Trực tiếp Đức vs Bờ Biển Ngà, 03h00 ngày 21/6: Tiến vào vòng knock-out

TPO - Đức đã cho thấy sức mạnh ở trận ra quân, và họ sẽ làm điều đó một lần nữa khi tấm vé vào vòng 1/16 đang ở ngay phía trước.

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Sau những nỗi thất vọng liên tiếp khi phải dừng bước ngay từ vòng bảng ở hai kỳ World Cup 2018 và 2022, đội tuyển Đức bước vào giải đấu năm nay với tư thế khiêm tốn hơn và chỉ được đánh giá là ứng cử viên thứ 7 cho chức vô địch (theo Opta). Tuy nhiên, thầy trò HLV Julian Nagelsmann đã tăng tốc mạnh mẽ bằng chiến thắng hủy diệt 7-1 trước đội tuyển lần đầu tham dự World Cup là Curacao (quốc gia nhỏ nhất về quy mô dân số từng góp mặt ở giải đấu).

Sức mạnh của tuyển Đức hiện tại nằm ở sự đa dạng và chiều sâu trên hàng tấn công. Bộ tứ tài năng gồm Jamal Musiala, Florian Wirtz, Leroy Sane và Kai Havertz đang cho thấy sự ăn ý. Đáng chú ý, với cú đúp vào lưới Curacao, Kai Havertz tiếp tục nối dài kỷ lục khi là cầu thủ Đức duy nhất ghi bàn ở 4 giải đấu lớn liên tiếp.

Bên cạnh bộ tứ này, HLV Nagelsmann còn sở hữu những quân bài dự bị chiến lược chất lượng như Deniz Undav, cầu thủ đã ghi 1 bàn và đóng góp 2 kiến tạo chỉ sau 26 phút vào sân thay người ở trận trước.