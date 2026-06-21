Nhà báo làm chủ tịch xã đảo

TP - Từng rong ruổi trên những dòng sông truy dấu "cát tặc", từng là cầu nối giúp hàng chục bệnh nhân nghèo giành lại sự sống từ những bài báo lay động lòng người, ông Ngô Ngọc Chuẩn đã dành gần hai thập niên gắn bó với nghề báo. Thế nhưng, thay vì tiếp tục kể những câu chuyện của người khác, người phóng viên ấy nhận một nhiệm vụ mới giữa biển Tây Nam: Chủ tịch UBND xã Hòn Nghệ, tỉnh An Giang.

Từ phóng viên… đến Chủ tịch xã đảo

Từ đất liền ra Hòn Nghệ, hành trình kéo dài hơn hai giờ trên những chuyến tàu khách vượt biển. Con tàu chòng chành giữa sóng gió, bỏ lại phía sau những dãy núi ven biển phía Tây Nam để hướng về hòn đảo nhỏ nằm giữa trùng khơi.

Càng gần đảo, màu nước càng chuyển sang xanh thẫm. Những khối đá dựng đứng bên sườn núi, những tán bàng cổ thụ phủ bóng xuống làng chài và hàng trăm lồng bè nuôi cá hiện ra giữa biển trời mênh mang.

Sau vẻ đẹp bình yên ấy là những trăn trở về giao thông, nước ngọt, sinh kế và câu chuyện giữ chân người trẻ ở lại đảo. Trong căn phòng làm việc nhìn ra biển, ông Ngô Ngọc Chuẩn, Chủ tịch UBND xã Hòn Nghệ đón chúng tôi bằng nụ cười cởi mở của một người làm báo lâu năm.

Ít ai nghĩ người đàn ông 42 tuổi đang tất bật với những câu chuyện phát triển kinh tế biển, giao thông hay an sinh xã hội trên đảo từng có hơn 16 năm gắn bó với nghề báo.

Giữa trưa tháng Sáu, chiếc xuồng máy nhỏ rẽ sóng len qua những cụm lồng bè nuôi cá trên vùng biển Hòn Nghệ. Ngồi ở mũi xuồng, ông Ngô Ngọc Chuẩn chăm chú quan sát từng khu vực nuôi của người dân. Đây là một trong những nơi ông thường xuyên ghé đến để nắm tình hình sản xuất và đời sống của bà con trên đảo.

Những năm tháng cầm bút

Tình yêu với nghề báo đến với ông Chuẩn từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau khi tốt nghiệp Khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, ông trở về quê công tác và gắn bó với nghề báo từ năm 2008. Hơn 16 năm cầm bút, ông từng là phóng viên, Trưởng phòng Kinh tế rồi Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang trước khi nhận nhiệm vụ tại xã đảo Hòn Nghệ.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất là những ngày theo đuổi đề tài khai thác cát trái phép trên sông Vàm Cỏ Đông. Nhiều chuyến tác nghiệp diễn ra trong đêm, giữa dòng sông tối mịt, chỉ cách các ghe hút cát lậu vài chục mét.

“Có những lúc rất nguy hiểm, nhưng nghề báo là vậy. Mình phải đến tận nơi, nhìn tận mắt, nghe tận tai mới có thể phản ánh trung thực những gì đang diễn ra”, ông nhớ lại.

Những năm tháng theo đuổi các đề tài điều tra, từ nạn khai thác cát trái phép đến các vấn đề dân sinh, giúp ông tích lũy vốn sống và hiểu rằng phía sau những con số hay báo cáo hành chính luôn là những câu chuyện mưu sinh rất cụ thể của người dân. Không chỉ theo đuổi các đề tài thời sự, ông Chuẩn còn tham gia nhiều hoạt động xã hội gắn với nghề báo.

Từ những bài viết về bệnh nhân nghèo, ông cùng đồng nghiệp vận động được hàng tỷ đồng hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn vượt qua biến cố. “Điều hạnh phúc nhất của nghề báo là khi bài viết của mình có thể giúp được ai đó”, ông Chuẩn bộc bạch.

Ông Ngô Ngọc Chuẩn dành nhiều thời gian khảo sát thực tế, tìm giải pháp phát triển sinh kế cho người dân Hòn Nghệ

Những năm tháng làm báo đã cho ông Chuẩn vốn sống, những mối quan tâm sát với đời sống người dân và cách nhìn vấn đề từ nhiều góc độ. Theo ông Chuẩn, lợi thế lớn nhất mà nghề báo mang lại là tư duy truyền thông và khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ.

Về Hòn Nghệ, một trong những việc đầu tiên ông Chuẩn làm là khôi phục hoạt động của cổng thông tin điện tử, tăng cường hệ thống truyền thanh và đẩy mạnh truyền thông để người dân biết chính quyền đang làm gì, từ đó tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Giữ sinh kế để giữ người bám đảo

Tháng 1/2026, ông Ngô Ngọc Chuẩn nhận quyết định về công tác tại Hòn Nghệ với cương vị Chủ tịch UBND xã.

Từ người thường đặt câu hỏi với chính quyền, ông trở thành người trực tiếp giải quyết những vấn đề của địa phương. Những ngày đầu ở Hòn Nghệ là chuỗi ngày vừa làm vừa học. Với gần 2.400 nhân khẩu sống giữa biển khơi, Hòn Nghệ vẫn còn nhiều khó khăn về giao thông, nước ngọt và sinh kế.

Mỗi ngày chỉ có vài chuyến tàu kết nối đảo với đất liền. Từ bến Ba Hòn ra đảo mất gần hai giờ đồng hồ nếu thời tiết thuận lợi. Theo ông Chuẩn, khoảng cách địa lý không xa nhưng sẽ trở thành rào cản lớn nếu giao thông không được cải thiện.

Vì vậy, địa phương đang đề xuất mở tuyến vận tải mới nhằm rút ngắn thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho người dân và du khách. Địa phương đang đề xuất đầu tư hồ chứa và mở rộng hệ thống cấp nước để bảo đảm nguồn nước ổn định lâu dài.

Ông Ngô Ngọc Chuẩn - Chủ tịch UBND xã Hòn Nghệ trao đổi với người dân về tình hình nuôi cá lồng bè

Nhưng điều khiến ông Chuẩn trăn trở nhất không phải những công trình hạ tầng, mà là câu chuyện con người. Trên Hòn Nghệ, nhiều thanh niên đã rời đảo để tìm kiếm cơ hội ở đất liền, để lại phía sau những mái nhà có người già ngày ngày hướng mắt ra biển. “Muốn giữ dân thì phải giữ được sinh kế. Khi người trẻ có việc làm, có thu nhập ổn định, họ mới yên tâm ở lại quê hương”, ông Chuẩn chia sẻ.

Nhắc đến nghề báo, ông Chuẩn vẫn dành sự trân trọng đặc biệt. Nhưng giờ đây, giữa xã đảo Hòn Nghệ còn nhiều khó khăn, ông chọn dồn toàn bộ tâm sức cho nhiệm vụ mới. Theo ông, nếu nghề báo giúp phản ánh những vấn đề của đời sống thì ở cương vị hiện nay, ông có cơ hội trực tiếp góp phần giải quyết những vấn đề ấy.

Từ thực tế ấy, địa phương đang định hướng phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững hơn, gắn nuôi trồng thủy sản với du lịch cộng đồng và dịch vụ biển đảo.

Ông Nguyễn Đức Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòn Nghệ - cho biết điều khiến người dân ấn tượng ở vị chủ tịch xuất thân từ nghề báo là tác phong gần dân, thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình thực tế.

“Đồng chí Chuẩn đi rất nhiều, từ các hộ dân trên đảo đến những bè cá ngoài biển. Có vấn đề bà con phản ánh là trực tiếp xuống tận nơi tìm hiểu và cùng tìm hướng tháo gỡ”, ông Minh nói.

Những lồng bè nuôi cá trải dài quanh đảo Hòn Nghệ, nguồn sinh kế chính của hàng trăm hộ dân địa phương

Nghề nuôi cá lồng bè đã gắn bó với Hòn Nghệ gần 20 năm và trở thành sinh kế chủ lực của nhiều hộ dân. Hiện sản lượng cá nuôi lồng bè bình quân đạt khoảng 500 tấn mỗi năm, đóng góp đáng kể cho kinh tế địa phương.