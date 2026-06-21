Cần Thơ công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Ba Láng

TPO - UBND TP. Cần Thơ vừa quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sự cố sạt lở bờ sông Ba Láng đoạn qua xã Thạnh Xuân - giáp đoạn kè kiên cố phía trước UBND xã Tân Phú Thạnh cũ.

Tuyến đường bê tông dọc sông Ba Láng tại ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Xuân có chiều dài sạt lở 21m, rộng 6-8m, độ sâu 1-3m, ảnh hưởng đến nhà và tài sản của 2 hộ dân, nguy cơ sạt lở thêm, ảnh hưởng nhà ở, đi lại của người dân trong khu vực.

Nguyên nhân sạt lở do đoạn sông cong, tạo dòng chảy xoáy vào bờ, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thay đổi chế độ triều và dòng chảy.

Đây là tuyến đường chính vận chuyển hàng hóa, đi lại, cũng là tuyến bờ bao ven sông Ba Láng, khu dân cư đông đúc và cây trái, hoa màu, hạ tầng công cộng bên trong. Việc ưu tiên đầu tư dự án kè chống sạt lở bờ sông là rất cần thiết và cấp bách để chống sạt lở, bảo vệ đất đai, an toàn tài sản của người dân và cơ sở hạ tầng trong khu vực.

Từ đầu năm 2026 đến nay, tại Cần Thơ có hàng chục điểm sạt lở mới.

UBND TP. Cần Thơ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình, diễn biến sạt lở và tiến độ khắc phục khẩn cấp sạt lở để theo dõi, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, xử lý kịp thời. Thực hiện ngay giải pháp gia cố tạm tại vị trí sạt lở để đảm bảo giao thông, bảo vệ sản xuất và dân sinh của người dân trong thời gian chờ xử lý sạt lở.

UBND xã Thạnh Xuân được giao đảm bảo an toàn cho người dân qua khu vực sạt lở, theo dõi và sẵn sàng các biện pháp ứng phó sạt lở tiếp; vận động, hỗ trợ các hộ dân trong khu vực sạt lở di dời đến nơi an toàn.