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Chuyên gia Việt: Hà Lan đang rất rủi ro, Nhật Bản ăn trọn 3 điểm

Vĩnh Xuân

TPO - Từ chỗ là ứng viên hàng đầu bảng F, Hà Lan đang đặt mình vào thế khó khi để Nhật Bản cầm hoà trận ra quân. Trận đấu với Thuỵ Điển được dự báo sẽ khó khăn với Hà Lan, có thể quyết định cơ hội giành vé qua vòng bảng ở World Cup 2026.

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Hà Lan sẽ có trận đấu không dễ dàng trước Thuỵ Điển

"Hà Lan vẫn là đội bóng chất lượng, thực tế hàng tấn công của họ chơi không tệ trước Nhật Bản. Tuy nhiên trận đấu với Thuỵ Điển sẽ khó khăn, bởi đối thủ của Hà Lan đang chiếm lợi thế về điểm số. Thuỵ Điển sẽ thoải mái hơn về áp lực tâm lý nên sẽ dễ chọn cách tiếp cận trận đấu"-HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc đánh giá.

Theo ông Hoàng Văn Phúc, Thuỵ Điển là đội bóng có lối chơi khó chịu với các đội bóng lớn. Họ sở hữu dàn cầu thủ có thể hình và thể lực tốt, chơi không ngại tranh chấp đồng thời có sự cân bằng cả 3 tuyến. Ở trận ra quân, Thuỵ Điển thắng tưng bừng Tunisia 5-1, qua đó vươn lên chiếm ngôi đầu bảng.

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"Tôi cho rằng Hà Lan có thể nhỉnh hơn về kiểm soát trận đấu, nhưng không dễ tạo được nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm trước Thuỵ Điển. Hàng phòng ngự Thuỵ Điển khi cần chơi rất chắc chắn, đeo bám đối thủ. Tôi nghiêng về khả năng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hoà"-HLV Hoàng Văn Phúc dự đoán.

Tại bảng F, Nhật Bản sẽ có trận đấu thứ 2 trước Tunisia. Theo cựu HLV trưởng Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng, ông chờ đợi Nhật Bản sẽ giành 3 điểm.

"Nhật Bản cho thấy khả năng cân bằng giữa tấn công và phòng ngự rất tốt. Việc ghi 2 bàn vào lưới đội bóng như Hà Lan không phải điều dễ dàng. Nó cho thấy Nhật Bản đã đạt đẳng cấp nhất định tại đấu trường World Cup. Tôi dự đoán Nhật Bản sẽ thắng Tusinia 2-0"-HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết.

Theo HLV Nguyễn Đức Thắng, Tusinia có phong độ không ổn định thời gian gần đây. Trong 4 lần đối đầu giữa đôi bên, Nhật Bản cũng giành tới 3 chiến thắng. Gần như sẽ không có cơ hội để Tusinia tạo bất ngờ.

Vĩnh Xuân
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