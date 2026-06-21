Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Người đàn ông vô cớ dùng rựa chém hai người trọng thương

Hoàng Nam

TPO - Dù mâu thuẫn với người khác, Thái Quốc Phúc lại lấy cớ gây sự, dùng rựa tấn công 2 người không liên quan, khiến một nạn nhân bị thương nặng phải chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Ngày 21/6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Thái Quốc Phúc (SN 1986, trú xã Cam Lộ) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo khoản 3, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

6542ba45-4a77-462d-acbb-f790de99c837.png
Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định đối với Phúc.

Theo kết quả điều tra, chiều 20/4/2026, mặc dù có mâu thuẫn với một người khác nhưng Phúc lại lấy cớ gây sự với những người xung quanh. Trong lúc xảy ra vụ việc, Phúc sử dụng rựa tấn công 2 người không có mâu thuẫn gì với mình.

Hậu quả, cả hai nạn nhân đều bị thương tích, trong đó một người bị thương nặng phải chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Cam Lộ đã nhanh chóng tiếp nhận nguồn tin, tổ chức xác minh, thu thập tài liệu ban đầu. Sau đó, hồ sơ vụ việc được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để điều tra theo thẩm quyền.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Nam
#Thái Quốc Phúc #lấy cớ gây sự #tấn công #bị thương nặng #cấp cứu #khởi tố #xã Cam Lộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe