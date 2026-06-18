Thông tin mới nhất về miễn phí xe buýt tại TPHCM

TPO - UBND TPHCM vừa trình HĐND xem xét thông qua chính sách hỗ trợ 100% giá vé xe buýt cho người dân trong 6 tháng cuối năm nay.

Nội dung này dự kiến được HĐND TPHCM xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 3, khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra vào hai ngày 19-20/6.

Theo nội dung tờ trình, TPHCM sẽ hỗ trợ 100% giá vé đối với hành khách sử dụng xe buýt trên 135 tuyến xe buýt nội tỉnh đang phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày của người dân. Chính sách dự kiến được áp dụng từ thời gian HĐND TPHCM ban hành Nghị quyết thông qua đến hết ngày 31/12/2026.

Đây được xem là một trong những chính sách an sinh xã hội quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực giao thông công cộng tại TPHCM.

Hành khách đi xe buýt tại TPHCM. Ảnh: Uyên Phương.

Theo UBND TPHCM, trong bối cảnh giá nhiên liệu có nhiều biến động, chi phí đi lại đang trở thành gánh nặng đối với nhiều người dân. Việc miễn hoàn toàn tiền vé xe buýt không chỉ giúp giảm chi tiêu hằng ngày mà còn khuyến khích người dân chuyển từ phương tiện cá nhân sang sử dụng giao thông công cộng.

TPHCM kỳ vọng lượng hành khách đi xe buýt sẽ tăng khoảng 30% sau khi chính sách được triển khai.

Hiện nay, sau khi mở rộng địa giới hành chính, mạng lưới xe buýt TPHCM có 180 tuyến đang hoạt động, gồm 158 tuyến nội tỉnh và 22 tuyến liên tỉnh kết nối với các địa phương lân cận như Tây Ninh, Đồng Nai và Đồng Tháp.

Toàn hệ thống đang khai thác 2.432 xe buýt, trong đó có 1.367 xe sử dụng điện và khí CNG, chiếm hơn 56% tổng số phương tiện. Riêng xe buýt điện đạt 1.185 xe, tương đương gần một nửa đội xe toàn thành phố. TPHCM đặt mục tiêu chuyển đổi toàn bộ xe buýt sang sử dụng điện và năng lượng xanh trước năm 2030.

Theo tính toán của TPHCM, để thực hiện chính sách miễn 100% giá vé trong 6 tháng cuối năm nay, ngân sách cần bổ sung khoảng 665 tỷ đồng, trong đó khoảng 454 tỷ đồng dành cho các tuyến xe buýt đang được trợ giá, khoảng 211 tỷ đồng dành cho các tuyến xe buýt tự chủ tài chính.

Theo UBND TPHCM, việc miễn phí vé xe buýt không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ người dân mà còn là giải pháp thúc đẩy giao thông xanh, giảm ùn tắc giao thông, tai nạn và ô nhiễm môi trường.

Cùng với đó, hệ thống vé điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt đã được triển khai trên các tuyến xe buýt được trợ giá và đang tiếp tục mở rộng trên toàn mạng lưới. Dữ liệu thu thập từ hệ thống này sẽ giúp cơ quan quản lý phân tích nhu cầu đi lại, tối ưu hóa luồng tuyến và nâng cao chất lượng phục vụ.

UBND TPHCM đánh giá chính sách miễn phí vé xe buýt là bước đột phá về phúc lợi xã hội, lấy người dân làm trung tâm, góp phần xây dựng thói quen sử dụng giao thông công cộng, hướng tới mục tiêu phát triển đô thị xanh và bền vững.