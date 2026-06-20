Hà Lan huỷ diệt Thụy Điển

TPO - Gakpo và Brobbey cùng lập cú đúp khi Hà Lan đè bẹp Thụy Điển 5-1 trong trận đấu thuộc vòng 2 bảng F, World Cup 2026. Kết quả đưa Hà Lan vươn lên chiếm ngôi đầu bảng với 4 điểm sau 2 trận đấu.

foul Hết giờ! Hà Lan 5-1 Thụy Điển Hà Lan đã có màn đáp trả hoàn hảo sau trận hòa 2-2 với Nhật Bản ở lượt mở màn. Đội bóng của HLV Ronald Koeman giành chiến thắng đậm 5-1 trước Thụy Điển. Brian Brobbey và Cody Gakpo cùng lập cú đúp, trước khi Crysencio Summerville ấn định chiến thắng bằng bàn thắng ở cuối trận. Ba điểm quý giá giúp Hà Lan nắm lợi thế lớn tại bảng F và tiến một bước dài tới vòng knock-out World Cup 2026. Dù thất bại nặng nề, Thụy Điển không có một trận đấu quá tệ. Đội bóng của Graham Potter tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng sự khác biệt nằm ở khả năng dứt điểm. Trong khi Hà Lan tỏ ra cực kỳ sắc bén trước khung thành, các chân sút Thụy Điển lại thiếu đi sự lạnh lùng ở những thời điểm quyết định. time Bù giờ 90': Hiệp 2 có 5 phút bù giờ. goal VÀO! Hà Lan ghi bàn thắng thứ 5 89': Summerville tiếp tục tạo dấu ấn đậm nét sau khi vào sân từ ghế dự bị. Sau một pha kiến tạo, cầu thủ chạy cánh của West Ham giờ đã tự mình ghi tên lên bảng tỷ số. Nhận đường chọc khe thuận lợi từ Memphis Depay, Summerville tung cú sút chìm chéo góc từ rìa vòng cấm. Bóng đi hiểm hóc vào góc dưới khung thành, không cho thủ môn Thụy Điển cơ hội cản phá. report Thủ thành Verbruggen lại cứu thua cho Hà Lan 84': Isak tung cú cứa lòng hiểm hóc từ khoảng cách 20 m về góc xa khung thành Hà Lan. Thủ môn Bart Verbruggen phải bay người hết cỡ để đẩy bóng cứu thua cho đội bóng áo cam. yellow Thẻ vàng cho Bergvall 80': Trọng tài Michael Oliver tiếp tục phải rút thẻ khi Lucas Bergvall của Thuỵ Điển có pha vào bóng muộn với Cody Gakpo của Hà Lan. substitution Thụy Điển thay người 79': HLV Graham Potter tiếp tục làm mới hàng công khi rút Ayari khỏi sân và tung Taha Ali vào thay thế. report Thụy Điển suýt tạo bất ngờ 77': Hàng thủ Hà Lan có pha phá bóng lỗi, vô tình đưa bóng đến đúng vị trí của Gyokeres trong vòng cấm. Tiền đạo Thụy Điển có ý định thực hiện cú ngả bàn đèn, nhưng trái bóng nảy quá khó khiến anh không thể tung ra cú dứt điểm như ý. yellow Thẻ vàng cho Ayari! 75': Trong nỗ lực ngăn chặn pha lên bóng của Memphis Depay của Hà Lan, Ayari của Thuỵ Điển đã phạm lỗi kéo người và phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Michael Oliver. substitution Hà Lan thay người 72': Sau màn trình diễn ấn tượng với cú đúp bàn thắng, Brian Brobbey rời sân nhường chỗ cho Memphis Depay. report Trận đấu lại tạm dừng để tiếp nước 68': Các cầu thủ nghỉ tiếp nước lần thứ hai trong trận đấu. Điều đáng chú ý là sau quãng nghỉ tương tự ở hiệp một, Thụy Điển đã chơi khởi sắc rõ rệt và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. report Brobbey lỡ cơ hội hoàn tất hat-trick 64': Từ một đường chuyền được đưa vào vòng cấm, tiền đạo Hà Lan tung cú dứt điểm ở cự ly gần, nhưng không thể đánh bại thủ môn Thụy Điển. goal VÀO! Thuỵ Điển rút ngắn tỷ số xuống 1-4 59': Elanga thoát xuống nhận đường chọc khe tinh tế của đồng đội, trước khi dứt điểm hạ gục thủ môn Verbruggen của Hà Lan trong thế đối mặt, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-4 cho Thụy Điển. report Thụy Điển liên tiếp thay người 56': HLV Graham Potter tung Lucas Bergvall, Anthony Elanga và Besfort Zeneli vào sân nhằm làm mới đội hình và tìm kiếm sự khác biệt. goal VÀO! Hà Lan huỷ diệt Thuỵ Điển 4-0 54': Từ một pha xử lý lỗi của Isak bên phần sân Hà Lan, Cơn lốc da cam lập tức phản công. Summerville tiếp tục tạo ra khác biệt với pha bứt tốc, đột phá trung lộ trước khi chuyền cho Gakpo. Ngôi sao của Liverpool ngoặt bóng vào trong quen thuộc rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, không cho thủ môn Thụy Điển cơ hội cản phá. report Thẻ vàng cho cầu thủ Thụy Điển 53': Gudmundsson bị Summerville tăng tốc vượt qua và buộc phải phạm lỗi để ngăn đợt phản công của Hà Lan. goal VÀO! Hà Lan nâng tỷ số lên 3-0! 48': Kịch bản quen thuộc lại xuất hiện. Hà Lan ghi bàn theo cách gần như giống hệt hai pha lập công trước đó. Một quả tạt căng từ cánh phải được đưa vào vòng cấm và lần này Cody Gakpo là người xuất hiện đúng lúc để chạm bóng cận thành, đánh bại thủ môn Thụy Điển. foul Hiệp hai bắt đầu 46': Hà Lan có sự thay đổi người ngay sau giờ nghỉ. HLV Ronald Koeman tung Crysencio Summerville vào sân thay cho Donyell Malen. foul Hết hiệp 1. Hà Lan 2-0 Thuỵ Điển 45+4': Hà Lan tạm dẫn trước Thụy Điển với tỷ số 2-0 sau hiệp thi đấu đầu tiên trên sân Houston ở bang Texas, Mỹ. report Thủ thành Verbruggen cứu thua cho Hà Lan 45+4': Ở tình huống tấn công cuối cùng của hiệp một, Ayari tung cú sút chìm đầy uy lực từ ngoài vòng cấm. Thủ thành Bart Verbruggen đã bay người hết cỡ, đẩy bóng cứu thua, giữ vững lợi thế 2-0 cho Hà Lan trước giờ nghỉ. time Bù giờ 45': Hiệp 1 có 4 phút bù giờ. report Lưới của Hà Lan đã rung lên 44': Từ quả đá phạt của Karlstrom, Lagerbielke bật cao đánh đầu tung lưới Verbruggen. Tuy nhiên, trọng tài ngay lập tức căng cờ báo việt vị. report Ayari sút bóng vọt xà 42': Alexander Isak thêm một lần thể hiện nhãn quan sắc bén với đường chuyền xé toang hàng thủ Hà Lan, mở ra khoảng trống cho Ayari ở sát vòng cấm. Trong tư thế khá thoải mái và có góc sút thuận lợi, Ayari lại dứt điểm thiếu chính xác, đưa bóng bay vọt xà ngang khung thành Hà Lan. report Gakpo thử vận may 39': Gakpo đi bóng dũng mãnh từ cánh trái vào trung lộ rồi tung cú dứt điểm bằng chân phải sở trường. Tuy nhiên, pha dứt điểm không đủ độ khó và đi thẳng vào vị trí của thủ môn Thụy Điển. report Lại là Gyokeres 37': Alexander Isak đang sắm vai nhạc trưởng trên hàng công Thụy Điển. Tiền đạo này tiếp tục kiến tạo cơ hội khi chọc khe để Gyokeres băng xuống bên trái vòng cấm. Gyokeres quyết định dứt điểm ngay ở góc hẹp, nhưng thủ thành Bart Verbruggen đã chơi tập trung và đẩy bóng cứu thua cho Hà Lan. report Gyokeres bỏ lỡ cơ hội 33': Alexander Isak tung đường chọc khe sắc bén để Gyokeres băng xuống phía sau Virgil van Dijk. Tuy nhiên, cú dứt điểm của tiền đạo của Thụy Điển lại quá hiền và tìm đúng vị trí thủ môn Bart Verbruggen. report Không được 29': Alexander Isak tung đường chọc khe cho Gyokeres thoát xuống, trước khi tiền đạo này căng ngang chuẩn xác vào vòng cấm Hà Lan cho Ayari. Tuy nhiên, trong tư thế không bị ai kèm, Ayari lại đỡ bóng bằng ngực khiến bóng đi hết đường biên ngang. Một cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc của Thụy Điển. report Cơ hội cho Thụy Điển 27': Từ một pha ném biên, Karlstrom bật cao đánh đầu đưa bóng hướng về khung thành Hà Lan. Tuy nhiên, bóng lại đập trúng đồng đội Lindelof rồi đi chệch cột dọc trong gang tấc. report Trận đấu trở lại 26': Trận đấu trở lại sau quãng nghỉ tiếp nước kéo dài gần 4 phút. Khoảng thời gian tạm dừng diễn ra lâu hơn dự kiến trước khi trọng tài cho bóng lăn trở lại. report Trận đấu tạm dừng để tiếp nước 23': Trọng tài cho trận đấu tạm dừng ít phút để các cầu thủ tiếp nước trong điều kiện thời tiết nóng bức. Đây cũng là cơ hội để HLV Graham Potter nhanh chóng đưa ra những chỉ đạo chiến thuật nhằm giúp Thụy Điển ổn định lại thế trận sau khi bị Hà Lan dẫn trước 2 bàn. goal VÀO! Brobbey lập cú đúp cho Hà Lan 17': Dumfries tạo dấu ấn với quả tạt từ cánh phải vào vòng cấm Thuỵ Điển. Một lần nữa, Brobbey ập vào đệm bóng cận thành, tung lưới Thụy Điển. Thụy Điển đang hoàn toàn bị ngợp trước sức ép của "Cơn lốc màu da cam". report Hà Lan gây sức ép 11': Dumfries tạt bóng chính xác về cột xa cho Gakpo băng vào dứt điểm. Tuy nhiên, Bernhardsson đã kịp lùi về phá bóng giải nguy cho Thụy Điển. report Thuỵ Điển đáp trả 8': Viktor Gyokeres thoát xuống phía sau hàng thủ Hà Lan và xâm nhập vòng cấm, nhưng cú dứt điểm chìm của tiền đạo Thụy Điển đã bị thủ môn Bart Verbruggen xuất sắc cản phá. goal VÀO! Hà Lan mở tỷ số 6': Brian Brobbey tạo dấu ấn ngay trong lần đầu được trao cơ hội đá chính. Cody Gakpo bứt tốc bên cánh trái và căng ngang vào vòng cấm để Brobbey đệm bóng cận thành, đưa Hà Lan vươn lên dẫn trước 1-0. report Tình huống đáng chú ý đầu tiên 2': Các cầu thủ Hà Lan chủ động đưa bóng lên Brobbey bằng một đường chuyền dài, nhưng Nien đã chơi tập trung để thắng pha tranh chấp và đoạt lại bóng cho Thụy Điển. start Trận đấu bắt đầu 1': Hà Lan ra sân với bộ trang phục áo cam - quần đen, trong khi Thụy Điển thi đấu với bộ áo xanh đậm - quần vàng ở cuộc đối đầu thuộc lượt trận thứ hai bảng F World Cup 2026. report Trọng tài người Anh điều khiển trận đấu Trọng tài Michael Oliver là người điều khiển cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Thuỵ Điển. Vị trọng tài người Anh đã phải bỏ lỡ loạt trận mở màn World Cup 2026 do gặp chấn thương nhẹ trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu. Tuy nhiên, ông hiện đã hoàn toàn bình phục và trở lại làm nhiệm vụ. report Cầu thủ hai đội khởi động report Khán đài rực lửa report Sắc cam phủ kín những cung đường hướng về sân Houston report Thành tích đối đầu gần nhất report Bảng xếp hạng nhóm F report Đội hình xuất phát Hà Lan Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven, De Jong, Reijnders, Gravenberch, Brobbey, Gakpo, Malen report Đội hình xuất phát Thuỵ Điển Nordfeldt, Lagerbielke, Hien, Lindelof, Bernhardsson, Nygren, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson, Gyokeres, Isak

