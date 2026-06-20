Nhận định Tunisia vs Nhật Bản, 11h00 ngày 21/6: Cột mốc 1.000 vĩ đại

TPO - Nhận định bóng đá Tunisia vs Nhật Bản, World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trận đấu này không chỉ mang ý nghĩa sống còn đối với hy vọng đi tiếp của cả hai đội mà còn là một cột mốc lịch sử, bởi đây sẽ là trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử các kỳ World Cup.

Số phận đã sắp đặt để Tunisia và Nhật Bản chơi trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử World Cup. Và trận đấu quan trọng này có thể định đoạt cơ hội đi tiếp của cả 2 đội. Tunisia vừa trải qua một cơn ác mộng thực sự trong trận mở màn chiến dịch World Cup lần thứ 7 của mình. Họ đã phải nhận thất bại nặng nề 1-5 trước Thụy Điển.

Trận thua muối mặt này (đậm thứ 2 ở lượt trận đầu tiên, chỉ sau trận Curacao thua Đức 1-7) lập tức tạo ra một cơn chấn động: HLV trưởng Sabri Lamouchi đã bị sa thải ngay lập tức chỉ sau 5 trận cầm quân kể từ khi nhậm chức vào tháng 1.

Thay thế cho Lamouchi là một gương mặt quen thuộc - chiến lược gia người Pháp Herve Renard (57 tuổi). Lịch sử đang gọi tên Renard khi ông có kỳ World Cup thứ 3 liên tiếp dẫn dắt 3 đội tuyển quốc gia khác nhau (trước đó là Morocco năm 2018 và Saudi Arabia năm 2022).

Chắc hẳn người hâm mộ vẫn chưa quên chính Renard là người đã dẫn dắt Saudi Arabia tạo nên cơn địa chấn lịch sử đánh bại nhà vô địch Argentina tại vòng bảng World Cup 2022. Liên đoàn bóng đá Tunisia hy vọng "hiệu ứng thay tướng" và kinh nghiệm làm bóng đá của vị HLV tài ba này sẽ thổi một luồng sinh khí mới, giúp đội bóng xốc lại tinh thần để làm nên bất ngờ trước Nhật Bản.

Nhiều khả năng tân HLV Renard sẽ tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ về mặt chiến thuật. Từ sơ đồ 3-5-2 của người tiền nhiệm, Tunisia có thể chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 chắc chắn hơn. Thủ môn Abdelmouhib Chamakh, người mắc hai lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua trước Thụy Điển, nhiều khả năng sẽ nhường chỗ cho Aymen Dahmen. Bên cạnh đó, tiền vệ tấn công Hannibal Mejbri và cựu tài năng của PSG, Ismael Gharbi được kỳ vọng sẽ mang lại đột biến trên hàng công.

Kubo chấn thương nên nghỉ trận này

Trong khi đó, đội tuyển Nhật Bản đang cho thấy họ xứng đáng được xem là "ngựa ô" tại giải đấu năm nay. Ở trận mở màn gặp một đối thủ được đánh giá rất cao là Hà Lan, đoàn quân của HLV Hajime Moriyasu đã thể hiện tinh thần không bỏ cuộc đúng chất Samurai. Dù hai lần bị vươn lên dẫn trước, Nhật Bản vẫn ngoan cường gỡ hòa 2-2 nhờ những pha lập công của Keito Nakamura và cú đánh đầu ấn tượng ở phút 89 của Daichi Kamada.

Với 1 điểm giành được trước đối thủ mạnh nhất bảng, Nhật Bản đang nắm trong tay cơ hội rất lớn để giành quyền đi tiếp (vòng 32 đội) lần thứ 3 liên tiếp tại các kỳ World Cup. Dù HLV Moriyasu vẫn tỏ ra đôi chút tiếc nuối vì chỉ có 1 điểm, song màn trình diễn tự tin của họ đã khẳng định sức mạnh và bản lĩnh vững vàng.

Đội tuyển Tunisia, hiện xếp hạng 55 thế giới của FIFA, đang rơi vào một cuộc khủng hoảng phong độ khá trầm trọng. Ở vòng loại, họ từng thể hiện được một bức tường phòng ngự vững chắc, nhưng sự hỗn loạn trong khâu tổ chức đã bộc lộ hoàn toàn trong trận giao hữu tiền giải đấu (thua Bỉ 0-5) và trận mở màn World Cup (thua Thụy Điển 1-5).

8 trận quốc tế gần nhất trên mọi đấu trường, Tunisia chỉ giành được đúng 1 chiến thắng, hòa 2 và thua tới 5. Ở 3 trận gần đây, họ toàn thua và để lọt lưới tổng cộng tới 11 bàn, chỉ ghi được đúng 1 bàn danh dự.

Ngược lại, đội tuyển Nhật Bản (hạng 17 thế giới) đang duy trì một phong độ cực kỳ thăng hoa và ổn định. Trước khi trận hòa kịch tính với Hà Lan khép lại chuỗi trận toàn thắng, thầy trò HLV Moriyasu đã có 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Mà các chiến thắng ấy không phải diễn ra trước những đội tuyển châu Á vốn thua kém về đẳng cấp, họ hạ Brazil, Anh hay Scotland. Trong đó, có tới 5 trận Samurai xanh giữ sạch mành lưới.

Họ cho thấy sự linh hoạt trong lối chơi và đặc biệt là khả năng chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng đầy nguy hiểm. Có một điểm trừ nhỏ của hàng thủ Samurai xanh là họ thường gặp khó trong việc giữ sạch lưới ở những trận cầu đinh. Thống kê chỉ ra rằng Nhật Bản đã không thể giữ sạch lưới ở 11 trận gần nhất tại sân chơi World Cup. Tuy nhiên, sức mạnh hỏa lực ở tuyến trên luôn biết cách bù đắp những sai lầm ở tuyến dưới.

Trong quá khứ, những cuộc chạm trán giữa hai đội chủ yếu mang lại niềm vui cho đại diện đến từ châu Á. Nhật Bản đã giành chiến thắng trong 5 trên 6 lần gặp gỡ gần nhất giữa hai đội. Lần gần nhất hai đội đụng độ là vào tháng 10 năm 2023 ở một trận giao hữu được tổ chức ở Kobe, nơi Nhật Bản đã đánh bại Tunisia với tỷ số 2-0.

Dẫu vậy, CĐV viên Tunisia vẫn có cơ sở để bấu víu vào khi nhớ lại chiến thắng 3-0 vang dội của đội nhà trước chính Nhật Bản trong trận chung kết giải giao hữu Kirin Cup cách đây 4 năm.

Nhật Bản phải chịu tổn thất không nhỏ về lực lượng khi cầu thủ chạy cánh thuộc biên chế Real Sociedad, Takefusa Kubo đã dính chấn thương đầu gối trong trận đấu với Hà Lan và phải rời sân bằng xe lăn. Kubo sẽ vắng mặt trong trận đấu này, đồng thời để lại một bài toán nhân sự cho HLV Moriyasu.

Như vậy, 3 nhân tố xuất sắc nhất trên hàng công Nhật Bản đều chấn thương. Mitoma và Minamino đã nghỉ World Cup 2026. Endo cũng rút lui vào giờ chót và giờ là Endo. Trong khi đó, Tunisia dù không mất nhân sự nhưng hứa hẹn sẽ thay đổi nhiều vì trận đấu này, họ được dẫn dắt bởi HLV Renard chứ không còn là Lamouchi như trước,