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Đà Nẵng lần đầu tổ chức Giải Pickleball học sinh - sinh viên

Giang Thanh

TPO - Giải Pickleball học sinh - sinh viên TP. Đà Nẵng năm 2026 lần đầu tiên được tổ chức, thu hút hơn 330 vận động viên đến từ 65 trường THCS, THPT, ĐH và CĐ tranh tài.

Ngày 20/6, tại cụm sân Pickleball Tuyên Sơn, Liên đoàn Pickleball TP. Đà Nẵng phối hợp với Thành Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố khai mạc Giải Pickleball học sinh - sinh viên TP. Đà Nẵng năm 2026.

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Giải đấu năm nay thu hút 331 vận động viên.

Đây là năm đầu tiên giải đấu được tổ chức, tạo sân chơi thể thao lành mạnh cho học sinh, sinh viên trên địa bàn. Giải đấu năm nay diễn ra từ ngày 20/6 đến ngày 21/6, thu hút 331 vận động viên đến từ 65 trường THCS, THPT, ĐH và CĐ.

Các vận động viên sẽ tranh tài ở các nội dung đơn nam, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ, phân loại theo ba nhóm tuổi: học sinh THCS (sinh năm 2011 - 2014), học sinh THPT (sinh năm 2008 - 2010) và sinh viên các trường ĐH, CĐ (sinh năm 2007 trở về trước).

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Các vận động viên sẽ tranh tài theo 3 nhóm tuổi.

Theo ông Trương Duy Hòa - Phó Chủ tịch Liên đoàn Pickleball TP. Đà Nẵng, giải đấu không chỉ tạo sân chơi thể thao cho học sinh, sinh viên mà còn góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, xây dựng môi trường học đường năng động, tăng cường giao lưu giữa các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

“Đây cũng là dịp để phát hiện, bồi dưỡng nhân tố trẻ có năng khiếu, tạo nguồn vận động viên cho phong trào Pickleball thành phố thời gian tới”, ông Hòa nói.

Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng cá nhân cho mỗi nội dung và giải tập thể cho các đoàn đạt thành tích xuất sắc. Giải thưởng bao gồm: cúp vô địch, huy chương, cờ lưu niệm cùng tiền thưởng dành cho các thứ hạng Nhất, Nhì và Ba.

Giang Thanh
#Giải đấu Pickleball học sinh - sinh viên #Phát triển phong trào thể thao trẻ #Giao lưu và nâng cao sức khỏe học đường #Tìm kiếm nhân tố thể thao tiềm năng #Hoạt động thể thao cộng đồng Đà Nẵng #Đà Nẵng

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