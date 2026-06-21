Ô tô va chạm xe máy dừng đèn đỏ, hai người tử vong

TPO - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông làm 2 người tử vong xảy ra trên Quốc lộ 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 20/6, N.V.H (SN 2002, ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe ô tô con lưu thông hướng Cần Thơ - Vĩnh Long trên Quốc lộ 1A.



Khi ô tô đến nút giao có đèn đỏ qua xã Phú Qưới, tỉnh Vĩnh Long, xe ô tô trên va chạm với xe máy đang dừng đèn đỏ do N.H.T (SN 2004) điều khiển, chở theo sau H.N.A.V (SN 2005, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long).

Vụ va chạm khiến H.N.A.V tử vong tại hiện trường, còn N.H.T tử vong tại bệnh viện.

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng Công an xã Phú Quới đã có mặt hỗ trợ công tác điều tra.

Qua test nhanh, tài xế xe ô tô không có ma túy và nồng độ cồn.

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