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Pháp luật

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Hà Nội: Khởi tố 8 đối tượng ném vỏ chai bia vào người đi đường

Thanh Hà

TPO - Một nhóm đối tượng đi xe máy độ pô, đuổi đánh, ném vỏ chai bia vào người đi đường ở Hà Nội vừa bị cơ quan điều tra khởi tố.

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Các đối tượng trong vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố 8 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: C.V.A, L.H.S, N.T.T, N.X.T (cùng SN 2008, trú tại xã Thanh Oai); N.A.T (SN 2007, trú tại xã An Khánh), L.M.T (SN 2010, trú tại xã Bình Minh), N.H.Đ.A (SN 2010, trú tại xã Bình Minh), N.V.D (SN 2008, trú tại xã Quảng Bị).

Theo tài liệu điều tra, tối 6/6, nhóm thanh thiếu niên trên điều khiển xe máy di chuyển trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã Tam Hưng và khu vực giáp ranh.

Trong quá trình di chuyển, các đối tượng đã mang theo vỏ chai bia, sử dụng phương tiện có hệ thống ống xả được độ chế gây tiếng ồn lớn, đuổi đánh, ném vỏ chai về phía nhóm thanh niên khác trên tuyến đường công cộng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Hưng đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, rà soát camera an ninh, triệu tập các đối tượng liên quan để làm rõ hành vi vi phạm.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 13/6, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Điều tra mở rộng, các đối tượng liên quan trong vụ việc đã đến Công an xã Tam Hưng đầu thú, thành khẩn khai báo về hành vi tham gia gây rối trật tự công cộng của mình.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, đặc biệt là thanh thiếu niên trong dịp nghỉ hè; thường xuyên nắm bắt các mối quan hệ xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi tụ tập, mang theo hung khí, công cụ nguy hiểm hoặc tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật.

Thanh Hà
#Khởi tố nhóm gây rối trật tự công cộng #Thanh thiếu niên và hành vi vi phạm pháp luật #Vụ ném vỏ chai bia và gây rối tại Hà Nội #Vai trò của công an trong xử lý các vụ vi phạm #Khuyến cáo phòng ngừa tội phạm cho phụ huynh

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