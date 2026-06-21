Đức ngược dòng đầy cảm xúc hạ Bờ Biển Ngà 2-1

TPO - Bờ Biển Ngà đã chơi ấn tượng và vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên Đức, với màn tỏa sáng rực rỡ của Undav, đã cho thấy đẳng cấp bằng màn ngược dòng đẩy cảm xúc. Hai đội đã cùng tạo nên một trong những trận đấu hay nhất ở World Cup 2026 tính đến thời điểm này.

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report Hết giờ! Đức 2-1 Bờ Biển Ngà Bờ Biển Ngà đã chơi ấn tượng và vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên Đức, với màn tỏa sáng rực rỡ của Undav, đã cho thấy đẳng cấp bằng màn ngược dòng đẩy cảm xúc. Hai đội đã cùng tạo nên một trong những trận đấu hay nhất ở World Cup 2026 tính đến thời điểm này. goal Undav giúp Đức vượt lên dẫn trước Phút 90+4: Bàn thắng thứ hai đã tới với Đức. Undav có cú đúp bàn thắng khi thoát xuống dưới hàng thủ Bờ Biển Ngà để nhận bóng, xoay người dứt điểm chân trái gọn ghẽ. report Có 6 phút bù giờ Phút 90+1: Với thế trận hấp dẫn được tạo ra ở hai đầu sân bởi hai đội, bàn thắng có thể đến bất cứ lúc nào. report Đức tạo ra hai cơ hội liên tiếp Phút 89: Brown tung ra cú sút rất nhanh. Bóng đi chìm về góc xa nhưng thủ môn Fofana đã cản phá thành công. Không lâu sau, đến lượt Amiri nhận bóng ở trung lộ song dứt điểm quá nhẹ. report Quá đáng tiếc!!!! Phút 88: Bờ Biển Ngà phản công và Nicolas Pepe bứt tốc đầy mạnh mẽ bên cánh phải trước khi chuyền sang cho Adingra. Thật đáng tiếc khi Adingra xử lý quá chậm, cho phép hậu vệ Đức can thiệp. report Không được! Phút 86: Undav quyết định tung cú sút từ xa, nhưng bóng đi thẳng vào thủ môn. substitution Havertz rời sân Phút 85: Nagelsmann đã quyết định đưa Leon Goretzka vào thay Havertz. Bờ Biển Ngà cũng rút Diomande để thay bằng Pepe. substitution Bờ Biển Ngà thay người bất đắc dĩ Phút 83: Wilfried Singo, người có vấn đề ở gân kheo sẽ được thay thế bởi Guela Doue. substitution Bờ Biển Ngà cũng thay 3 cầu thủ Phút 75: Bờ Biển Ngà đã thực hiện ba sự thay người: Bonny, Amad và Sangare rời sân, Guessand, Fofana và Adingra vào sân. goal Tỷ số là 1-1 Phút 68: Amiri và Undav, hai cầu thủ vừa vào sân thay người, đã đền đáp sự tin tưởng với bàn gỡ cho ĐT Đức. Người đầu tiên thực hiện đường chuyền thuận lợi để người thứ hai có tình huống dứt điểm cận thành. report Chưa có bàn thắng cho Đức Phút 63: Sau quả phạt góc bên cánh trái, thủ môn Fofana phán đoán sai, để bóng trôi qua tầm với và Havertz đánh đầu, nhưng bóng lại đi chệch khung thành. substitution Đức thay liền 3 cầu thủ Phút 60: Julian Nagelsmann quyết định đưa những gương mặt mới vào sân, với Deniz Undav thay thế Jamal Musiala, Leweling và Amiri thay thế Sane và Pavlovic. report Bờ Biển Ngà đang tạo ra sức ép lớn Phút 57: Diomande có cú sút đi chệch cột dọc. Bờ Biển Ngà đang chơi đầy hưng phấn và tạo ra không ít tình huống uy hiếp khung thành Neuer. report Đức điều chỉnh chiến thuật Phút 52: Tah xuất phát ở vị trí trung vệ lệch phải nhưng hiện đã chuyển sang bên trái, còn Rudiger chơi ở bên phải nhằm hỗ trợ Kimmich trong việc theo kèm Diomande. report Nguy hiểm! Phút 50: Amad Diallo đi bóng khéo léo, mang tới cơ hội dứt điểm cho Kessi, nhưng đáng tiếc, cú sút lại đi vọt xà ngang. report Không vào!!! Phút 48: Musiala di chuyển xuống đáy biên sau đường chuyền của Brown và nỗ lực tung ra cú dứt điểm, nhưng bóng đi ra ngoài. time Hiếp hai bắt đầu! Phút 46: Sau những diễn biến ở hiệp một, rõ ràng Đức phải nỗ lực nhiều hơn trong phần còn lại của trận đấu. Tuy nhiên họ cũng cần cảnh giác với các mối đe dọa phản công đầy mạnh mẽ của Bờ Biển Ngà. Đức đã có sự thay đổi người khi Rudiger vào thay Schlotterbeck. time Hiệp một khép lại Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 1-0 nghiêng về Bờ Biển Ngà. Đức tạo ra thế trận khá tốt nhưng đại diện châu Phi lại là đội có bàn thắng với pha tập kích chớp nhoáng từ cánh trái. report Có 7 phút bù giờ Phút 45+2: Có tới 7 phút bù giờ nhưng khung thành của Bờ Biển Ngà vẫn đang đứng vững, bất chấp những nỗ lực hãm thành của Đức. report Bờ Biển Ngà chơi ấn tượng Phút 42: Bờ Biển Ngà đã thực hiện 4 cú sút, với 2 trong số đó trúng đích. Con số tương ứng của Đức là 6 và 1. report Bàn thắng bị từ chối! Phút 39: Một lần nữa bóng vào lưới Bờ Biển Ngà nhưng không có bàn thắng cho người Đức. Havertz là người dứt điểm thành công nhưng Musiala đã phạm lỗi từ trước đó. report Cơ hội khác cho Bờ Biển Ngà Phút 37: Đức là đội cầm bóng nhưng Bờ Biển Ngà chơi rất kỷ luật và phòng ngự kín kẽ. Trong khi đó, đại diện châu Phi luôn sẵn sàng tung ra những đợt phản công sắc bén. Họ vừa có cú sút từ ngoài vòng cấm của Ange-Yoan Bonny nhưng Neuer đã bắt gọn. goal Bờ Biển Ngà mở tỷ số Phút 30: Bất ngờ đã xảy ra. Sau tình huống đột phá và chuyền vào bên cánh trái của Diomande, Amad Diallo sút bóng nhưng bị Brown chặn lại. Tiếp đến, Franck Kessie thực hiện cú đá bồi và bàn thắng đã tới. report Đức gia tăng sức ép và lưới của Bờ Biển Ngà đã rung lên Phút 21: Sau cú sút của Nmecha, Đức có được tình huống phạt góc. Pavlovic bật cao và thủ môn Fofana đã đẩy bóng vào lưới nhà. Tuy nhiên trọng tài xác định cầu thủ Đức đã phạm lỗi. report Cú sút của Musiala Phút 18: Từ tình huống phối hợp bên cánh trái, Musiala dứt điểm chéo góc, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Đây là cú sút thứ 3 của Đức kể từ đầu trận. report Schlotterbeck bị đau Phút 14: Schlotterbeck đang cần sự chăm sóc của đội ngũ y tế và mất 2 phút để có thể trở lại. report Không vào!!!! Phút 10: Suýt chút nữa bàn thắng đã tới đối với tuyển Đức sau đường tạt bóng của Kimmich và Havertz đánh đầu hiểm hóc. Tuy nhiên thủ môn Fofana đã đổ người, xuất sắc cản phá. report Đức kiểm soát thế trận Phút 7: Đức dần ổn định thế trận, kiểm soát bóng phần lớn thời gian trước hàng thủ của Bờ Biển Ngà. Tuy nhiên đại diện châu Phi cũng tỏ ra nguy hiểm với khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh. report Havertz tung ra cú sút đầu tiên Phút 2: Kai Havertz là người đầu tiên uy hiếp khung thành Bờ Biển Ngà nhưng cú sút từ rìa vòng cấm đã đi vọt xà ngang. Tại World Cup 2026, Havertz là một trong bảy cầu thủ lập cú đúp ở vòng mở màn. start Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Trọng tài Juan Gabriel Benítez Mareco đã nổi hồi còi đầu tiên, chính thức bắt đầu trận đấu thuộc bảng E World Cup 2026 giữa Đức và Bờ Biển Ngà. Đức là đội giao bóng. ​ report Đội hình ra sân của Bờ Biển Ngà Đá chính: Y Fofana, Singo, Agbadou, Kossounou, Konan, Kessie, Sangare, Oulai , Amad, Bonny, Y Diomande. Dự bị: O Diomande, Seri, Adingra, Operi, Diakite, Kone, Ndicka, Guessand, Pepe, S Fofana, Doue, Toure, Lafont, Guiagon, Wahi. report Đội hình ra sân của ĐT Đức Đá chính: Neuer, Brown, Schlotterbeck, Tah, Kimmich, Nmecha, Pavlovic, Sane, Musiala, Wirtz, Havertz. Dự bị: Amiri, Anton, Baumann, Beier, Goretzka, Gross, Leweling, Nubel, Ovedraogo, Raum, Rudiger, Stiller, Thiaw, Undav, Woltemade.

