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Gần 375.000 ô tô điện lăn bánh tại Việt Nam

Lộc Liên

TPO - Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi sang giao thông xanh với hàng loạt giải pháp từ phát triển xe điện, mở rộng hạ tầng sạc đến xây dựng bộ tiêu chí cho trạm dừng nghỉ, nhà ga, cảng biển, sân bay xanh. Đến hết tháng 5 năm nay, cả nước có gần 375.000 ô tô điện lưu hành.

Tại họp báo Quý II của Bộ Xây dựng, đại diện Vụ Vận tải và An toàn giao thông cho biết, quá trình chuyển đổi sang phương tiện cơ giới đường bộ thân thiện với môi trường đang cho thấy những bước tiến rõ rệt.

Tính đến hết tháng 5 năm nay, cả nước đã có tổng cộng gần 375.000 ô tô điện, trong đó có gần 369.850 ô tô con, cùng với hơn 1.570 xe buýt điện và gần 3.400 xe tải điện.

Giai đoạn từ nay đến năm 2030, tầm ngắm của chiến lược giao thông xanh sẽ tập trung mạnh vào đường bộ và đường sắt. Đáng chú ý, dự kiến trong năm nay, Bộ tiêu chí về trạm dừng nghỉ xanh, nhà ga đường sắt xanh, cảng biển xanh, cảng đường thủy nội địa xanh và cảng hàng không xanh sẽ được hoàn thiện và áp dụng thí điểm ngay từ năm 2027.

Theo đại diện Vụ Vận tải và An toàn giao thông, dù tốc độ tăng trưởng xe điện tăng nhanh, song rào cản lớn nhất khiến nhiều người dân và doanh nghiệp còn e ngại chính là hạ tầng trạm sạc, thời gian sạc, chi phí đầu tư cũng như chi phí khai thác sử dụng.

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Tính đến hết tháng 5 năm nay, cả nước có gần 375.000 ô tô điện. Ảnh: Lộc Liên.

Để gỡ nút thắt này, thời gian tới Bộ Xây dựng tập trung nghiên cứu rà soát và sửa đổi quy định về chuyển đổi năng lượng xanh được Thủ tướng ban hành năm 2022; phối hợp sát sao với UBND các tỉnh, thành phố để rà soát lại quy hoạch đô thị, dọn đường cho hạ tầng giao thông xanh (bao gồm cả hệ thống trạm sạc và hạ tầng cho giao thông phi cơ giới), để tiến tới xây dựng bộ tiêu chí đô thị xanh - thông minh.

Trong khuôn khổ Đề án "Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2035, định hướng đến năm 2050", Nhà nước ưu tiên rót vốn vào hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm tăng thị phần đường thủy, đường sắt và hàng hải.

Đặc biệt, vận tải đường sắt sẽ được hưởng cơ chế đột phá nhằm phát huy tối đa lợi thế chở hàng hóa khối lượng lớn, cự ly dài và kết nối trực tiếp ga hàng hóa với cảng biển, khu công nghiệp.

Đối với khu vực đô thị, mạng lưới đường sắt sẽ được phát triển theo mô hình phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng. Việc đầu tư dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM cũng đang được đẩy nhanh.

Lộc Liên
#xe điện #giao thông xanh #hạ tầng sạc #đường bộ #phương tiện điện #kế hoạch 1679

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