Mối đe dọa với vị thế của ông Starmer vốn đã âm ỉ trong nhiều tháng và trở nên nghiêm trọng từ cuối tuần này. Đối thủ của ông là ông Andy Burnham giành được ghế trong Quốc hội, nhờ đó đủ điều kiện bắt đầu thách thức chính thức vai trò lãnh đạo đảng mà ông Starmer đang nắm giữ.

Theo bài viết của Observer, ông Starmer đang bàn bạc vấn đề này với phu nhân của ông tại dinh thự nghỉ dưỡng Chequers trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tờ báo cho biết nhiều nhân vật cấp cao trong Công đảng muốn ông đưa ra tuyên bố rõ ràng về tương lai chính trị của mình ngay từ đầu tuần tới.

Tuy nhiên, một nguồn tin chính phủ nhấn mạnh Thủ tướng Starmer vẫn tập trung vào công việc hiện tại.

Ngày 19/6, nhà lãnh đạo Anh tuyên bố sẽ chiến đấu với bất kỳ ai thách thức nào vị trí lãnh đạo của mình, đồng thời kêu gọi Công đảng không tự làm suy yếu bằng các cuộc đấu đá nội bộ.

Ông Starmer đã dẫn dắt Công đảng giành chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024. Tuy nhiên, ông ngày càng mất lòng công chúng sau hàng loạt bê bối và những lần đảo ngược chính sách, khiến nhiều cử tri cho rằng ông không thể thực hiện lời hứa cải thiện mức sống của người dân.

Nếu ông Starmer từ chức hoặc bị phế truất, nước Anh sẽ có vị thủ tướng thứ 7 chỉ trong hơn 1 thập kỷ. Điều này cho thấy sự bất mãn ngày càng lớn của người dân trước việc các chính phủ liên tiếp không cải thiện được dịch vụ công và xử lý hiệu quả những vấn đề như nhập cư bất hợp pháp.

Theo thống kê của Reuters, hơn 100 nghị sĩ thuộc Công đảng, tương đương khoảng 1/4 số nghị sĩ của đảng tại Hạ viện, đã công khai kêu gọi ông Starmer từ chức hoặc công bố lộ trình rút lui.

Theo bài báo của Observer, ông Starmer đã đi đến kết luận, rằng vị thế của mình không còn có thể duy trì sau những cuộc trao đổi với các bộ trưởng nội các, cố vấn, nhà tài trợ và lãnh đạo công đoàn.

Ông Andy Burnham, 56 tuổi, là chính trị gia chuyên nghiệp lâu năm và được nhiều người trong Công đảng đánh giá là ứng viên sáng giá nhất để kế nhiệm ông Starmer.

Sau khi xây dựng được nền tảng quyền lực vững chắc trong Công đảng với vai trò Thị trưởng vùng Manchester ở miền bắc nước Anh, ông Burnham vừa dễ dàng đánh bại đảng dân túy cánh hữu của chính trị gia Nigel Farage để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung vào Quốc hội ngày 19/6.

Cựu Bộ trưởng Y tế Wes Streeting cũng tuyên bố sẵn sàng tham gia cuộc đua lãnh đạo nếu có cơ hội.

Dù chưa chính thức thách thức Thủ tướng Starmer, ông Burnham đã sử dụng bài phát biểu chiến thắng để cam kết mở ra hướng đi mới cho đất nước. Các đồng minh của ông thúc giục ông Starmer tự nguyện từ chức và chuyển giao quyền lực.

Trong khi đó, báo The Times ngày 20/6 đưa tin ông Burnham sẽ sa thải Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves nếu trở thành thủ tướng, sau khi các cố vấn của ông kết luận rằng bà không đại diện cho sự thay đổi đủ mạnh về định hướng chính sách.