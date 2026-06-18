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Video giao thông

Clip: Ô tô con lấn làn sát xe tải dẫn tới va chạm

TPO - Camera hành trình ghi lại cảnh một ô tô con đi lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt xe tải và dẫn tới va chạm.

Lê Tuấn

Tình huống giao thông nguy hiểm xảy ra hôm 17/6 tại đường 10 đoạn Cầu Giành, tỉnh Ninh Bình.

Theo video ghi lại thời điểm xảy ra sự việc, xe gắn camera hành trình đang di chuyển trên đoạn đường hẹp với mật độ phương tiện cao, đặc biệt là nhiều xe máy ở làn sát lề phải.

Bất ngờ một ô tô con từ phía đối diện lao sang phần đường ngược chiều, nháy đèn xin đường và hướng thẳng đầu xe về phía xe có camera nhằm vượt qua hàng xe tải phía trước.

Do bên phải có nhiều xe máy lưu thông, tài xế xe gắn camera buộc phải phanh dừng và không thể đánh lái né tránh. Trong tình huống bị ép vào khoảng trống hẹp giữa xe tải và dòng phương tiện ngược chiều, chiếc ô tô lấn làn đã va chạm với xe tải.

Hậu quả là phần đầu xe con bên phụ bị hư hỏng nhẹ, nhưng may mắn không xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

#lấn làn #ô tô con #xe tải #va chạm #tai nạn #video giao thông

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