Nhận định Hà Lan vs Thụy Điển, 00h00 ngày 21/6: Bất phân thắng bại

TPO - Nhận định bóng đá Hà Lan vs Thụy Điển, lượt trận thứ 2 bảng F World Cup 2026, 00h00 ngày 21/6. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hà Lan được đánh giá cao hơn nhờ đội hình chất lượng và kinh nghiệm, nhưng sẽ đối mặt thử thách lớn từ Thụy Điển đang có phong độ rất cao.

Nhận định trước trận đấu

Sân vận động NRG ở Houston sẽ là tâm điểm của bảng F World Cup 2026 khi Hà Lan và Thụy Điển bước vào màn so tài được xem là trận đấu đáng chú ý nhất lượt trận thứ hai.

Thụy Điển đang nắm lợi thế lớn sau chiến thắng hủy diệt 5-1 trước Tunisia ở ngày ra quân, qua đó dẫn đầu bảng F với 3 điểm. Trong khi đó, Hà Lan mới có 1 điểm và tạm xếp thứ ba sau trận hòa 2-2 đầy tiếc nuối trước Nhật Bản.

Sau trận hòa 2-2 đầy tiếc nuối trước Nhật Bản ở lượt mở màn, Hà Lan bước vào cuộc đối đầu với Thụy Điển trong tình thế không còn nhiều dư địa cho sai lầm. Đoàn quân của HLV Ronald Koeman đã hai lần vươn lên dẫn trước nhưng không thể bảo toàn lợi thế, khiến họ chỉ có 1 điểm và tạm đứng thứ ba bảng F.

Với cục diện hiện tại, Hà Lan vẫn còn cơ hội đi tiếp khi phía trước là trận gặp Tunisia ở lượt cuối ngày 25/6. Tuy nhiên, một kết quả tích cực trước Thụy Điển sẽ giúp "Cơn lốc màu da cam" nắm quyền tự quyết. Đội bóng áo cam vẫn đang nuôi hy vọng chinh phục danh hiệu World Cup đầu tiên trong lịch sử, sau ba lần lỗi hẹn ở các trận chung kết và lần gần nhất vào tứ kết năm 2022.

Lịch sử đối đầu phần nào ủng hộ Hà Lan khi họ thắng 12 trong 25 lần chạm trán Thụy Điển trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, lần duy nhất hai đội gặp nhau tại World Cup lại kết thúc với tỷ số hòa 0-0 ở vòng bảng năm 1974, giải đấu mà Hà Lan giành ngôi á quân sau thất bại trước Tây Đức trong trận chung kết.

Ở phía đối diện, Thụy Điển đang tạo được lợi thế lớn sau chiến thắng ấn tượng 5-1 trước Tunisia. Đội bóng của HLV Graham Potter vươn lên dẫn đầu bảng F và chỉ cần đánh bại Hà Lan là sẽ sớm giành vé vào vòng 32 đội. Thậm chí, nếu Nhật Bản không thắng Tunisia, đại diện Bắc Âu còn có thể chắc chắn đứng đầu bảng.

Á quân World Cup 1958 không được xếp vào nhóm ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, nhưng màn trình diễn bùng nổ ở trận ra quân cho thấy Thụy Điển là đối thủ không thể xem thường. Sở hữu hàng công giàu tốc độ và khả năng chuyển trạng thái sắc bén, đội bóng Bắc Âu hứa hẹn sẽ mang đến thử thách cực lớn cho Hà Lan trong trận cầu có ý nghĩa bản lề của bảng F.

Thông tin lực lượn g

Hà Lan không ghi nhận thêm trường hợp chấn thương nào sau trận hòa Nhật Bản, vì vậy HLV Ronald Koeman nhiều khả năng sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào bộ khung đã ra sân ở lượt trận mở màn.

Tiền đạo Memphis Depay vẫn chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu, nên nhiều khả năng tiếp tục được sử dụng từ băng ghế dự bị. Trong khi đó, Cody Gakpo dù nhận không ít chỉ trích sau màn trình diễn trước Nhật Bản vẫn được kỳ vọng giữ suất đá chính trên hàng công.

Ở tuyến dưới, hàng thủ bốn người nhiều khả năng không có sự thay đổi. Khu trung tuyến tiếp tục là sự kết hợp giữa Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch và Tijjani Reijnders nhằm duy trì khả năng kiểm soát bóng và điều tiết lối chơi.

Về phía Thuỵ Điển, sau chiến thắng tưng bừng trước Tunisia, HLV Graham Potter khó có lý do để xáo trộn đội hình. Trên hàng công, bộ đôi Viktor Gyokeres và Alexander Isak gần như chắc chắn tiếp tục đá chính sau khi cùng nổ súng ở trận ra quân.

Tiền vệ Yasin Ayari, người lập cú đúp vào lưới Tunisia, là điểm sáng lớn nhất nơi tuyến giữa và được kỳ vọng tiếp tục giữ vai trò nhạc trưởng trong hệ thống của Thụy Điển.

Trong khi đó, những tài năng trẻ như Lucas Bergvall hay Anthony Elanga nhiều khả năng vẫn phải chờ cơ hội từ băng ghế dự bị, khi các vị trí trên hàng công đang thuộc về những cầu thủ có phong độ cao nhất của đội bóng Bắc Âu.