Sau những nỗi thất vọng liên tiếp khi phải dừng bước ngay từ vòng bảng ở hai kỳ World Cup 2018 và 2022, đội tuyển Đức bước vào giải đấu năm nay với tư thế khiêm tốn hơn và chỉ được đánh giá là ứng cử viên thứ 7 cho chức vô địch (theo Opta). Tuy nhiên, thầy trò HLV Julian Nagelsmann đã tăng tốc mạnh mẽ bằng chiến thắng hủy diệt 7-1 trước đội tuyển lần đầu tham dự World Cup là Curacao (quốc gia nhỏ nhất về quy mô dân số từng góp mặt ở giải đấu).

Sức mạnh của tuyển Đức hiện tại nằm ở sự đa dạng và chiều sâu trên hàng tấn công. Bộ tứ tài năng gồm Jamal Musiala, Florian Wirtz, Leroy Sane và Kai Havertz đang cho thấy sự ăn ý. Đáng chú ý, với cú đúp vào lưới Curacao, Kai Havertz tiếp tục nối dài kỷ lục khi là cầu thủ Đức duy nhất ghi bàn ở 4 giải đấu lớn liên tiếp.

Bên cạnh bộ tứ này, HLV Nagelsmann còn sở hữu những quân bài dự bị chiến lược chất lượng như Deniz Undav, cầu thủ đã ghi 1 bàn và đóng góp 2 kiến tạo chỉ sau 26 phút vào sân thay người ở trận trước.