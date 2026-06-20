Khoảnh khắc sụp đổ của dàn sao Thổ Nhĩ Kỳ khi về nước sớm

TPO - Nhiều tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ không kìm được nước mắt khi để thua Paraguay 0-1 và sớm nói lời chia tay World Cup 2026.