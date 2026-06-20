Khoảnh khắc sụp đổ của dàn sao Thổ Nhĩ Kỳ khi về nước sớm

TPO - Nhiều tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ không kìm được nước mắt khi để thua Paraguay 0-1 và sớm nói lời chia tay World Cup 2026.
Các tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ bật khóc sau tiếng còi kết thúc trận đấu. Đây là cú sốc thật sự cho đội tuyển sở hữu đội hình có tổng giá trị hơn 500 triệu euro. Nhìn cách Thổ Nhĩ Kỳ thua Paraguay, khán giả sẽ không còn thắc mắc tại sao họ lại ngã ngựa trước Australia trong ngày ra quân.
Thủ môn của Thổ Nhĩ Kỳ cũng lao lên tham gia tấn công ở pha phạt góc cuối cùng. Chỉ một bàn là đủ để người Thổ níu kéo hy vọng nhưng họ không làm được.
Sau 24 năm Thổ Nhĩ Kỳ mới góp mặt ở World Cup. Trước đó, họ từng giành hạng 3 World Cup 2002. Đến với World Cup 2026, Thổ Nhĩ Kỳ đặt kỳ vọng rất lớn khi họ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng với đầu tàu là Arda Guler.
Đây là đỉnh cao cảm xúc của World Cup 2026, nơi mỗi đội chỉ có 90 phút để chơi bằng trọn khả năng. Đội hình Paraguay dự World Cup lần này có tổng giá trị hơn 130 triệu euro (ít hơn Thổ Nhĩ Kỳ 4 lần). Trong thế khó khăn, họ mất ngôi sao quan trọng nhất là Miguel Almiron vì thẻ đỏ. Paraguay đã thắng Thổ Nhĩ Kỳ bằng ý chí.