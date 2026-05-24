Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cục TDTT nói gì về lùm xùm 'học phí' ở Liên đoàn Cờ vua Việt Nam?

Trọng Đạt

TPO - Liên quan đến văn bản của Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE) đề nghị phối hợp xác minh việc tổ chức hai khóa đào tạo giáo viên, huấn luyện viên cờ vua tại Hải Phòng và TP.HCM, đại diện Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết đây là hoạt động chuyên môn thuộc phạm vi, thẩm quyền của Liên đoàn Cờ Việt Nam.

co-vua-2.jpg

Trước đó, ngày 22/5, FIDE đã gửi văn bản tới Liên đoàn Cờ Việt Nam phản ánh về thông tin cho rằng có dấu hiệu bất thường trong các lớp đào tạo, cấp bằng huấn luyện viên do ông Nguyễn Minh Thắng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam - tổ chức.

Theo văn bản do Giám đốc Pháp lý Aleksandr Martynov ký từ Lausanne (Thụy Sĩ), FIDE cho biết đã tiếp nhận những thông tin, tài liệu ban đầu liên quan đến hai khóa học “FIDE School Instructor/Chess in Education” diễn ra tại Hải Phòng (7-9/3) và TP.HCM (25-27/4).

Những nội dung được phản ánh xoay quanh quá trình tổ chức khóa học, việc thu kinh phí từ học viên, tài khoản tiếp nhận thanh toán, nghĩa vụ tài chính với FIDE cũng như việc cấp chứng chỉ cho học viên tham gia.

Đáng chú ý, FIDE bày tỏ quan ngại trước phản ánh cho rằng các khoản tiền liên quan đến khóa học hoặc chứng chỉ FIDE có thể không được chuyển vào tài khoản chính thức của Liên đoàn Cờ Việt Nam hoặc FIDE theo quy định, mà được chuyển vào tài khoản cá nhân mang tên ông Nguyễn Minh Thắng.

Tuy nhiên, tổ chức cờ vua thế giới cũng nhấn mạnh đây chưa phải kết luận cuối cùng về trách nhiệm của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Theo FIDE, nếu quá trình rà soát xác định có việc thu tiền dưới danh nghĩa phí FIDE hoặc phí chứng chỉ FIDE nhưng không chuyển cho FIDE theo đúng quy định, hoặc học viên được cung cấp thông tin không chính xác, tổ chức này sẽ bảo lưu quyền chuyển hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam để xem xét, xử lý theo pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, Cục TDTT Việt Nam cho biết đây là hoạt động chuyên môn thuộc phạm vi, thẩm quyền của Liên đoàn Cờ Việt Nam và không thuộc phạm vi quản lý trực tiếp của Cục. Theo đại diện Cục TDTT, phía Liên đoàn đã có báo cáo giải trình, đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ lớp học cùng các chứng từ tài chính theo yêu cầu.

Trong bản giải trình gửi FIDE, Liên đoàn Cờ Việt Nam khẳng định việc tổ chức hai lớp đào tạo tại Hải Phòng và TP.HCM được thực hiện đúng quy trình của FIDE. Việc thu thêm kinh phí đối với học viên có nhu cầu nhận chứng chỉ tốt nghiệp cũng được thực hiện theo quy định hiện hành.

Theo Liên đoàn, sau mỗi khóa học, FIDE sẽ gửi hóa đơn để đơn vị thực hiện nghĩa vụ tài chính. Hiện khoản kinh phí liên quan đến lớp học tại Hải Phòng đã được chuyển tới tài khoản của FIDE, trong khi lớp học tại TP.HCM đang chờ phía FIDE gửi hóa đơn để hoàn tất thủ tục thanh toán.

Liên đoàn Cờ Việt Nam đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp đầy đủ với FIDE trong quá trình xác minh, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tổ chức và các học viên tham gia khóa học, đồng thời xử lý vụ việc trên tinh thần minh bạch, trách nhiệm và xây dựng.

Trọng Đạt
#cờ vua #liên đoàn cờ #học phí #FIDE #đào tạo

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe