Nhận định Đức vs Bờ Biển Ngà, 03h00 ngày 21/6: Mở toang cửa đi tiếp

TPO - Nhận định bóng đá Đức vs Bờ Biển Ngà, World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả hai đội bóng đều đã có màn ra quân thuận lợi với 3 điểm trọn vẹn ở bảng E, và một chiến thắng trong trận đấu sắp tới sẽ gần như chắc chắn mang lại tấm vé trực tiếp bước vào vòng knock-out.

Sau những nỗi thất vọng liên tiếp khi phải dừng bước ngay từ vòng bảng ở hai kỳ World Cup 2018 và 2022, đội tuyển Đức bước vào giải đấu năm nay với tư thế khiêm tốn hơn và chỉ được đánh giá là ứng cử viên thứ 7 cho chức vô địch (theo Opta). Tuy nhiên, thầy trò HLV Julian Nagelsmann đã tăng tốc mạnh mẽ bằng chiến thắng hủy diệt 7-1 trước đội tuyển lần đầu tham dự World Cup là Curacao (quốc gia nhỏ nhất về quy mô dân số từng góp mặt ở giải đấu).

Sức mạnh của tuyển Đức hiện tại nằm ở sự đa dạng và chiều sâu trên hàng tấn công. Bộ tứ tài năng gồm Jamal Musiala, Florian Wirtz, Leroy Sane và Kai Havertz đang cho thấy sự ăn ý. Đáng chú ý, với cú đúp vào lưới Curacao, Kai Havertz tiếp tục nối dài kỷ lục khi là cầu thủ Đức duy nhất ghi bàn ở 4 giải đấu lớn liên tiếp.

Bên cạnh bộ tứ này, HLV Nagelsmann còn sở hữu những quân bài dự bị chiến lược chất lượng như Deniz Undav, cầu thủ đã ghi 1 bàn và đóng góp 2 kiến tạo chỉ sau 26 phút vào sân thay người ở trận trước.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Bờ Biển Ngà đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử. Đại diện châu Phi đã trải qua trận mở màn cảm xúc khi đánh bại Ecuador với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công ở phút 90 của cầu thủ vào sân thay người Amad Diallo. Dù có phần may mắn khi đối thủ Nam Mỹ 3 lần dứt điểm trúng khung gỗ, song không thể phủ nhận tinh thần chiến đấu ngoan cường của thầy trò HLV Emerse Fae.

Chiến thắng này không chỉ giúp họ cắt đứt chuỗi 19 trận bất bại kéo dài gần 2 năm của Ecuador mà còn đặt Bờ Biển Ngà vào vị thế cực kỳ thuận lợi trên hành trình giành vé đi tiếp. Nếu đánh bại tuyển Đức, "Những chú voi" sẽ lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng của một kỳ World Cup. Hoặc một trận hòa cũng giúp họ mở toang cánh cửa.

Đức rất đáng sợ với các nhân tố bùng nổ trên hàng công

Nhìn vào chuỗi trận gần đây, phong độ của Đức là cực kỳ thuyết phục. Kể từ tháng 9/2025, họ đã duy trì chuỗi 10 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Đức là đội tuyển giữ mạch thắng dài nhất trong số 48 đội tuyển tham dự World Cup 2026.

Sự đáng sợ của hàng công Mannschaft được thể hiện qua việc họ đã ghi từ 2 bàn trở lên trong 9/10 chiến thắng đó. Tuyển Đức cũng rất biết cách nắm lợi thế từ sớm, khi họ là đội ghi bàn mở tỷ số ở 9 trên 10 trận đấu quốc tế gần nhất.

Tuy nhiên, bức tranh phong độ của đội bóng xếp hạng 9 FIFA có một mảng tối đáng lo ngại ở khâu phòng ngự. Đức tỏ ra khá mong manh khi đã để thủng lưới ở 4 trong 5 trận gần nhất. Đáng báo động hơn, nếu chỉ tính ở đấu trường World Cup, tuyển Đức đã không thể giữ sạch lưới trong 7 trận liên tiếp, chuỗi trận thủng lưới dài nhất của họ kể từ năm 1970. Trận đấu gần nhất mà Đức không phải nhận bàn thua tại sân chơi này đã cách đây 12 năm, ở chung kết World Cup 2014 khi họ thắng Argentina 1-0.

Cũng giống như đối thủ, Bờ Biển Ngà bước vào trận đấu này với sự hưng phấn và phong độ cực cao. Họ đang hướng tới mục tiêu giành chiến thắng thứ 5 liên tiếp (thắng 4, thua 1 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường). Ở chuỗi trận thăng hoa này, đáng chú ý nhất là việc Bờ Biển Ngà đã xuất sắc đánh bại nhà cựu vô địch thế giới Pháp với tỷ số 2-1 trong một trận giao hữu hồi đầu tháng 6.

Thất bại duy nhất của họ trong thời gian qua là trận thua trước Ai Cập tại tứ kết AFCON diễn ra vào tháng 1. Khác với những đội tuyển châu Phi vốn bất ổn, Bờ Biển Ngà đang cho thấy sự ổn định thực sự.

Với 3 điểm trước Ecuador, Bờ Biển Ngà đã thiết lập một cột mốc thú vị: giành chiến thắng ít nhất 1 trận ở tất cả 4 lần họ góp mặt tại các vòng chung kết World Cup. Dù hiện tại chỉ xếp hạng 30 thế giới, song chuỗi phong độ ổn định đang biến đại diện lục địa đen thành kẻ ngáng đường khó chịu đối với mọi ông lớn.

Trong quá khứ, Đức và Bờ Biển Ngà mới chỉ chạm trán nhau đúng 1 lần vào tháng 11/2009. Trận giao hữu năm đó kết thúc với tỷ số hòa 2-2 nghẹt thở, nơi cựu danh thủ Lukas Podolski lập cú đúp để mang về bàn gỡ hòa ở những phút thi đấu cuối cùng cho đội bóng châu Âu.

Sau 17 năm tái ngộ, một kịch bản rượt đuổi tỷ số với nhiều bàn thắng rất có thể sẽ được tái diễn. Hàng công giàu tốc độ của Bờ Biển Ngà có đầy đủ khả năng khai thác các điểm yếu ở hàng hậu vệ của HLV Nagelsmann. Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn nghiêng về một chiến thắng sát nút cho "Cỗ xe tăng" bởi chiều sâu đội hình và sự đa dạng trong phương án kiến thiết của người Đức ở tuyến giữa đủ sức để giúp họ kiểm soát tình hình và lấn lướt đại diện đến từ châu Phi.

Về mặt lực lượng, Bờ Biển Ngà đang sở hữu một đội hình pha trộn giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Ngôi sao trẻ 19 tuổi Yan Diomande đang là tâm điểm chú ý sau màn trình diễn lịch sử trước Ecuador. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ năm 1966 ghi nhận thành tích vô tiền khoáng hậu trong một trận đấu tại World Cup: tạo ra ít nhất 5 cơ hội, thực hiện 5 pha tắc bóng, chiến thắng 11 pha tranh chấp tay đôi và có 12 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương.

Hàng công của Bờ Biển Ngà còn nhận thêm tin vui khi tiền đạo Elye Wahi đã được giải quyết xong các rắc rối liên quan đến thị thực để hội quân tại Canada. Tốc độ, sức mạnh thể chất và sự bùng nổ của những Wahi, Diallo… hứa hẹn sẽ mang đến một bài test hạng nặng cho hàng thủ vốn đang còn lỗ hổng của tuyển Đức.