Kịch tính lính đặc nhiệm dùng răng kéo xe tải, đỡ dao bằng bụng

TPO - Hàng nghìn người tại Quảng trường Lâm Viên, tỉnh Lâm Đồng đã được chứng kiến những màn trình diễn võ thuật, nghiệp vụ nghẹt thở của lực lượng Công an Nhân dân. Đặc biệt, các chiến sĩ đặc nhiệm gây ấn tượng mạnh khi dùng răng kéo xe tải, lưng nằm bàn đinh dùng bụng đỡ dao.

Tối 20/6, tại Quảng trường Lâm Viên, Bộ Công an đã tổ chức Lễ khai mạc Hội thao Quân sự, võ thuật và thể thao Công an Nhân dân (CAND) năm 2026 - Khu vực III. Dự lễ khai mạc có Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an; ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương cùng 34 đoàn vận động viên tham dự hội thao.​

Mãn nhãn đêm khai mạc Hội thao CAND tại tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh: Công tác quân sự, điều lệnh, võ thuật và thể thao có vai trò quan trọng trong xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. Hội thao không chỉ là dịp kiểm tra, đánh giá thực chất chất lượng công tác huấn luyện quân sự, võ thuật và phong trào thể dục thể thao trong toàn lực lượng mà còn là môi trường để cán bộ, chiến sĩ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao thể lực, bản lĩnh, ý chí chiến đấu và tinh thần đoàn kết.

"Các đội tuyển thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, quyết tâm giành thành tích cao nhưng vẫn giữ gìn tình đồng chí, đồng đội, góp phần lan tỏa phong trào thi đua trong toàn lực lượng", Thượng tướng Lê Quốc Hùng đề nghị.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an - phát biểu khai mạc hội thao.

Ngay sau phần nghi lễ, hàng nghìn khán giả đã được thưởng thức chương trình biểu diễn quy mô lớn với các nội dung điều lệnh, quân sự, quân nhạc, khí công, võ thuật ứng dụng và xử lý tình huống nghiệp vụ.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là màn thực binh giả định bảo vệ yếu nhân của lực lượng cảnh vệ. Trong tình huống giả định, nhóm khủng bố sử dụng vũ khí hạng nặng và thiết bị bay không người lái tấn công đoàn xe chở khách VIP. Các lực lượng nhanh chóng triển khai đội hình, hiệp đồng tác chiến, vô hiệu hóa đối tượng và đưa yếu nhân rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Không khí tại quảng trường tiếp tục nóng lên với màn giải cứu con tin của lực lượng Đặc nhiệm. Robot trinh sát, chó nghiệp vụ cùng các mũi tấn công đồng loạt được triển khai, kết hợp tác chiến hỏa lực và đánh giáp lá cà để khống chế nhóm khủng bố, giải cứu con tin an toàn.

Các chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng biểu diễn võ thuật.

Đặc biệt, các chiến sĩ đặc nhiệm khiến khán giả nhiều phen thót tim khi trình diễn những tiết mục thể hiện sức mạnh và bản lĩnh như dùng tay không đập vỡ gạch ngói, dùng đầu phá dừa, bẻ cong thanh sắt quấn quanh cổ, dùng răng kéo xe tải, dùng bụng đỡ dao và dùng dao tì cổ kéo xe tải.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của đoàn kỵ binh, đội hình mô tô hộ tống đặc chủng cùng các màn xếp hình cờ Tổ quốc và biểu tượng lực lượng Công an đã tạo nên những hình ảnh ấn tượng, thể hiện khí thế, sức mạnh và bản lĩnh của lực lượng CAND. Chương trình khép lại bằng màn pháo hoa tầm thấp kéo dài khoảng 15 phút, thắp sáng bầu trời Đà Lạt trong tiếng reo hò của đông đảo người dân và du khách.

Hội thao Quân sự, võ thuật và thể thao CAND khu vực III năm 2026 diễn ra tại Lâm Đồng từ ngày 19 - 24/6, quy tụ 34 đoàn đến từ công an các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, miền Trung - Tây Nguyên và các trường CAND.

Những hình ảnh trình diễn mãn nhãn do PV Tiền Phong ghi nhận tại đêm khai mạc hội thao:

Xử lý tình huống nghiệp vụ bảo vệ yếu nhân của cán bộ, chiến sĩ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Đoàn kỵ binh biểu diễn nhảy qua chướng ngại vật.

Các chiến sĩ đặc nhiệm khiến khán giả nhiều phen thót tim khi trình diễn những tiết mục thể hiện sức mạnh và bản lĩnh.

Chiến sĩ đặc nhiệm dùng dao tì vào cổ kéo xe.

Dùng răng kéo xe tải.

Nghẹt thở xem chiến sĩ nằm bàn đinh, đập vỡ đá.

Lực lượng đặc nhiệm thực hiện nhiệm vụ khống chế nhóm khủng bố và giải cứu con tin.

Robot trinh sát cùng thực hiện nhiệm vụ cùng đội đặc nhiệm.

