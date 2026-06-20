Giải Cờ vua quốc tế Quảng Ninh 2026 quy tụ kỳ thủ từ 21 quốc gia, vùng lãnh thổ

Giải Cờ vua quốc tế Quảng Ninh lần thứ III năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 23/6 đến 7/7 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Quảng Ninh, thu hút hơn 140 kỳ thủ đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Kỳ thủ Đầu Khương Duy sẽ tham dự giải.

Giải đấu do Liên đoàn Cờ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức; Bộ môn Cờ vua tỉnh Quảng Ninh và Câu lạc bộ Kiện tướng tương lai phụ trách chuyên môn.

Đây là lần thứ ba giải được tổ chức, tiếp nối thành công của hai mùa trước, qua đó từng bước khẳng định vị thế là một trong những giải cờ vua quốc tế có quy mô và chất lượng chuyên môn hàng đầu tại Việt Nam. Việc duy trì sân chơi thường niên không chỉ tạo cơ hội cọ xát cho các kỳ thủ trong nước mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh như một điểm đến quen thuộc của cộng đồng cờ vua quốc tế.

Giải năm nay gồm hai nội dung: cờ tiêu chuẩn và cờ chớp. Đợt thi đấu thứ nhất diễn ra từ ngày 23 đến 30/6 với bảng Kiện tướng dành cho các kỳ thủ có Elo từ 2.000 trở lên và bảng Kiện tướng FIDE (FM) dành cho các vận động viên có Elo dưới 2.000. Nội dung cờ chớp sẽ được tổ chức ngày 27/6 theo thể thức mở rộng.

Đợt thi đấu thứ hai diễn ra từ ngày 2 đến 7/7 với các bảng Đại kiện tướng, Kiện tướng quốc tế và Kiện tướng FIDE (FM), hứa hẹn mang đến những cuộc tranh tài chất lượng cao.

Theo Ban tổ chức, giải năm nay có sự góp mặt của các kỳ thủ đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Bangladesh, Canada, Trung Quốc, CH Séc, Anh, Nga, Pháp, Hồng Kông (Trung Quốc), Hungary, Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Na Uy, Philippines, Singapore, Scotland, Slovakia, Thái Lan và Việt Nam.

Danh sách đăng ký thi đấu quy tụ 9 Đại kiện tướng quốc tế, 15 Kiện tướng quốc tế, 15 Kiện tướng FIDE và 9 Dự bị kiện tướng thế giới. Các kỳ thủ sẽ tranh tài ở 10 ván cờ tiêu chuẩn và 9 ván cờ chớp.

Về phía chủ nhà Việt Nam, những gương mặt đáng chú ý gồm Đầu Khương Duy, Bành Gia Huy, Đinh Nho Kiệt, Phạm Trần Gia Phúc và Đặng Hoàng Sơn. Trong đó, Đầu Khương Duy và Bành Gia Huy được đánh giá là những tài năng trẻ giàu triển vọng trên hành trình chinh phục chuẩn Đại kiện tướng quốc tế.

Kết quả của giải sẽ được gửi tới Liên đoàn Cờ vua Thế giới để xét chuẩn Đại kiện tướng, Kiện tướng quốc tế và cập nhật hệ số Elo quốc tế vào tháng 8/2026.

Với sự hiện diện của nhiều kỳ thủ đẳng cấp cùng số lượng quốc gia tham dự đông đảo, Giải Cờ vua quốc tế Quảng Ninh 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng tầm chất lượng chuyên môn, đồng thời thúc đẩy phong trào cờ vua và tăng cường giao lưu thể thao quốc tế tại Việt Nam.