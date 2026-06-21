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Thể thao

Đâu là những bàn thắng sớm nhất lịch sử World Cup?

Đặng Lai

TPO - Trong vòng vài ngày, World Cup 2026 đã chứng kiến 2 pha ghi bàn từ rất sớm của Ismael Saibari (Morocco) và Matias Galarza (Paraguay). Nhưng các pha lập công này vẫn còn ở vị trí khiêm tốn trong danh sách rất dài những bàn thắng sớm nhất lịch sử Cúp thế giới.

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Matias Galarza đang là chủ nhân bàn thắng nhanh nhất World Cup 2026

Kỷ lục khó vượt của Hakan Sukur

Đứng đầu trong danh sách là huyền thoại bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, Hakan Sukur. Kỷ lục vô tiền khoáng hậu này được thiết lập tại kỳ World Cup 2002 diễn ra tại Nhật Bản và Hàn Quốc, cụ thể là trong trận tranh huy chương đồng giữa đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và đội chủ nhà Hàn Quốc.

Trận đấu vừa bắt đầu, các cầu thủ xứ Kim Chi đã phải nhận một cú sốc thực sự ngay trên sân nhà. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, áp lực tầm cao từ hàng công Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến trung vệ Hong Myung-bo của Hàn Quốc lóng ngóng mất bóng ngay trước vòng cấm địa. Ilhan Mansiz lập tức cướp bóng rồi thực hiện đường kiến tạo dọn cỗ cho Hakan Sukur. Tiền đạo này dứt điểm nhanh bằng chân trái làm tung lưới đối phương.

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Khoảnh khắc ấy được xác định chỉ vỏn vẹn ở giây thứ 10,8 của trận đấu. Nó lâu hơn vài tích tắc so với kỷ lục bàn thắng nhanh nhất mặt trận Champions League (10,12 giây của Roy Makaay). Cho đến tận ngày nay, kỷ lục do Hakan Sukur thiết lập vẫn đứng vững như một thách thức cực đại đối với bất kỳ thế hệ cầu thủ nào sau này ở sân chơi World Cup.

Trước khi Hakan Sukur thiết lập kỷ lục năm 2002, thế giới bóng đá đã từng ngỡ ngàng trước Vaclav Masek của Tiệp Khắc. Tại kỳ World Cup 1962 diễn ra trên đất Chile, Masek chỉ mất đúng 15 giây để sút tung lưới Mexico.

Pha lập công thần tốc này đã giữ vững danh hiệu bàn thắng nhanh nhất lịch sử World Cup suốt 40 năm. Cũng tại giải đấu năm 1962, huyền thoại Florian Albert của Hungary đã ghi tên mình vào danh sách này với bàn thắng ở giây thứ 50 trong trận đấu với Bulgaria.

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Florian Albert (áo sẫm) ghi bàn vào lưới Bulgaria

Lùi sâu hơn về quá khứ, ngay từ kỳ World Cup đầu tiên tổ chức vào năm 1930 tại Uruguay, cố danh thủ Adalbert Desu của Romania đã khiến giải đấu ngỡ ngàng khi chọc thủng lưới Peru ở giây thứ 50. Đến World Cup 1934, Ernst Lehner của đội tuyển Đức cũng chỉ cần 25 giây để ghi bàn vào lưới tuyển Áo trong trận tranh hạng ba.

Đến kỳ World Cup 1938, một sự trùng hợp hy hữu đã xảy ra khi cả Arne Nyberg của Thụy Điển và Emile Veinante của Pháp đều ghi bàn thắng ở giây thứ 35 trong các trận đấu khác nhau của họ.

Thập niên 1960 tiếp tục chứng kiến những khoảnh khắc bùng nổ sớm. Tại World Cup 1966 trên đất Anh, cầu thủ Pak Seung-zin của Triều Tiên đã tạo nên cơn địa chấn khi sút tung lưới Bồ Đào Nha ở giây thứ 50. Cũng ở giải đấu năm đó, huyền thoại Uwe Seeler của Tây Đức đã thể hiện bản năng sát thủ đáng sợ của mình khi ghi bàn vào lưới tuyển Liên Xô ở giây thứ 58, khẳng định sức mạnh vũ bão của cỗ xe tăng Đức.

Chiến thuật thay đổi, ‘kìm hãm’ bàn thắng sớm?

Giai đoạn cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, khi tư duy chiến thuật bóng đá ngày càng trở nên thực dụng, chặt chẽ và đề cao phòng ngự, việc ghi được bàn thắng sớm lại càng trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, đẳng cấp của các ngôi sao lớn luôn biết cách lên tiếng đúng lúc.

Tại World Cup 1978, tiền đạo Bernard Lacombe của Pháp đã làm rung lưới đội tuyển Italia hùng mạnh ở giây thứ 31. Ở Espana 1982, huyền thoại Bryan Robson của Anh đã có pha lập công kinh điển ở giây thứ 28 vào lưới chính đội tuyển Pháp, tạo nên một trong những khoảnh khắc tự hào nhất của bóng đá Anh.

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Bryan Robson tỏa sáng tại World Cup 1982

Năm 1998, trung vệ Celso Ayala của Paraguay chứng minh rằng các hậu vệ cũng có thể tạo nên điều kỳ diệu khi lên tham gia tấn công và ghi bàn bằng đầu vào lưới Nigeria ở giây thứ 52. Đến năm 2006, Asamoah Gyan của Ghana làm nức lòng người hâm mộ châu Phi với cú sút quyết đoán hạ gục thủ thành Cộng hòa Séc ở giây thứ 68. Tại Nga năm 2018, Mathias Jorgensen của Đan Mạch cũng chỉ mất 55 giây để mở tỷ số trong cuộc đối đầu đầy kịch tính với Croatia.

Nhưng nhìn chung, ngoại trừ ngoại lệ năm 2002 thì đa số các bàn thắng tại các kỳ World Cup gần đây đã không còn diễn ra theo kiểu “điện xẹt” như trước. Sớm nhất thì các cầu thủ cũng phải mất trên dưới 1 phút để làm tung lưới đối phương.

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15 BÀN THẮNG SỚM NHẤT LỊCH SỬ WORLD CUP

Thứ tự
Cầu thủ
Đội tuyển
Thời gian
World Cup
1
Hakan Sukur
Thổ Nhĩ Kỳ
11 giây
2002
2
Vaclav Masek
Tiệp Khắc
15 giây
1962
3
Ernst Lehner
Đức
25 giây
1934
4
Bryan Robson
Anh
28 giây
1982
5
Clint Dempsey
Mỹ
30 giây
2014
6
Bernard Lacombe
Pháp
31 giây
1978
7
Arne Nyberg, Emile Veinante
Thụy Điển, Pháp
35 giây
1938
8
Florian Albert, Adalbert Desu, Pak Seung-zin
Hungary, Romania, Triều Tiên
50 giây
1962, 1930
1966
9
Celso Ayala
Paraguay
52 giây
1998
10
Mathias Jorgensen
Đan Mạch
55 giây
2018
11
Uwe Seeler
Đức
58 giây
1966
12
Matias Galarza
Paraguay
64 giây
2026
13
Asamoah Gyan
Ghana
68 giây
2006
14
Alphonso Davies
Canada
69 giây
2022
15
Ismael Saibari
Morocco
71 giây
2026
Đặng Lai
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