Sân vận động NRG ở Houston sẽ là tâm điểm của bảng F World Cup 2026 khi Hà Lan và Thụy Điển bước vào màn so tài được xem là trận đấu đáng chú ý nhất lượt trận thứ hai.

Thụy Điển đang nắm lợi thế lớn sau chiến thắng hủy diệt 5-1 trước Tunisia ở ngày ra quân, qua đó dẫn đầu bảng F với 3 điểm. Trong khi đó, Hà Lan mới có 1 điểm và tạm xếp thứ ba sau trận hòa 2-2 đầy tiếc nuối trước Nhật Bản.

Sau trận hòa 2-2 trước Nhật Bản, Hà Lan bước vào cuộc đối đầu với Thụy Điển trong tình thế không còn nhiều dư địa cho sai lầm. Đoàn quân của HLV Ronald Koeman đã hai lần vươn lên dẫn trước nhưng không thể bảo toàn lợi thế, khiến họ chỉ có 1 điểm và tạm đứng thứ ba bảng F.

Với cục diện hiện tại, Hà Lan vẫn còn cơ hội đi tiếp khi phía trước là trận gặp Tunisia ở lượt cuối ngày 25/6. Tuy nhiên, một kết quả tích cực trước Thụy Điển sẽ giúp "Cơn lốc màu da cam" nắm quyền tự quyết. Đội bóng áo cam vẫn đang nuôi hy vọng chinh phục danh hiệu World Cup đầu tiên trong lịch sử, sau ba lần lỗi hẹn ở các trận chung kết và lần gần nhất vào tứ kết năm 2022.

Lịch sử đối đầu phần nào ủng hộ Hà Lan khi họ thắng 12 trong 25 lần chạm trán Thụy Điển trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, lần duy nhất hai đội gặp nhau tại World Cup lại kết thúc với tỷ số hòa 0-0 ở vòng bảng năm 1974, giải đấu mà Hà Lan giành ngôi á quân sau thất bại trước Tây Đức trong trận chung kết.

Ở phía đối diện, Thụy Điển đang tạo được lợi thế lớn sau chiến thắng ấn tượng 5-1 trước Tunisia. Đội bóng của HLV Graham Potter vươn lên dẫn đầu bảng F và chỉ cần đánh bại Hà Lan là sẽ sớm giành vé vào vòng 32 đội. Thậm chí, nếu Nhật Bản không thắng Tunisia, đại diện Bắc Âu còn có thể chắc chắn đứng đầu bảng.

Á quân World Cup 1958 không được xếp vào nhóm ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, nhưng màn trình diễn bùng nổ ở trận ra quân cho thấy Thụy Điển là đối thủ không thể xem thường. Sở hữu hàng công giàu tốc độ và khả năng chuyển trạng thái sắc bén, đội bóng Bắc Âu hứa hẹn sẽ mang đến thử thách cực lớn cho Hà Lan trong trận cầu có ý nghĩa bản lề của bảng F.