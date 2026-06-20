HLV Koeman tự tin Hà Lan sẽ giành kết quả tốt trước Thụy Điển

TPO - HLV Ronald Koeman không quá bận tâm về trận hòa 2-2 trước Nhật Bản ở ngày ra quân và đang hướng sự tập trung vào mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Thụy Điển ở lượt trận thứ hai bảng F World Cup 2026.

Ở trận ra quân World Cup 2026, "Cơn lốc màu da cam" hai lần vươn lên dẫn trước nhưng chỉ có được trận hòa 2-2 trước Nhật Bản. Tuy nhiên, theo HLV Koeman, kết quả đó không ảnh hưởng đến tinh thần toàn đội.

“Bầu không khí trong đội vẫn rất tích cực. Chúng tôi sẽ tiếp tục thi đấu với sự dũng cảm và niềm tin vào chính mình”, chiến lược gia 63 tuổi chia sẻ với FIFA.

Koeman cho rằng Hà Lan đã chơi tốt trong phần lớn thời gian trận đấu và là đội kiểm soát thế trận. Dù vậy, ông thừa nhận các học trò vẫn cần cải thiện khả năng xử lý ở khu vực 1/3 cuối sân trước những đối thủ phòng ngự số đông.

“Chúng tôi đã chiếm ưu thế nhưng chưa tận dụng tốt các cơ hội. Khi đối thủ phòng ngự chặt chẽ, điều quan trọng là phải đưa ra quyết định chính xác và tấn công như một tập thể”, ông nói.

Trước mắt Hà Lan là thử thách mang tên Thụy Điển - đội vừa gây ấn tượng mạnh bằng chiến thắng 5-1 trước Tunisia. HLV Koeman dự báo đây sẽ tiếp tục là trận đấu mà Hà Lan cầm bóng nhiều, trong khi đối thủ kiên nhẫn chờ cơ hội phản công.

“Sẽ rất khó để tìm ra khoảng trống. Chúng tôi cần có nhiều cầu thủ xuất hiện trong vòng cấm vào đúng thời điểm và tận dụng tốt các cơ hội tạo ra”, nhà cầm quân người Hà Lan nhận định.

Bên cạnh đó, HLV Koeman đặc biệt cảnh giác với khả năng chuyển trạng thái của đại diện Bắc Âu.

“Điểm mạnh nhất của Thụy Điển là những pha phản công tốc độ sau khi đoạt bóng. Họ có các tiền đạo nhanh và hậu vệ biên giàu năng lượng. Hà Lan phải duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự”, ông nhấn mạnh.

Ở trận đấu này, đội trưởng Virgil van Dijk tiếp tục được xem là thủ lĩnh không thể thay thế của Hà Lan. Theo Koeman, trung vệ của Liverpool luôn biết cách tạo ảnh hưởng cả trong phòng thay đồ lẫn trên sân cỏ.

“Virgil sở hữu kinh nghiệm và cá tính lớn. Khi đội bóng cần người lên tiếng hoặc đưa ra quyết định quan trọng, cậu ấy luôn sẵn sàng nhận trách nhiệm”, HLV Koeman nói.

Dù chịu áp lực sau trận hòa Nhật Bản, HLV trưởng Hà Lan khẳng định ông hiểu rõ kỳ vọng từ người hâm mộ quê nhà.

“Chúng tôi là một quốc gia nhỏ nhưng luôn mang khát vọng vô địch World Cup. Sau trận hòa ở ngày ra quân, mục tiêu của Hà Lan là giành trọn ba điểm trước Thụy Điển”, HLV Koeman khẳng định.

​