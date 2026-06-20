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Thể thao

Khoảnh khắc sụp đổ của dàn sao Thổ Nhĩ Kỳ khi về nước sớm

Hương Ly

TPO - Nhiều tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ không kìm được nước mắt khi để thua Paraguay 0-1 và sớm nói lời chia tay World Cup 2026.

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Cảm xúc trái ngược của 2 đội tuyển sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Thổ Nhĩ Kỳ về nước sớm sau 2 trận thua liên tiếp. Paraguay thì giành chiến thắng cảm xúc để tiếp tục hy vọng vượt qua vòng bảng World Cup 2026. Người Thổ chỉ có thể tự trách chính mình khi chơi hơn người suốt hiệp 2 nhưng không tận dụng lợi thế để ghi bàn.
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Các tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ bật khóc sau tiếng còi kết thúc trận đấu. Đây là cú sốc thật sự cho đội tuyển sở hữu đội hình có tổng giá trị hơn 500 triệu euro. Nhìn cách Thổ Nhĩ Kỳ thua Paraguay, khán giả sẽ không còn thắc mắc tại sao họ lại ngã ngựa trước Australia trong ngày ra quân.
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Thủ môn của Thổ Nhĩ Kỳ cũng lao lên tham gia tấn công ở pha phạt góc cuối cùng. Chỉ một bàn là đủ để người Thổ níu kéo hy vọng nhưng họ không làm được.
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Sau 24 năm Thổ Nhĩ Kỳ mới góp mặt ở World Cup. Trước đó, họ từng giành hạng 3 World Cup 2002. Đến với World Cup 2026, Thổ Nhĩ Kỳ đặt kỳ vọng rất lớn khi họ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng với đầu tàu là Arda Guler.
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Những giọt nước mắt của cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ trên khán đài.
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Và sự hụt hẫng của hàng nghìn CĐV Thổ Nhĩ Kỳ xem trận đấu từ quê nhà. Trong ảnh là nhóm CĐV tập trung ở Nhà hát cổ Antiphellos, một trong những công trình kiến trúc biểu tượng của quốc gia này, để ủng hộ đội nhà từ xa.
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Bi kịch của Thổ Nhĩ Kỳ cũng là niềm vui vỡ òa cho Paraguay. Sau trận thua Mỹ 1-4, tưởng như Paraguay sẽ sụp đổ. Song, họ chơi kiên cường để thủ hòa Thổ Nhĩ Kỳ trong thế thua người, suốt cả hiệp 2.
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Đây là đỉnh cao cảm xúc của World Cup 2026, nơi mỗi đội chỉ có 90 phút để chơi bằng trọn khả năng. Đội hình Paraguay dự World Cup lần này có tổng giá trị hơn 130 triệu euro (ít hơn Thổ Nhĩ Kỳ 4 lần). Trong thế khó khăn, họ mất ngôi sao quan trọng nhất là Miguel Almiron vì thẻ đỏ. Paraguay đã thắng Thổ Nhĩ Kỳ bằng ý chí.
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Paraguay sẽ tiếp tục hành trình vòng bảng bằng trận đối đầu Australia ở lượt cuối. Kết quả lượt trận thứ 3 sẽ định đoạt trực tiếp vị trí của Paraguay: Vào thẳng vòng 32 đội hay cạnh tranh vé vớt cho vị trí thứ 3 có thành tích tốt.
Hương Ly
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