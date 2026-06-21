Người hùng Eloy Room giúp Curacao giành điểm số lịch sử ở World Cup

TPO - Màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Eloy Room là điểm nhấn trong trận hòa 0-0 giữa Ecuador và Curacao tại bảng E World Cup 2026 vào sáng 21/6.

Thủ môn Eloy Room chơi xuất thần.

Sau thất bại nặng nề 1-7 trước tuyển Đức ở trận ra quân, Curacao bị đánh giá khó làm nên chuyện trước Ecuador mạnh vượt trội. Thế nhưng, những gì diễn ra ở trận đấu sáng nay cho thấy các trận đấu ở sân chơi World Cup luôn bất ngờ. Curacao đã cầm chân Ecuador bằng lối chơi kiên cường.

Các số liệu thống kê đã thể hiện rõ sự áp đảo của Ecuador. Ecuador kiểm soát bóng lên tới 75%, thực hiện tổng cộng 26 cú dứt điểm với 15 lần bóng đi trúng đích. Ngược lại, Curacao hoàn toàn chịu trận khi và chỉ tung ra vỏn vẹn 2 cú sút mang tính cầu may. Tuy nhiên, khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, điểm số chia đều cho cả 2 và Curacao đã giành được trận hòa lịch sử.

Để giành được trận hòa, Curacao nhẫn nhịn chịu trận suốt 90 phút với đội hình 5-4-1. Họ chủ động nhường hẳn tuyến giữa cho Ecuador, tập trung bịt kín khoảng trống ở trung lộ để buộc Ecuador phải dồn bóng ra biên nhiều hơn. Sự nôn nóng phản ánh rõ trong các pha phối hợp của Ecuador, khi họ càng đá càng bế tắc, luôn đẩy cao đội hình nhưng thiếu sự đột biến trong các đường chuyền quyết định.

Thủ môn Eloy Room đã chơi xuất thần để liên tiếp cứu nguy cho Curacao. Người gác đền 37 tuổi chơi một trận để đời, với 15 pha cứu thua mười mươi - từ những cú sút xa búa bổ cho đến các pha đối mặt cận thành với chân sút Ecuador. Sự kiên cường của Eloy Room đã làm nản lòng hoàn toàn các ngôi sao bên phía đại diện Nam Mỹ. Sau Vozinha, Room là thủ môn tiếp theo gây sốt vì trận đấu "gánh đội" đúng nghĩa.

Curacao đã giành điểm số đầu tiên tại World Cup. Họ sẽ viết tiếp giấc mơ vượt qua vòng bảng bằng trận đại chiến Bờ Biển Ngà ở lượt cuối. Trong khi đó, trận hòa bạc nhược đẩy Ecuador vào thế chân tường, buộc họ phải tử chiến với đội tuyển Đức nếu muốn giành vé đi tiếp vào vòng knock-out.