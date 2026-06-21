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Pháp luật

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Xử lý hàng chục đối tượng chạy xe máy rú ga, nẹt pô

Cảnh Kỳ

TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long vừa lập biên bản, tạm giữ nhiều xe máy của nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy rú ga, nẹt pô trên đường gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Trước đó, tối 17/6, tổ Cảnh sát giao thông và đơn vị liên quan của Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện có khoảng 30 thanh thiếu niên với 20 xe mô tô, xe gắn máy tụ tập chạy rú ga, nẹt pô trên đường Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Đáng (phường Nguyệt Hóa), gây mất trật tự, an toàn giao thông.

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Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm.

Tại hiện trường, tổ công tác tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm đối với 18 trường hợp, tạm giữ 8 phương tiện, với các lỗi vi phạm như: Vi phạm nồng độ cồn, không đủ tuổi điều khiển phương tiện, tự ý thay đổi đặc tính của xe, xe không đèn chiếu sáng, không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe, giao xe cho người không đủ điều kiện...

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, thời gian qua, tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập chạy xe rú ga, nẹt pô còn diễn ra phức tạp, gây mất trật tự, an toàn giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Cảnh Kỳ
#thanh thiếu niên chạy xe máy #Vĩnh Long #đua xe #thiếu niên #nẹt pô #trật tự

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