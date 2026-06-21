Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Số ca nhập viện sau ăn bánh mì tại Đồng Tháp tăng lên 303 người

Chúc Trí

TPO - Do số lượng bệnh nhân đông, công tác điều trị đã được triển khai tại 8 cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp, trong đó có 6 ca nặng đã chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM.

UBND phường Đạo Thạnh (Đồng Tháp) cho biết, số lượng nạn nhân nghi ngộ độc khi ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Ngọc 37 vào ngày 15/6 tiếp tục tăng. Đến 15h ngày 20/6, số người nghi ngộ độc đã tăng lên 303 người. Các nạn nhân có triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt, tê tay, mệt mỏi và đau đầu. Những ca đầu tiên nhập viện từ trưa 16/6.

724818279-122127727035171523-1904890213192777690-n.jpg
Bệnh nhân bị ngộ độc bánh mì điều trị tại bệnh viện. Ảnh: BV ĐK TG

Do số lượng bệnh nhân đông, công tác điều trị đã được triển khai tại 8 cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh, trong đó có 6 ca nặng đã chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM.

Về tình hình điều trị, tính đến chiều ngày 20/6, đã có 79 trường hợp ổn định được xuất viện hoặc chuyển điều trị ngoại trú (gồm 6 ca ngoại trú, 73 ca đã ra viện). Hiện còn 224 bệnh nhân tiếp tục nằm viện, tình trạng sức khỏe cơ bản đã ổn định.

Kết quả xét nghiệm 36 mẫu bệnh phẩm của Viện Pasteur TPHCM thực hiện cho thấy, có 25 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella- tác nhân gây ra các vụ nhiễm độc, nhiễm khuẩn thực phẩm cấp tính.

Đáng lo ngại, trong khi mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân cho kết quả rõ ràng, nhưng việc truy vết thực phẩm gặp khó, khi không lấy được mẫu thực phẩm ngày 15/6 lưu tại cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 37. Do cơ sở này không xác định được đã dùng lô hàng nào, hoặc đã bán hết, không còn mẫu lưu.

UBND phường Đạo Thạnh đã yêu cầu cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 37 dừng hoạt động từ chiều 16/6.

z7945753549597-67714aec821d599938d7cda4d7bf3b88.jpg
Cơ sở bánh mì Hồng Ngọc tại phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.

Sau đó, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã chỉ đạo khẩn Sở Y tế Đồng Tháp tập trung tối đa nguồn lực, trang thiết bị để điều trị tốt nhất cho các bệnh nhân; truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Chúc Trí
#ngộ độc #bánh mì #Đồng Tháp #Salmonella #điều trị #an toàn thực phẩm #nhập viện

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe