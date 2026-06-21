Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Tổng thống Ukraine nói Nga chuẩn bị tấn công quy mô lớn

Minh Hạnh

TPO - “Tối nay và trong những giờ tới, điều quan trọng là phải hết sức chú ý đến cảnh báo không kích”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh trong bài phát biểu tối 20/6. “Nga đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn. Xin hãy tự bảo vệ mình”.

eh5aqs4nk5mivf23ok57e4x7tq.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Trong những tuần gần đây, lực lượng Nga đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công nhằm vào Kiev và các thành phố lớn khác của Ukraine.

Tổng thống Zelensky xác nhận, máy bay không người lái của Ukraine cũng đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở vùng Tyumen thuộc Tây Siberia (Nga), cách Ukraine hơn 2.000 km, hôm 20/6. Và quân đội Ukraine cũng đã tấn công nhà máy lọc dầu của Mátxcơva hai lần trong tuần này.

Nhà máy lọc dầu Tyumen, một trong những nhà máy hiện đại và phức tạp nhất của Nga, có công suất khoảng 8 triệu tấn mỗi năm. Theo ước tính, nhà máy này chế biến khoảng 6 triệu tấn dầu thô hàng năm, sản xuất khoảng 0,5 triệu tấn xăng và 2,5 triệu tấn dầu diesel.

Ông Zelensky tuyên bố, lực lượng Ukraine sẽ tiếp tục chiến dịch tấn công tầm trung và tầm xa, tập trung vào lĩnh vực dầu mỏ của Nga.

Ông cũng cho biết, Ukraine đã phát triển các máy bay không người lái tầm xa mới có khả năng hoạt động trên phạm vi hơn 3.000 km. "Đây là những phản ứng hoàn toàn chính đáng đối với các cuộc tấn công của Nga nhằm vào nhà nước chúng ta”, ông Zelensky nói.

Đáng chú ý, Tổng thống Zelensky đã một lần nữa kêu gọi chính quyền nước láng giềng Belarus dỡ bỏ các trạm tiếp sóng mà ông cho rằng đang tham gia hỗ trợ các cuộc tấn công máy bay không người lái của Nga vào các khu vực của Ukraine.

“Belarus vẫn còn thời gian để tháo dỡ những thiết bị này. Chúng tôi cũng biết về mọi nhà máy ở Belarus đã hỗ trợ Nga”, ông nói. “Ukraine không muốn điều này, và chúng tôi đã cảnh báo giới lãnh đạo của Belarus”.

Trước đó, ông Zelensky nói rằng, một tuần là đủ để Belarus dỡ bỏ những thiết bị hỗ trợ Nga khỏi biên giới. Ông tuyên bố, Ukraine sẽ có động thái nếu Belarus không làm như vậy.

Trong bài phát biểu mới nhất, ông Zelensky một lần nữa ám chỉ đến ngành lọc dầu của Belarus mà ông cho rằng có đóng góp vào hoạt động quân sự của Nga. Ông nói rằng từ tháng 1 đến tháng 5, nguồn cung xăng từ Belarus sang Nga đã tăng gấp 13 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nguồn cung dầu diesel tăng gấp ba lần.

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 20/6, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng, không nên có bất kỳ quy tắc nào trong việc đối phó với Ukraine, khi mà Kiev đang gia tăng các cuộc tấn công vào các thành phố của Nga.

“Trước các cuộc tấn công quy mô lớn của đối phương vào các thành phố của chúng ta, với cường độ ngày càng tăng và rõ ràng là sẽ tiếp tục gia tăng, đã đến lúc phải công khai tuyên bố rằng không nên có bất kỳ quy tắc nào trong việc đối phó với Ukraine”, ông Medvedev viết trên Max.

Minh Hạnh
Reuters
#Ukraine #Nga #chiến tranh #bảo vệ #tấn công #quân sự #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe