Nhận định bóng đá Ecuador vs Curacao, 07h00 ngày 21/6: Chia tay Curacao?

TPO - Nhận định bóng đá trận Ecuador vs Curacao diễn ra vào lúc 07h00 ngày 21/6 trong khuôn khổ vòng bảng World Cup 2026 diễn ra tại sân Arrowhead (Mỹ). Ecuador được dự báo sẽ giành trọn 3 điểm trước Curacao.

Ở trận ra quân, trong khi Ecuador thua sít sao trước Bờ Biển Ngà thì Curacao để Đức đè bẹp 7-1. Dù cùng trắng tay, màn trình diễn của Ecuador và Curacao có sự khác biệt đáng kể.

Ecuador đã chơi rất hay trước Bờ Biển Ngà và chỉ thua 0-1 do bàn thắng phút cuối trận của ngôi sao đang khoác áo MU, Amad Diallo. Đấy gần như là một tai nạn khi cả trận đấu, Ecuador tạo được thế trận chặt chẽ trước đối thủ. Trước trận đấu với Bờ Biển Ngà, Ecuador đã trải qua chuỗi 19 trận bất bại.

Curacao trong khi đó cho thấy họ còn quá thiếu kinh nghiệm ở đấu trường World Cup. Hàng phòng ngự đội bóng này để các chân sút Đức liên tiếp xuyên thủng. Chênh lệch đẳng cấp khiến Curacao bị cuốn vào lối chơi của đối phương.

Curacao còn non kinh nghiệm ở đấu trường World Cup

Đội hình Ecuador có sự kết hợp giữa các nhân tố giàu kinh nghiệm và nhiều gương mặt trẻ. Ở tuyến giữa, tiền vệ đang khoác áo Chelsea, Moises Caicedo đóng vai trò trung tâm điều phối với khả năng be quét và tham gia tấn công sắc bén. Hàng thủ là điểm mạnh của Ecuador khi chỉ để thủng lưới 5 bàn sau 18 trận ở vòng loại.

Thất bại trước Bờ Biển Ngà khiến Ecuador buộc phải giành 3 điểm trước Curacao bởi ở lượt trận cuối, họ sẽ phải đối đầu với tuyển Đức hùng mạnh. Vì vậy, sẽ không bất ngờ nếu Ecuador tung toàn lực vào trận đấu này.