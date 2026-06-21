Khởi tố chủ cơ sở chăn nuôi 4.000 con heo gây ô nhiễm môi trường

TPO - Khu vực tập kết chất thải gồm nhiều vị trí, rộng khoảng 1,1 ha tại cơ sở chăn nuôi hơn 4.000 con heo thịt của ông Hồng ở xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai mỗi ngày phát sinh khối lượng lớn nước thải, chất thải chăn nuôi.

Ngày 21/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Tô Xuân Hồng (SN 1963, trú thôn K’Dập, xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai) về tội “Gây ô nhiễm môi trường” khi tổ chức chăn nuôi heo quy mô lớn (4.150 con heo thịt), mỗi ngày phát sinh khối lượng lớn nước thải, chất thải chăn nuôi.

Trước đó, ngày 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở chăn nuôi heo của ông Hồng, phát hiện có đường dẫn nước thải, phân heo chưa qua xử lý, chảy trực tiếp ra khu vực bãi đất phía sau các dãy chuồng nuôi.

Một bãi tập kết tại cơ sở nuôi heo của ông Hồng.

Khu vực tập kết chất thải gồm nhiều vị trí, rộng khoảng 1,1ha. Quá trình điều tra, xác định khối lượng chất thải thải ra ngoài môi trường chưa qua xử lý 240.525kg.

Tại cơ quan điều tra, ông Hồng khai nhận, quá trình hoạt động không thực hiện xin cấp giấy phép môi trường, không xây dựng các công trình xử lý chất thải, thải trực tiếp chất thải ra ngoài môi trường đất, để thấm tự nhiên.