Hơn 2.000 công nhân TPHCM được khám bệnh, tư vấn pháp luật miễn phí

TPO - Hơn 2.000 công nhân tại TP HCM đã được tư vấn pháp luật và khám chữa bệnh miễn phí tại Ngày hội 'Trao sức khỏe và tư vấn pháp luật cho công nhân – Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Ngày 21/6, tại phường Bình Dương, TPHCM, Chương trình “Trao sức khỏe và tư vấn pháp luật cho công nhân – Vì một Việt Nam khỏe mạnh” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, giao Báo Lao Động phối hợp với Liên đoàn Lao động TP HCM tổ chức.

Chương trình có sự tham dự của ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ VN) cùng đại diện các sở, ngành địa phương.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ VN phát biểu tại Ngày hội

Phát biểu tại sự kiện, ông Ngọ Duy Hiểu cho biết đây là hoạt động thiết thực nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV vào cuộc sống, đồng thời thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đối với đời sống người lao động.

Theo ông Hiểu, sức khỏe của người lao động gắn liền với sự phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế. Vì vậy, những năm qua Công đoàn Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo sức khỏe như khám bệnh, phát thuốc miễn phí, hỗ trợ đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp hoặc bị tai nạn lao động.

Đáng chú ý, trước Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã dành 100 tỷ đồng hỗ trợ hơn 29.000 đoàn viên và người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp. Thời gian tới, tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình khám chữa bệnh, nâng cao nhận thức về bảo vệ sức khỏe và xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động.

Tại Ngày hội BTC trao nhiều phần quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh chăm sóc sức khỏe, chương trình còn chú trọng phổ biến kiến thức pháp luật. Trong bối cảnh quan hệ lao động ngày càng đa dạng và phức tạp, việc trang bị kiến thức pháp lý giúp người lao động hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, từ đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Tại ngày hội, gần 30 luật sư thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã trực tiếp tư vấn, giải đáp nhiều vấn đề mà công nhân quan tâm. Nội dung tư vấn không chỉ xoay quanh tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mà còn mở rộng sang các lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, thừa kế, hình sự và bảo vệ quyền riêng tư trên môi trường mạng.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ VN thăm hỏi các công nhân tại Ngày hội

Ông Ngọ Duy Hiểu cho biết chương trình tạo cơ hội để người lao động được trao đổi trực tiếp với các luật sư, tháo gỡ những vướng mắc pháp lý trong công việc và cuộc sống. Qua đó, công nhân có thể hiểu rõ những điều được làm, không được làm, cũng như biết cách bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Theo Luật sư Ngô Việt Bắc, thực tế hiện nay vẫn tồn tại nhiều trường hợp doanh nghiệp lạm dụng chế độ thử việc nhằm kéo dài thời gian sử dụng lao động mà không ký hợp đồng chính thức. Một số doanh nghiệp liên tục gia hạn hoặc chuyển người lao động sang vị trí khác để tiếp tục thử việc, khiến công nhân không được hưởng đầy đủ tiền lương và các chế độ an sinh xã hội theo quy định.

Nhiều công nhân được giải đáp thắc mắc trong công việc và cuộc sống thông qua các luật sư tại chương trình

Ngoài ra, tình trạng cho người lao động nghỉ việc trái pháp luật cũng khá phổ biến. Khi gặp khó khăn về đơn hàng hoặc thay đổi cơ cấu sản xuất, một số doanh nghiệp vận động công nhân tự viết đơn xin nghỉ việc để giảm trách nhiệm pháp lý. Do thiếu hiểu biết pháp luật, nhiều người đã chấp nhận ký đơn, vô tình từ bỏ quyền khiếu nại, yêu cầu bồi thường hoặc hưởng các chế độ trợ cấp liên quan.

Luật sư Ngô Việt Bắc đánh giá cao các hoạt động tư vấn pháp luật do Báo Lao Động phối hợp tổ chức, bởi đây là kênh hỗ trợ thiết thực giúp người lao động tiếp cận thông tin pháp lý chính xác và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Hơn 2.000 công nhân tham gia khám bệnh tại chương trình

Không chỉ được tư vấn pháp luật, người lao động tham gia ngày hội còn được khám sức khỏe tổng quát và nhận thuốc miễn phí. Hoạt động này nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo công nhân.

Chị Nguyễn Thanh Cúc, công nhân Khu công nghiệp Mỹ Phước, cho biết do đặc thù công việc nên chị ít có thời gian tìm hiểu pháp luật hoặc đi khám sức khỏe. Tham gia chương trình, chị không chỉ được giải đáp nhiều thắc mắc liên quan đến công việc và cuộc sống mà còn phát hiện mình bị viêm loét dạ dày qua khám sàng lọc. Sau khi được bác sĩ tư vấn và cấp thuốc miễn phí, chị cảm thấy rất yên tâm.

Ông Nguyễn Đức Thành, Phó Tổng biên tập Thường trực báo Lao động chia sẻ, thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục nhân rộng mô hình phối hợp giữa tổ chức Công đoàn, chính quyền địa phương, ngành y tế, Liên đoàn Luật sư và cộng đồng doanh nghiệp trong chăm sóc sức khỏe và đồng hành pháp lý cùng người lao động; góp phần xây dựng lực lượng công nhân Việt Nam khỏe mạnh, có kiến thức, kỹ năng và hiểu biết pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.