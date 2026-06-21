Tổng thống Mỹ Trump tiếp tục công kích Thủ tướng Ý vụ ‘xin chụp ảnh’

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai công kích Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, khẳng định bà đã “liên tục xin chụp ảnh” với ông tại Hội nghị thượng đỉnh G7 vừa qua, đồng thời trách móc Ý thiếu hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Thủ tướng Đức tại cuộc họp G7 ở Pháp. (Ảnh: AP)

Những phát biểu này gây thêm căng thẳng cho cuộc khẩu chiến từ đầu tuần, khi nhà lãnh đạo Mỹ nói trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Ý, rằng bà Meloni đã “van nài” được chụp ảnh cùng ông tại hội nghị G7 ở Pháp. Bà Meloni bác bỏ, gọi đây là thông tin “bịa đặt hoàn toàn”.

Tranh cãi đã khiến Ngoại trưởng Ý hủy chuyến thăm dự kiến tới Mỹ, trong khi chính phủ của bà Meloni đồng loạt lên tiếng bảo vệ nữ thủ tướng.

“Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã đề nghị hết lần này đến lần khác được chụp ảnh cùng tôi tại hội nghị G7 ở Pháp”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội ngày 20/6, khi đang nghỉ cuối tuần tại Trại David. Trong bài đăng đầu tiên, ông thậm chí còn viết sai tên của bà Meloni, sau đó đã sửa lại.

“Bà ấy đang gặp khó khăn tại Ý về mức độ tín nhiệm, có lẽ vì đã từ chối nước Mỹ - quốc gia thực sự yêu mến và bảo vệ Ý, khi nói đến việc ngăn chặn Iran sở hữu hoặc phát triển vũ khí hạt nhân”, ông Trump viết thêm.

Bà Meloni nhanh chóng đáp trả bằng tuyên bố trực tiếp gửi tới ông Trump: “Những cuộc tấn công liên tiếp và vô cớ như thế này thật vô nghĩa. Về mức độ tín nhiệm của tôi, là bạn của ông chắc chắn không giúp ích gì cho điều đó, và nó cũng không phụ thuộc vào mối quan hệ giữa tôi với ông. Sự ủng hộ dành cho tôi phụ thuộc vào khả năng bảo vệ lợi ích quốc gia của Ý, và đó chính là điều tôi luôn làm”.

Nữ thủ tướng Ý nói thêm: “Dù sao đi nữa, mức độ tín nhiệm của tôi không phải việc của ông. Tôi khuyên ông nên tập trung vào mức độ tín nhiệm của chính mình”.

Quan hệ giữa Tổng thống Trump và châu Âu căng thẳng từ lâu, chủ yếu do chính sách thương mại của Washington đối với lục địa này, những lời đe dọa mà ông Trump liên tục đưa ra về Greenland cũng như việc Mỹ phát động chiến tranh với Iran.

Tại hội nghị G7 vừa kết thúc ở Évian-les-Bains (Pháp), ông Trump có thái độ hòa nhã hơn với các lãnh đạo châu Âu khác sau khi họ ủng hộ thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt chiến tranh Iran. Tuy nhiên, mâu thuẫn có thể tiếp tục bộc lộ khi ông Trump tới Thổ Nhĩ Kỳ dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tháng tới.

Những phát biểu ban đầu của ông Trump về việc “xin chụp ảnh” được phát sóng hôm 19/6, trên kênh La7 của Ý. Theo đài này, khi được hỏi về Ukraine, ông Trump bất ngờ chuyển sang nói về bà Meloni và nhắc lại cáo buộc bà xin chụp ảnh cùng ông. Tổng thống Trump nói ông không có nghĩa vụ phải chụp ảnh với bà nhưng vì “thấy thương” nên đã đồng ý.

Trong bài đăng mới nhất, ông Trump cũng chỉ trích việc Ý không cho quân đội Mỹ sử dụng các đường băng và căn cứ không quân trên lãnh thổ nước này trong cuộc chiến với Iran, mặc dù Mỹ là một trong những quốc gia đóng góp quốc phòng lớn nhất trong NATO.

Ý vốn là một trung tâm hậu cần quan trọng của Mỹ, nhưng hồi tháng 3 đã từ chối cho các máy bay ném bom Mỹ trên đường tới Trung Đông sử dụng căn cứ ở Sicily nếu chưa được Quốc hội Ý phê chuẩn.

Quyết định này cho thấy những ràng buộc hiến pháp cũng như làn sóng phản đối chiến tranh mạnh mẽ trong nước. Bà Meloni nhiều lần khẳng định mọi hoạt động sử dụng căn cứ quân sự Ý cho các chiến dịch tấn công đều phải được Quốc hội thông qua.

Trong bài đăng ngày 20/6, ông Trump tiếp tục bày tỏ thất vọng với bà Meloni. Ông cho rằng sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ chấm dứt chiến tranh, nữ thủ tướng Ý giờ “muốn làm bạn trở lại” với ông.