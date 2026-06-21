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Dự án trung tâm thương mại dang dở gần 20 năm ở Đắk Lắk chờ tháo gỡ

Huỳnh Thủy

TPO - Một dự án trung tâm thương mại xây dựng dang dở rồi bỏ hoang suốt gần 20 năm ở Đắk Lắk hiện nằm trong nhóm các dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài, đang chờ Trung ương xem xét tháo gỡ.

Nằm trên khu “đất vàng” đường Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, dự án Đắk Lắk Center từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn thương mại, dịch vụ hiện đại của đô thị trung tâm Tây Nguyên. Thế nhưng, sau gần 20 năm, công trình vẫn dang dở.

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Công trình Dự án Đắk Lắk Center.

Ghi nhận của phóng viên, khối công trình nằm giữa khu vực sầm uất bậc nhất phường Buôn Ma Thuột nhưng lại mang vẻ đìu hiu. Phần thô của tòa nhà đã hoàn thành nhiều năm trước, song cửa đóng then cài, tường bong tróc, nhiều hạng mục xuống cấp. Cỏ dại mọc um tùm quanh công trình, khung sắt hoen gỉ, tạo nên khung cảnh hoang vắng đối lập với sự nhộn nhịp của tuyến đường Nguyễn Tất Thành.

Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Cao Nguyên. Sau khi hoàn thành phần thô 4 tầng, công trình phải dừng thi công do gặp khó khăn về tài chính, dẫn đến việc dự án rơi vào tình trạng kéo dài nhiều năm.

Theo tìm hiểu, dự án phát sinh vướng mắc liên quan đến việc thế chấp tài sản tại ngân hàng, cùng các nghĩa vụ tài chính chưa được giải quyết dứt điểm. Việc xử lý tài sản hình thành trên đất, kết hợp với các thủ tục pháp lý kéo dài, khiến dự án rơi vào tình trạng “đắp chiếu” kéo dài.

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Dự án Đắk Lắk Center nằm ở vị trí đắc địa tại phường Buôn Ma Thuột.

Theo ông Trần Quang Sơn - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, dự án Đắk Lắk Center đã từng bị chấm dứt và thu hồi chủ trương đầu tư. Việc xử lý dự án này gặp khó do vướng mắc tài sản mà chủ đầu tư đã xây dựng trên đất. Tỉnh Đắk Lắk đã nhiều lần rà soát, báo cáo và kiến nghị, đến nay vẫn chưa có cơ chế cụ thể để tháo gỡ, xử lý dứt điểm các tồn tại của dự án.

Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk thông tin thêm, qua thống kê toàn tỉnh có 396 dự án tồn đọng, trong đó 364 dự án thuộc thẩm quyền địa phương và 32 dự án thuộc thẩm quyền Trung ương.

Trong số các dự án đang được xem xét xử lý phù hợp, có 9 dự án thuộc thẩm quyền Trung ương đang chờ hướng xử lý, trong đó có dự án Đắk Lắk Center. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát, xác định căn cứ pháp lý để báo cáo Trung ương xem xét, tìm hướng xử lý vướng mắc phù hợp.

Huỳnh Thủy
#trung tâm thương mại #Đắk Lắk #tồn đọng #vướng mắc #tháo gỡ #dự án Đắk Lắk Center

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