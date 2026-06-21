Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xót xa gia cảnh mẹ trẻ và hai con tử vong trong vụ trọng án ở Bắc Ninh

Nguyễn Thắng

TPO - Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị Nguyễn Thị N. trở về nhà bố mẹ đẻ ở phường Việt Yên (Bắc Ninh) để nuôi con nhỏ. Người phụ nữ 31 tuổi cùng hai đứa con thơ đã ra đi trong vụ án mạng khiến nhiều người đau lòng.

Người thân và hàng xóm chuẩn bị đám tang cho chị N và 2 con. Video: Nguyễn Thắng

Sáng 21/6, phóng viên Tiền Phong có mặt tại con ngõ nhỏ ở tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên. Không khí tang thương bao trùm con ngõ nhỏ. Trước căn nhà hai tầng nơi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng vào tối hôm trước, người thân, hàng xóm lặng lẽ ra vào phụ giúp gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Bên trong ngôi nhà, tiếng khóc nghẹn của người thân khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Sự ra đi đột ngột của chị Nguyễn Thị N. (SN 1995) cùng hai con nhỏ đã để lại nỗi đau quá lớn cho gia đình và người thân.

Ông Nguyễn Văn T. (chú ruột của chị N.), ở ngay bên cạnh nhà chị N., cho biết gia đình đang cố gắng nén đau thương để chuẩn bị tang lễ. Quá sốc trước biến cố xảy ra, bố mẹ chị N. gần như suy sụp, không đủ bình tĩnh để trò chuyện với mọi người.

tp-2.jpg
Người thân và hàng xóm chuẩn bị đám tang cho chị N và 2 con. Ảnh: Nguyễn Thắng

Theo ông T., chị N. từng có gia đình riêng nhưng cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Sau khi ly hôn khoảng hai năm trước, chị và con gái về sống cùng bố mẹ đẻ tại tổ dân phố Bãi Bằng, con trai ở với bố. Mấy ngày qua, con trai nghỉ hè về thăm mẹ.

Chị N. từng đi làm công nhân. Hai con của chị N. bị tử vong trong vụ án, gồm con trai là cháu N.H.P. (SN 2016) và con gái là cháu N.B.B. (SN 2020). Bố mẹ chị N. đang làm công nhân và bảo vệ.

Nhớ lại thời điểm xảy ra vụ án, ông T. cho biết ông không biết đối tượng giết chị N. (đối tượng Nguyễn Văn Tuyên) xuất hiện tại nhà chị N. từ khi nào. Chỉ đến khi em gái nuôi của chị N. là N.B.N. bị chém, chạy được ra ngoài kêu cứu, mọi người mới phát hiện sự việc. Lúc này, ông T. báo cơ quan Công an.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an đã có mặt, tổ chức phá cửa để tiếp cận hiện trường. Con trai chị N. được đưa ra ngoài và chuyển đi cấp cứu, song không qua khỏi. Chị N và con gái tử vong trong nhà.

tp-4.jpg
Khu vực xảy ra vụ án.

Theo người thân, tối qua, bố mẹ chị N. đi làm nên không có ở nhà. Khi nhận được tin dữ và trở về, họ gần như gục ngã trước cảnh tượng đau đớn xảy ra với con gái và hai cháu ngoại.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, khoảng 18h ngày 20/6, tại gia đình ông N.V.C. (SN 1965, trú tại TDP Bãi Bằng, phường Việt Yên), do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N. (SN 1995, con đẻ ông C.), đối tượng Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) dùng dao chém chị N., cháu N.H.P. (SN 2016, con chị N.), cháu N.B.B. (SN 2020, con chị N.) và chị N.B.N. (SN 2011, con nuôi ông C.).

Sau đó, đối tượng Tuyên tự sát. Hậu quả: Chị N. (con đẻ ông C.), cháu P., cháu B. và đối tượng Tuyên tử vong; chị N. (con nuôi ông C.) bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên.

Nguyễn Thắng
#Vụ án mạng tại Bắc Ninh #Chết chóc do mâu thuẫn tình cảm #Đau thương và tang lễ #Công an tỉnh Bắc Ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe