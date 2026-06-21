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Thế giới

Tổng thống Ukraine trả lại huân chương cao quý của Ba Lan sau tranh cãi lịch sử

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trả lại huân chương cao quý nhất của Ba Lan, sau khi bị Tổng thống Ba Lan tước bỏ huân chương này trong bối cảnh tranh cãi gay gắt về lịch sử Thế chiến II lại nổi lên.

Ukraine tin rằng huân chương này “dành cho người dân Ukraine và quân đội của chúng ta”, ông Zelensky viết trong một bài đăng trên mạng xã hội. “Hôm nay, tôi đã gửi lại huân chương cho Tổng thống Ba Lan. Tôi tin rằng tương lai sẽ khẳng định sự tôn trọng mà người dân Ukraine xứng đáng nhận được”.

Thông điệp được đăng tải trên mạng xã hội kèm theo ảnh chụp huân chương của Ba Lan, và biên lai bưu điện cho thấy huân chương sắp được gửi đến Văn phòng Tổng thống Ba Lan.

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Tổng thống Ukraine gửi trả huân chương cho Ba Lan. (Ảnh: BBC)

Trước đó, ngày 26/5, Tổng thống Zelensky đã ban hành sắc lệnh đặt tên một đơn vị thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine theo tên Đội quân Khởi nghĩa Ukraine (UPA), lực lượng hoạt động trong những năm 1940 và 1950, bị Ba Lan cáo buộc gây ra các vụ thảm sát hàng loạt.

Sắc lệnh của Ukraine đã vấp phải sự chỉ trích rộng rãi ở Ba Lan, quốc gia đã tiếp nhận hàng triệu người tị nạn Ukraine và là một bên ủng hộ chủ chốt của Kiev trong cuộc xung đột với Nga.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki sau đó đã quyết định tước bỏ Huân chương Đại bàng Trắng của ông Zelensky.

Cựu Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã trao tặng huân chương này cho ông Zelensky vào năm 2023, vì những đóng góp cho an ninh và bảo vệ nhân quyền.

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Huân chương Đại bàng Trắng của Ba Lan đã được Tổng thống Ba Lan khi đó là ông Andrzej Duda trao tặng cho ông Zelensky vào năm 2023. (Ảnh: EPA-EFE)

“Đối với phần lớn xã hội Ba Lan, Đội quân Khởi nghĩa Ukraine trên hết vẫn là một tổ chức chịu trách nhiệm về những tội ác chống lại công dân Ba Lan trong Thế chiến II”, Tổng thống Ba Lan Nawrocki nói trong bài phát biểu dài 13 phút trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, quyết định thu hồi huân chương không có nghĩa là sự hỗ trợ của Ba Lan dành cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga sẽ giảm đi, ông Nawrocki nói.

Quan hệ đồng minh rạn nứt

Ukraine biết ơn Ba Lan vì sự hỗ trợ của họ, và sẽ tiếp tục sẵn sàng giải quyết những khác biệt lịch sử với Ba Lan, ông Zelensky viết hôm 20/6 trong bài đăng của mình. “Tôi tự hào về người dân của chúng ta và về mọi chiến binh Ukraine”.

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov viết trên Telegram, rằng quyết định của Tổng thống Ba Lan Nawrocki là “một hành động không thân thiện đối với người dân của chúng ta” và “một món quà cho Nga”.

Bốn quan chức Ukraine, bao gồm cả ông Budanov, tuyên bố sẽ trả lại những huân chương nhà nước mà Ba Lan đã trao tặng cho họ.

Ba Lan dự kiến ​​sẽ tổ chức một sự kiện lớn về tái thiết Ukraine sau chiến tranh vào tuần tới, mà ông Zelensky dự kiến ​​sẽ tham dự.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, một đối thủ chính trị của ông Nawrocki, đã kêu gọi hai nhà lãnh đạo “hạ nhiệt cảm xúc, không nên thổi bùng căng thẳng.”

“Mặt trận nằm ở nơi khác”, Thủ tướng Tusk viết trên mạng xã hội tối 19/6, nói thêm rằng cuộc tranh cãi giữa Ba Lan và Ukraine “làm Nga vui mừng và gây sốc cho các đồng minh của chúng ta”.

Minh Hạnh
CNN
#Ukraine #Ba Lan #Huân chương Đại Bàng Trắng #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

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