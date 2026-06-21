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Chuyên gia Việt: Tây Ban Nha có 3 điểm, Cape Verde khó tạo bất ngờ trước Uruguay

Vĩnh Xuân

TPO - Sau trận hoà gây thất vọng trước Cape Verde ngày ra quân, Tây Ban Nha được dự báo sẽ giành 3 điểm trước Saudi Arabia. Uruguay tương tự, sẽ vượt qua rào cản Cape Verde.

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Tây Ban Nha cần giành 3 điểm trước Saudi Arabia

Cục diện bảng H đang trở nên gay cấn khi cả 4 đội đều đang cùng có 1 điểm sau vòng đấu đầu tiên. Với Tây Ban Nha, trận hoà trước Cape Verde ngày ra quân thực sự gây thất vọng.

Hàng tấn công chơi mờ nhạt và thiếu sắc nét là nguyên nhân chính khiến Tây Ban Nha để mất điểm trước đối thủ gần như "vô danh" ở đấu trường World Cup. Tuy nhiên theo HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc, Tây Ban Nha có thể chơi khởi sắc hơn khi gặp Saudi Arabia.
"Xét về chiều sâu và chất lượng đội hình, Tây Ban Nha trội hơn so với Saudi Arabia. Hàng tấn công của họ có thể gặp vấn đề về khả năng tạo đột biến, nhưng khi Yamal và Nico Williams trở lại thực sự, các tình huống tấn công của họ sẽ sắc bén hơn"-HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá.

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Theo HLV Hoàng Văn Phúc, Tây Ban Nha sẽ kiểm soát thế trận nhờ hàng tiền vệ giàu kỹ thuật. Lamine Yamal đã có dấu hiệu bình phục chấn thương, có thể thi đấu nhiều hơn và khi vào sân sớm, ngôi sao Barca sẽ là mối đe doạ với hàng thủ Saudi Arabia. HLV Hoàng Văn Phúc dự đoán Tây Ban Nha có thể thắng với tỷ số 2-0.

Chung nhận định trên, cựu HLV trưởng Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng cho biết, Tây Ban Nha sẽ có sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát. "Cái Tây Ban Nha cần lúc này là một bàn thắng giải toả tâm lý. Nếu họ làm được điều này sớm trước Saudi Arabia, thế trận sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tôi cho rằng Tây Ban Nha là đội bóng giàu kinh nghiệm và có thực lực. Họ sẽ biết cách để vượt qua áp lực khi cần thiết"-HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết.

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HLV Nguyễn Đức Thắng cũng dự đoán, Uruguay sẽ thắng cách biệt Cape Verde tối thiểu 2 bàn. "Cape Verde đã chơi kỷ luật và đầy quyết tâm trước Tây Ban Nha. Nhưng tôi không nghĩ họ đủ nội lực để tiến xa hơn. Khi yếu tố bất ngờ không còn, theo tôi Cape Verde khó lòng giành điểm khi gặp Uruguay. Là đội bóng giàu kinh nghiệm và có độ "quái", Uruguay sẽ có cách để đánh bại Cape Verde"-HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết.

Vĩnh Xuân
#World Cup 2026 #Tây Ban Nha #Lamine Yamal #Cape Verde #Saudi Arabia #HLV Nguyễn Đức Thắng

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