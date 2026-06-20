Trực tiếp Hà Lan vs Thụy Điển, 00h00 ngày 21/6: Áp lực bủa vây

TPO - Sau trận hòa đáng tiếc trước Nhật Bản, Hà Lan bước vào cuộc đối đầu với Thụy Điển dưới sức ép phải thắng. "Cơn lốc màu da cam" cần 3 điểm để nắm lại quyền tự quyết, nhưng sẽ phải đối mặt với một Thụy Điển đang thăng hoa tại World Cup 2026.

report Đội hình xuất phát Hà Lan Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven, De Jong, Reijnders, Gravenberch, Brobbey, Gakpo, Malen report Đội hình xuất phát Thuỵ Điển Nordfeldt, Lagerbielke, Hien, Lindelof, Bernhardsson, Nygren, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson, Gyokeres, Isak

Sân vận động NRG ở Houston sẽ là tâm điểm của bảng F World Cup 2026 khi Hà Lan và Thụy Điển bước vào màn so tài được xem là trận đấu đáng chú ý nhất lượt trận thứ hai.

Thụy Điển đang nắm lợi thế lớn sau chiến thắng hủy diệt 5-1 trước Tunisia ở ngày ra quân, qua đó dẫn đầu bảng F với 3 điểm. Trong khi đó, Hà Lan mới có 1 điểm và tạm xếp thứ ba sau trận hòa 2-2 đầy tiếc nuối trước Nhật Bản.

Sau trận hòa 2-2 trước Nhật Bản, Hà Lan bước vào cuộc đối đầu với Thụy Điển trong tình thế không còn nhiều dư địa cho sai lầm. Đoàn quân của HLV Ronald Koeman đã hai lần vươn lên dẫn trước nhưng không thể bảo toàn lợi thế, khiến họ chỉ có 1 điểm và tạm đứng thứ ba bảng F.

Với cục diện hiện tại, Hà Lan vẫn còn cơ hội đi tiếp khi phía trước là trận gặp Tunisia ở lượt cuối ngày 25/6. Tuy nhiên, một kết quả tích cực trước Thụy Điển sẽ giúp "Cơn lốc màu da cam" nắm quyền tự quyết. Đội bóng áo cam vẫn đang nuôi hy vọng chinh phục danh hiệu World Cup đầu tiên trong lịch sử, sau ba lần lỗi hẹn ở các trận chung kết và lần gần nhất vào tứ kết năm 2022.

Lịch sử đối đầu phần nào ủng hộ Hà Lan khi họ thắng 12 trong 25 lần chạm trán Thụy Điển trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, lần duy nhất hai đội gặp nhau tại World Cup lại kết thúc với tỷ số hòa 0-0 ở vòng bảng năm 1974, giải đấu mà Hà Lan giành ngôi á quân sau thất bại trước Tây Đức trong trận chung kết.

Ở phía đối diện, Thụy Điển đang tạo được lợi thế lớn sau chiến thắng ấn tượng 5-1 trước Tunisia. Đội bóng của HLV Graham Potter vươn lên dẫn đầu bảng F và chỉ cần đánh bại Hà Lan là sẽ sớm giành vé vào vòng 32 đội. Thậm chí, nếu Nhật Bản không thắng Tunisia, đại diện Bắc Âu còn có thể chắc chắn đứng đầu bảng.

Á quân World Cup 1958 không được xếp vào nhóm ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, nhưng màn trình diễn bùng nổ ở trận ra quân cho thấy Thụy Điển là đối thủ không thể xem thường. Sở hữu hàng công giàu tốc độ và khả năng chuyển trạng thái sắc bén, đội bóng Bắc Âu hứa hẹn sẽ mang đến thử thách cực lớn cho Hà Lan trong trận cầu có ý nghĩa bản lề của bảng F.