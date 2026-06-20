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Thể thao

ĐKVĐ TP Hồ Chí Minh I thắng đậm trận mở màn giải nữ vô địch Quốc gia 2026

PV

Không có bất ngờ nào xảy ra khi TP.Hồ Chí Minh I thắng đậm trong ngày ra quân giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia - cúp Thái Sơn Bắc 2026.

Trên sân Thành Long, nhà đương kim vô địch TP.HCM I chạm trán chính các đàn em TP.HCM II trong ngày khai màn của giải. Không bất ngờ khi HLV Đoàn Thị Kim Chi cho một loạt trụ cột ngồi trên băng ghế dự bị để bảo toàn lực lượng. Vắng Huỳnh Như, TP.HCM I phải chờ đến cuối hiệp đấu đầu tiên để có bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Phút 41, Cù Thị Huỳnh Như tỏa sáng với pha dứt điểm hiểm hóc khai thông thế bế tắc cho TP.HCM I. 45 phút đầu tiên trôi qua với lợi thế dành cho nhà vô địch.

Bước sang hiệp 2, tinh thần thi đấu vẫn là vũ khí giúp TP.HCM II gây ra rất nhiều khó khăn cho các đàn chị. Mãi đến phút 70, Đậu Nguyễn Quỳnh Anh mới có pha lập công tiếp theo nhân đôi cách biệt cho TP.HCM I. Đây cũng là thời điểm mà TP.HCM II không còn theo được các pha tấn công dồn dập của đối thủ. K’Thủa lập cú đúp cùng cú sút chuẩn xác của Phan Thị Trang giúp TP.HCM I kết thúc trận đấu với chiến thắng 5-0.

Trận đấu tại sân Hà Đông giữa Hà Nội I và Hà Nội II diễn ra với kịch bản không khác biệt. Hà Nội I cũng ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu trong hiệp 1 nhờ công của Lê Thị Trang. Sang hiệp 2, bàn phản lưới nhà của Nguyễn Thị Linh khiến trận đấu khó khăn hơn rất nhiều với Hà Nội II. Họ có bàn gỡ danh dự của Thanh Thảo. Sau đó, đội bóng gồm nhiều cầu thủ trẻ để thủng lưới thêm 3 bàn. Nguyễn Thị Hằng lập cú đúp còn Phạm Hải Yến để lại dấu ấn giúp Hà Nội I thắng Hà Nội II với tỷ số 5-1.

Trận đấu lúc 18h00 trên sân Thái Nguyên giữa Thái Nguyên T&T và Phong Phú Hà Nam khép lại với tỷ số hòa 1-1. Đội chủ nhà vươn lên dẫn trước ở phút 73 nhờ pha lập công của Ngọc Minh Chuyên (số 8), tuy nhiên chỉ ba phút sau, Vũ Thị Hoa (số 6) đã ghi bàn gỡ hòa cho Phong Phú Hà Nam, qua đó giúp hai đội chia điểm trong ngày ra quân.

PV
vff.org.vn
#bóng đá nữ #giải VĐQG #TP Hồ Chí Minh #Thái Sơn Bắc #đội bóng nữ

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