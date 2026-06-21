Trực tiếp Tunisia vs Nhật Bản (11h00 ngày 21/6): Trận cầu lịch sử

TPO - Cuộc chạm trán giữa Tunisia và Nhật Bản không chỉ mang tính chất định đoạt điểm số tại bảng F World Cup 2026 mà còn khắc tên vào dòng chảy của bóng đá thế giới. Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, đây sẽ chính thức trở thành trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử các kỳ World Cup và 2 đội hứa hẹn sẽ biến màn so tài này thành một trận đấu đáng nhớ.

report Lần đầu của trọng tài Stefan Kovacs Dù là một trong những vị vua áo đen dày dạn kinh nghiệm tại châu Âu, đây mới là lần đầu tiên ông Stefan Kovacs được cầm còi một trận cầu ở VCK World Cup.

Để tôn vinh cột mốc vô tiền khoáng hậu này, FIFA đã mang đến sự khác biệt ngay từ khâu điều hành trận đấu. Tổ trọng tài làm nhiệm vụ, dẫn đầu là trọng tài chính người Romania, Stefan Kovacs, sẽ khoác lên mình bộ trang phục được thiết kế độc quyền.

Chiếc áo màu cam rực rỡ với những đường sọc vàng vắt ngang tay áo, điểm xuyết bằng huy hiệu "1.000 trận đấu" đầy kiêu hãnh bên tay trái, hứa hẹn sẽ tạo nên một hình ảnh đầy cảm xúc trên sân.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trọng tài FIFA Pierluigi Collina, đây là cách để FIFA lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Hai vị trợ lý Ferenc Tóniogi và Mihai Marica cũng sẽ vinh dự diện phiên bản áo đặc biệt này.





Về khía cạnh chuyên môn, sức nóng của trận đấu còn được cộng hưởng bởi màn ra mắt trên băng ghế chỉ đạo của tuyển Tunisia. Tân HLV Herve Renard sẽ có trận đấu chính thức đầu tiên dẫn dắt đại diện Bắc Phi, thay thế cho người tiền nhiệm Sabri Lamouchi vừa bất ngờ rời ghế nóng. Sự xuất hiện của chiến lược gia cá tính này được kỳ vọng sẽ thổi luồng sinh khí mới, giúp Tunisia đứng vững trước sức mạnh của tuyển Nhật Bản.

Và ở trận đấu trọng đại này, ông Renard sẽ có nhiệm vụ phải giúp đội nhà giành được ít nhất 1 điểm trước Nhật Bản. Vì như thế, Tunisia mới có thể níu kéo cơ hội đi tiếp của mình. Trong khi đó, chắc chắn Nhật Bản muốn tận dụng đà thăng tiến sau trận hòa Hà Lan để kiếm về 3 điểm đầu tay.

Màn thư hùng giữa Tunisia và Nhật Bản đã được lựa chọn để trở thành một phần bất tử của lịch sử giải đấu danh giá nhất hành tinh. Nhưng với 2 đội tuyển này, mục tiêu tối thượng của họ chắc chắn là 3 điểm để duy trì hy vọng đi tiếp của mình. Cái tên nào sẽ đạt được mục đích của mình?